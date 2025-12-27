Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul actorului după moartea sa. Decizia neașteptată i-a surprins pe fani

Ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul actorului după moartea sa. Decizia neașteptată i-a surprins pe fani

S-a aflat ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul legendarului actor după moartea acestuia. Emma Heming, soția sa, a fost cea care a oferit mai multe detalii despre această decizie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 11:15 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 17:10
Galerie
Ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul actorului după moartea sa. Decizia i-a luat prin surprindere pe fani | Shutterstok

Bruce Willis a fost diagnosticat cu afazie în anul 2022. Această tulburare afectează capacitatea de a vorbi, a înțelege, a scrie sau a citi. Un an mai târziu, familia actorului a confirmat că el suferă, de fapt, de demență frontotemporală. Această boală nu afectează doar limbajul, ci și alte funcții cognitive, comportamentale și motorii, potrivit catine.ro.

În ultimele luni, starea de sănătate a lui Bruce Willis s-a înrăutățit. De când s-a retras din lumina reflectoarelor, boala actorului a fost documentată de familie prin intermediul rețelelor de socializare.

Citește și: Soția lui Bruce Willlis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: „Nu mai era Bruce pe care îl știam”

Familia lui Bruce Willis va dona creierul actorului cercetătorilor după moartea sa

Articolul continuă după reclamă

În fața deteriorării accelerate a stării lui Bruce Willis, membrii familiei au anunțat decizia de a dona creierul actorului cercetării științifice după moartea acestuia.

După publicarea cărții sale „The unexpected journey” („Călătoria neașteptată”), pe 9 septembrie, Emma Heming, soția actorului, a explicat că familia a luat această decizie pentru ca specialiștii să studieze în profunzime efectele demenței frontotemporale, considerată o boală rară.

Potrivit cercetătorilor, această donație ar putea ajuta comunitatea științifică să identifice modificările cerebrale care altfel ar fi dificil de observat. Acesta este un pas delicat, dar necesar, mai spun specialiștii.

Pentru familia lui Bruce Willis, decizia înseamnă transformarea unei situații dureroase într-o contribuție la progresul medical. Familia actorului speră că vizibilitatea cazului lor va contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la demența frontotemporală, mai transmite sursa citată mai sus.

Familia lui Bruce Willis este alături de el în fiecare moment

De când diagnosticul lui Bruce Willis a fost făcut public, Rummer Willis, fiica cea mare, a fost cea care a oferit constant informații despre starea tatălui ei. Actorul a fost mutat într-o locuință special amenajată, unde o echipă de îngrijire îi poate oferi supraveghere permanentă.

Prin intermediul contului personal de Instagram, Rumer și-a exprimat recunoștința că poate să își viziteze tatăl, dar a mărturisit că actorului îi este tot mai greu să o recunoască.

„Sunt foarte recunoscătoare că, atunci când merg la el și îl îmbrățișez, fie că mă recunoaște sau nu, poate să simtă iubirea mea, iar eu pot simți iubirea lui”, a transmis ea, potrivit unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ciuda greutății diagnosticului, familia lui Bruce Willis a păstrat o atitudine pozitivă. Cu toate acestea, Rumer a recunoscut că îi este dificil să răspundă la întrebările repetate despre starea tatălui ei.

„Oamenii mă întreabă asta tot timpul și mi se pare greu de explicat, pentru că adevărul este că oricine suferă de demență frontotemporală trece printr-o perioadă foarte grea”, a adăugat ea.

+15
Mai multe fotografii

Citește și: Noi detalii despre starea de sănătate a lui Bruce Willis. Ce spune soția lui despre boala actorului

Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul. Cum s-a fotografiat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Observatornews.ro Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul" Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
Antena 3 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Când va fi înmormântat Ion Drăgan. Unde va fi locul de veci al artistului
Când va fi înmormântat Ion Drăgan. Unde va fi locul de veci al artistului
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Cum arată acum Jet Li. Imagini rare cu fiicele sale. Cine nu a lipsit din fotogrfiile festive
Cum arată acum Jet Li. Imagini rare cu fiicele sale. Cine nu a lipsit din fotogrfiile festive
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x