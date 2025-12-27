Antena Căutare
Home News Sport Cum este Gică Hagi în rolul de bunic. Fiul său, Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri neașteptate: „E total schimbat!”

Cum este Gică Hagi în rolul de bunic. Fiul său, Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri neașteptate: „E total schimbat!”

Ianis Hagi a scos la iveală detalii neștiute despre tatăl său. Se pare că Gică Hagi s-a schimbat foarte mult de când a devenit bunic. Iată ce sacrificii face pentru a-și vedea nepotul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 12:23 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 13:25
Galerie
Ianis Hagi a scos la iveală detalii neștiute despre tatăl său | Hepta

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pentru prima oară în luna august. Tânăra a adus pe lume un băiețel perfect sănătos pe care l-a numit Giorgios. Nașterea micuțului a fost un prilej de bucurie în familia lui Gică Hagi.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că „Regele” aștepta cu nerăbdare să devină bunic. Mai mult, se pare că fostul fotbalist s-a schimbat complet de când și-a ținut în brațe moștenitorul.

Citește și: Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl avem pe Georgios acum...”

La aproximativ patru luni de la venirea pe lume a micuțului său, Ianis Hagi a făcut dezvăluiri neștiute despre Gică Hagi. Acesta a trecut printr-o transformare spectaculoasă și face mari sacrificii pentru a-și vedea nepotul.

Articolul continuă după reclamă

Cum este Gică Hagi în rolul de bunic

Giorgios este un copil iubit și dorit de întreaga familie. De când s-a născut, Ianis și Elena Hagi au preferat să-l țină pe micuț departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, fotbalistul nu a ezitat să povestească despre cum este Gică Hagi în rolul de bunic.

„Total diferit de cum credeam și mă așteptam. În 27 de ani, nu l-am văzut pe tata așa. Este ceva senzațional. Cumva, la mama mă așteptam să fie așa, dar pe tata îl văd total schimbat și mă bucură chestia asta.

Mă bucur că am putut să-i aduc această fericire. Ca tată, odată cu trecerea anilor, îți dorești să ai nepoți și să treci la următorul pas în viață. Este fericire pură, motiv pentru care o dată la trei săptămâni este aici. Nu mai este la Constanța, nu mai este la București, vine pentru el. Stă cu el în fiecare minut al zilei, chiar și noaptea. Credeți-mă, nu l-am mai văzut pe tata așa și îmi doresc să fie alături de noi cât mai mult. Clar că ne și ajută, dar faptul că este atât de liniștit și fericit este cel mai important!”, a dezvăluit Ianis Hagi cu emoție în glas, potrivit frf.tv.

Un lucru este cert, Gică Hagi se află în culmea fericirii de când a devenit bunic. Deși are o carieră solicitantă, acesta își face timp mereu pentru a-și vizita nepoțelul. De altfel, „Regele” încearcă să se bucure cât mai mult de această etapă din viața lui, dar și a micuțului.

Ce semnificație are numele pe care îl poartă nepotul lui Gică Hagi

Ianis și Elena Hagi au ales un nume cu o semnificație aparte pentru fiul lor. Giorgios are origini grecești și face trimitere directă la bunicul său, Gheorghe Hagi. Cei doi și-au dorit să respecte tradiția familiei.

Citește și: Kira Hagi a jucat sub ochii tatălui ei, Gică Hagi. Ce s-a întâmplat când ”Regele” a urcat pe scena Teatrului Național București

Colaj cu Gică Hagi în două ipostaze diferite
+7
Mai multe fotografii

De asemenea, atât Ianis Hagi, cât și sora lui, Kira Hagi, au nume cu origini grecești. Pentru că ține foarte mult la obiceiurile și cultura sa, tânărul a hotărât ca băiețelul lui să poarte un nume deosebit.

Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Observatornews.ro Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul" Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
Antena 3 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscut tot
Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive
Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x