Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul. Cum s-a fotografiat

Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul ei, actorul Callum Turner, în timp ce se aflau într-o locație exotică.

Dua Lipa a publicat pe Instagram imagini din vacanța ei alături de Callum Turner. Vedeta în vârstă de 30 de ani tocmai a încheiat concertele din America Latină din cel mai recent turneu.

Lipa a optat pentru un bikini cu model de leopard pentru unele din imagini, spre încântarea fanilor, scrie Daily Mail.

Vedeta s-a fotografiat și în oglindă și și-a pus în evidență formele de invidiat într-un bikini negru, cu accente bej.

Imaginile deja au strâns aproape 3 milioane de aprecieri pe Instagram și zeci de mii de comentarii de la fani.

Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul

Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul și într-o rochie, tot cu imprimeu de leopard. Vedeta s-a mai pozat și într-o pereche de pantaloni scurți și o bluză albastră cu nasturii desfăcuți pentru a-și arată abdomenul plat.

„Valiza mea rămâne mereu pregătită,” a scris Dua Lipa alături de imagini. În poze apare și logodnicul ei, Callum Turner, de 35 de ani.

Dua a publicat mai multe imagini săptămâna aceasta și din New York, unde s-a aflat tot alături de Turner.

Dua a fost surprinsă în timp ce poza într-un top metalic albastru cu un guler accesorizat cu cataramă și mănuși asortate, într-o încăpere ce părea a fi o cabină de machiaj.

Într-un alt cadru, ea și viitorul ei soț apăreau tandri într-un selfie în oglindă, făcut într-o rulotă de filmare.

Dua a purtat un top maro deschis, cu mâneci lungi și imprimeu auriu, asortat cu o fustă creion maro închis. Și-a completat ținuta cu o eșarfă galbenă cu ciucuri și o jachetă maro din blană artificială și piele întoarsă.

Într-o altă imagine, Dua și Callum s-au ținut în brațe pentru o fotografie tip Polaroid.

Dua a apărut și la premiera filmului Atropia, în care joacă viitorul ei soț. Într-una din imagini purta un tricou cu chipul lui Callum și mesajul „I love Luke”, personajul pe care actorul îl interpretează în celălalt film recent al său, Eternity.

Artista a folosit rețelele de socializare pentru a-l sprijini public pe Callum în noul său rol, înainte de a le transmite un mesaj fanilor.

Cu doar câteva zile înainte, ea postase imagini tandre de la o întâlnire romantică, în care amândoi zâmbeau larg.

Cum s-au cunoscut Dua Lipa și Callum Turner

Dua și Callum au început să iasă împreună în ianuarie 2024, iar în iunie anul acesta au confirmat că s-au logodit.

Callum a vorbit deschis despre relația lor, numind-o pe Dua „cea mai frumoasă femeie din lume”.

Într-un interviu recent, el a povestit cum s-au cunoscut prima dată. El a dezvăluit și „regula” care îi ajută să-și mențină relația în ciuda programelor aglomerate și a distanței.

Callum a explicat că cei doi avuseseră „două, trei, patru, cinci ocazii ratate” de-a lungul timpului, în care aproape s-ar fi întâlnit, înainte ca lucrurile să se alinieze în sfârșit.

„Au fost multe momente de genul acesta. Apoi, când amândoi am fost disponibili, singuri și așa mai departe, eu am crezut pur și simplu că ea este cea mai frumoasă femeie din lume,” a declarat Turner.

Actorul și-a amintit cum au legat instant o conexiune în timpul unei ieșiri la băuturi pentru ziua unui prieten comun, când s-au așezat unul lângă altul și au realizat că amândoi erau exact la același capitol din același roman, Trust, de Hernan Diaz.