Cum este Gică Hagi în rolul de bunic. Fiul său, Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri neașteptate: „E total schimbat!”

Ianis Hagi a scos la iveală detalii neștiute despre tatăl său. Se pare că Gică Hagi s-a schimbat foarte mult de când a devenit bunic. Iată ce sacrificii face pentru a-și vedea nepotul.

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pentru prima oară în luna august. Tânăra a adus pe lume un băiețel perfect sănătos pe care l-a numit Giorgios. Nașterea micuțului a fost un prilej de bucurie în familia lui Gică Hagi.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că „Regele” aștepta cu nerăbdare să devină bunic. Mai mult, se pare că fostul fotbalist s-a schimbat complet de când și-a ținut în brațe moștenitorul.

La aproximativ patru luni de la venirea pe lume a micuțului său, Ianis Hagi a făcut dezvăluiri neștiute despre Gică Hagi. Acesta a trecut printr-o transformare spectaculoasă și face mari sacrificii pentru a-și vedea nepotul.

Cum este Gică Hagi în rolul de bunic

Giorgios este un copil iubit și dorit de întreaga familie. De când s-a născut, Ianis și Elena Hagi au preferat să-l țină pe micuț departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, fotbalistul nu a ezitat să povestească despre cum este Gică Hagi în rolul de bunic.

„Total diferit de cum credeam și mă așteptam. În 27 de ani, nu l-am văzut pe tata așa. Este ceva senzațional. Cumva, la mama mă așteptam să fie așa, dar pe tata îl văd total schimbat și mă bucură chestia asta.

Mă bucur că am putut să-i aduc această fericire. Ca tată, odată cu trecerea anilor, îți dorești să ai nepoți și să treci la următorul pas în viață. Este fericire pură, motiv pentru care o dată la trei săptămâni este aici. Nu mai este la Constanța, nu mai este la București, vine pentru el. Stă cu el în fiecare minut al zilei, chiar și noaptea. Credeți-mă, nu l-am mai văzut pe tata așa și îmi doresc să fie alături de noi cât mai mult. Clar că ne și ajută, dar faptul că este atât de liniștit și fericit este cel mai important!”, a dezvăluit Ianis Hagi cu emoție în glas, potrivit frf.tv.

Un lucru este cert, Gică Hagi se află în culmea fericirii de când a devenit bunic. Deși are o carieră solicitantă, acesta își face timp mereu pentru a-și vizita nepoțelul. De altfel, „Regele” încearcă să se bucure cât mai mult de această etapă din viața lui, dar și a micuțului.

Ce semnificație are numele pe care îl poartă nepotul lui Gică Hagi

Ianis și Elena Hagi au ales un nume cu o semnificație aparte pentru fiul lor. Giorgios are origini grecești și face trimitere directă la bunicul său, Gheorghe Hagi. Cei doi și-au dorit să respecte tradiția familiei.

De asemenea, atât Ianis Hagi, cât și sora lui, Kira Hagi, au nume cu origini grecești. Pentru că ține foarte mult la obiceiurile și cultura sa, tânărul a hotărât ca băiețelul lui să poarte un nume deosebit.