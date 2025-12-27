Ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul actorului după moartea sa. Decizia neașteptată i-a surprins pe fani

S-a aflat ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul legendarului actor după moartea acestuia. Emma Heming, soția sa, a fost cea care a oferit mai multe detalii despre această decizie.

Bruce Willis a fost diagnosticat cu afazie în anul 2022. Această tulburare afectează capacitatea de a vorbi, a înțelege, a scrie sau a citi. Un an mai târziu, familia actorului a confirmat că el suferă, de fapt, de demență frontotemporală. Această boală nu afectează doar limbajul, ci și alte funcții cognitive, comportamentale și motorii, potrivit catine.ro.

În ultimele luni, starea de sănătate a lui Bruce Willis s-a înrăutățit. De când s-a retras din lumina reflectoarelor, boala actorului a fost documentată de familie prin intermediul rețelelor de socializare.

Familia lui Bruce Willis va dona creierul actorului cercetătorilor după moartea sa

În fața deteriorării accelerate a stării lui Bruce Willis, membrii familiei au anunțat decizia de a dona creierul actorului cercetării științifice după moartea acestuia.

După publicarea cărții sale „The unexpected journey” („Călătoria neașteptată”), pe 9 septembrie, Emma Heming, soția actorului, a explicat că familia a luat această decizie pentru ca specialiștii să studieze în profunzime efectele demenței frontotemporale, considerată o boală rară.

Potrivit cercetătorilor, această donație ar putea ajuta comunitatea științifică să identifice modificările cerebrale care altfel ar fi dificil de observat. Acesta este un pas delicat, dar necesar, mai spun specialiștii.

Pentru familia lui Bruce Willis, decizia înseamnă transformarea unei situații dureroase într-o contribuție la progresul medical. Familia actorului speră că vizibilitatea cazului lor va contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la demența frontotemporală, mai transmite sursa citată mai sus.

Familia lui Bruce Willis este alături de el în fiecare moment

De când diagnosticul lui Bruce Willis a fost făcut public, Rummer Willis, fiica cea mare, a fost cea care a oferit constant informații despre starea tatălui ei. Actorul a fost mutat într-o locuință special amenajată, unde o echipă de îngrijire îi poate oferi supraveghere permanentă.

Prin intermediul contului personal de Instagram, Rumer și-a exprimat recunoștința că poate să își viziteze tatăl, dar a mărturisit că actorului îi este tot mai greu să o recunoască.

„Sunt foarte recunoscătoare că, atunci când merg la el și îl îmbrățișez, fie că mă recunoaște sau nu, poate să simtă iubirea mea, iar eu pot simți iubirea lui”, a transmis ea, potrivit unei surse.

În ciuda greutății diagnosticului, familia lui Bruce Willis a păstrat o atitudine pozitivă. Cu toate acestea, Rumer a recunoscut că îi este dificil să răspundă la întrebările repetate despre starea tatălui ei.

„Oamenii mă întreabă asta tot timpul și mi se pare greu de explicat, pentru că adevărul este că oricine suferă de demență frontotemporală trece printr-o perioadă foarte grea”, a adăugat ea.

