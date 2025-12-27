Multipla campioană olimpică și mondială la scrimă a vorbit despre separarea de fostul soț și despre retragerea din carieră. Ce detalii au ieșit la iveală abia acum.

Marea Campioană a României a divorțat după 9 ani de căsnicie, iar acum a recunoscut cum se simte: „Tot ce pot să spun este...” | Hepta/ Shutterstock

Ana Maria Brânză, una dintre cele mai valoroase românce din lumea sportului românesc, a vorbit recent despre divorțul prin care a trecut anul trecut.

Marea campioană și-a păstrat întotdeauna viața personală departe de ochii curioșilor, însă recent a oferit o declarație care a ridicat multe semne de întrebare, dar care a și lămurit cu privire la felul în care se simte în prezent după o încercare atât de grea.

Descoperă în rândurile de mai jos cum percepe ea această etapă a vieții, dar și ce spune despre retragerea din sport.

Cum se simte în prezent Ana Maria Brânză după ce a trecut printr-un divorț. Marea campioană a vorbit recent despre acest subiect

Fosta sportivă, care în prezent ocupă funcția de consilier al președintelui COSR, Mihai Covaliu, a fost căsătorită timp de 9 ani cu Pavel Popescu, fostul poloist și actualul antrenor la CSA Steaua.

Cei doi și-au spus adio în 2024, iar zvonurile despre o posibilă infidelitate a bărbatului au început să se răspândească rapid. Totuși, o confirmare oficială din partea celor doi sportivi nu a venit niciodată, motivul real al despărțirii fiind încă un mister.

Într-un interviu acordat recent pentru iamsport.ro, ea a recunoscut că a reușit să treacă peste această perioadă, însă nu și-a dorit să intre foarte mult în detalii.

„Ce să vorbesc despre acest subiect... Tot ce pot să spun este că sunt echilibrată, sunt bine și viața merge mai departe, întotdeauna! Întotdeauna povestea merge mai departe, nu este ceva ce ne definește, din punctul meu de vedere” a spus marea campioană, luând prin surpindere pe toată lumea cu optimismul său.

Ce spune Ana Maria Brânză despre retragerea din lumea sportului

La finalul anului 2021, Ana Maria Brânză și-a anunțat retragerea din activitate după mai bine de 20 de ani de carieră sportivă în care a obținut performanțe uriașe în sala de scrimă.

Ea a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021, iar de-a lungul timpului a câștigat 3 medalii olimpice aur la Rio De Janeiro 2016), 7 mondiale (două de aur) și 13 europene (7 de aur).

Vestea că își va încheia parcursul în sala de scrimă a luat prin surprindere pe toată lumea, iar recent aceasta a vorbit inclusiv despre cât de greu i-a fost să facă acest lucru.

„A fost o perioadă dificilă, tranziția aceasta este, cred, una dintre cele mai consumatoare experiențe pentru orice sportiv. Indiferent de nivelul la care ai performanță, în momentul în care te retragi, îți pierzi reperele.

Este un moment delicat, în care ai nevoie de sprijin, dar mai ales de timp ca să înțelegi cine ești dincolo de sală, de teren, de competiție” spunea aceasta potrivit Digisport.ro.

