La șase ani de la moartea lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier rupe tăcerea. Ce mărturisiri a făcut văduva artistului

La șase ani de la moartea lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier a făcut mărturisiri emoționante despre iubirea care i-a unit, dezvăluind cât de tare și-au dorit un copil. Nu și-au putut îndeplini acest vis și nici nu au mai apucat să adopte unul, așa cum plănuiseră, pentru că artistul s-a stins din viață în octombrie 2019, potrivit Revista Viva.

Simona Secrier și Mihai Constantinescu și-au dorit foarte mult să aibă copiii lor

În ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani, din cauza căreia mulți nu le dădeau vreo șansă, Simona Secrier și Mihai Constantinescu au trăit una dintre cele mai frumoase povești de iubire. Amândoi și-au dorit enorm să fie părinți, dar nu au reușit din cauza problemelor de sănătate.

„Am vrut să avem copiii noștri, am fi vrut să avem copiii noștri, dar a fost o problemă de sănătate, a mea. Și nu s-a împlinit acest vis al nostru. Este un gest enorm, un gest foarte frumos să poți să înfiezi un copil. Noi, până la urmă, n-am reușit să facem lucrul acesta, crezând că problemele mele se vor rezolva, dar nu, pe cale naturală”, a dezvăluit Simona Secrier, într-o emisiune, citată de Revista Viva.

Cei doi aveau împreună o pisicuță, care, în prezent, o alină pe Simona Secrier.

„Așa a fost să fie. Și acum mai am pisicuța noastră. Am tot avut animăluțe. Nici nu îmi imaginez viața fără animăluțe, de mică am avut animăluțe în casă. Inevitabil, la un moment dat, te desparți așa cum te desparți de cei dragi, te desparți și de aceste ființe care fac parte din familie și suferi. Dar, asta este, pisicuța încă o mai am”, a mai dezvăluit văduva lui Mihai Constantinescu, potrivit sursei citate mai sus.

Ce spunea Mihai Constantinescu despre Simona Secrier: „Reprezintă echilibrul meu sufletesc”

Simona Secrier și Mihai Constantinescu au format un cuplu de peste 20 de ani, dar și-au ținut povestea de iubire departe de ochii lumii.

Înainte cu doi ani de moartea lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier și artistul au ajuns în fața altarului în mare secret, potrivit Revista Viva.

„Nu a ştiut nici vântul, nici pământul. Am avut câţiva invitaţi. Ne-am simţit foarte bine. Le mulţumim naşilor că au fost foarte discreţi. Nu îmi place să port verighetă. Nunta nu e făcută nici ieri, nici alaltăieri, dar e făcută”, dezvăluia Mihai Constantinescu, într-un interviu, în legătură cu nunta lor, potrivit sursei citate mai sus.

După ce a părăsit trupa Etno, Simona Secrier s-a dedicat carierei solo și atunci l-a întâlnit pe Mihai Constantinescu, care a ajutat-o să își lanseze primul album.

„Relaţia noastră este frumoasă, bazată pe foarte multă înţelepciune şi înţelegere. Când fluturaşii încep să zboare şi vin mai rar, rămâne prietenia. Simona e o fiinţă blândă, e ca un fel de catalizator, tot timpul e mai moale. Eu aş vrea să fie mai acidă.

Simona reprezintă echilibrul meu sufletesc, liniștea, zahărul, sarea și piperul relației noastre și cel mai important lucru este că amândoi am știut să trecem proba timpului”, mai mărturisea Mihai Constantinescu, potrivit sursei citate mai sus.