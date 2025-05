Includerea unei varietăți de legume în dietă poate sprijini sănătatea cardiovasculară și poate crește longevitatea. Totodată, îți pot îmbunătăți stilul de viață și pot scădea șansele de a dezvolta mai multe afecțiuni cronice. Citește despre legume pentru sănătatea inimii.

Legume pentru sănătatea inimii. Ce influență are alimentația asupra acestui organ | Shutterstock

Afecțiunile medicale de la nivelul inimii pot avea ca rezultat o serie de factori, cum ar fi hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, diabetul, obezitatea sau dieta dezechilibrată. Dacă în prezent te confrunți cu una dintre aceste probleme, poate crește riscul de a suferi atacuri de cord sau boli coronariene.

Legume pentru sănătatea inimii

Orice dietă echilibrată conține o varietate de legume deoarece acestea au o compoziție bogată în substanțe nutritive. Cantitățile ridicate de alimente vegetale pot reduce în mod semnificativ riscul de a dezvolta afecțiuni cardiace sau de a suferi un atac de cord.

De asemenea, dacă vrei să urmezi o alimentație care îți sprijină sănătatea inimii, este indicat să ceri sfatul unui medic sau al unui nutriționist, mai ales dacă ți-a fost un pus un diagnostic pentru o afecțiune cardiovasculară.

Articolul continuă după reclamă

Legume crucifere

Legumele crucifere precum broccoli, conopida și varza de Bruxelles se regăsesc printre aceste legume pentru sănătatea inimii. Acestea prezintă un conținut bogat în glucozinolați și izotiocianați. Cei doi compuși cardioprotectori pot proteja inima și creierul prin reducerea riscului de a a dezvolta boli cardiovasculare și tulburări neurodegenerative, potrivit Eating Well.

Cartofi dulci

Potasiul ocupă un rol major în susținerea sănătății inimii deoarece poate combate efectelor dăunătoare ale sodiului asupra tensiunii arteriale. Datorită conținutului bogat în fibre și potasiu, cartofii dulci pot echilibra tensiunea arterială și glicemia.

Citește și: Legume care topesc grăsimea abdominală. Trebuie incluse în dieta oricui vrea să slăbească

Sparanghel

Sparanghelul este o sursă bună de acid folic (vitamina B9). Acesta reduce homocisteina, un aminoacid care se asociază cu boli de inimă și accident vascular cerebral. Potasiul din conținutul său poate contribui la scăderea tensiunii arteriale ridicate. În același timp, concentrațiile sale de fibre pot diminua colesterolul LDL. Mai mult, pot scădea riscul de hipertensiune arterială și afecțiuni cardiace, fiind printre aceste legume pentru sănătatea inimii.

Spanac

Tensiunea arterială ridicată poate afecta sănătatea inimii. Consumul regulat de spanac poate scădea tensiunea arterială, datorită nitraților din compoziție. Nitrații pot ajuta la întărirea arterelor și la îmbunătățirea funcției celulelor care căptușesc pereții vaselor de sânge, conform Eat This, Not That.

Varză de Bruxelles

Varza de Bruxelles prezintă un conținut bogat în substanțe nutritive. Printre acestea se regăsesc: vitamina B9 (folat), vitamina C, vitamina E, vitamina K, carotenoide și fibre. Varza de Bruxelles are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, care pot lupta împotriva efectelor dăunătoare ale stresului oxidativ. Mai mult, se numără printre aceste legume pentru sănătatea inimii.

Citește și: Legumele cu frunze verzi: ce beneficii au și care sunt cele mai bogate în vitamine?

Sfeclă

Sfecla este o legumă rădăcinoasă bogată în substanțe esențiale, cum ar fi: vitamine, minerale și nitrați pe care organismul îi transformă în mod natural în oxid nitric. Oxidul nitric susține dilatarea vaselor de sânge pentru a ajuta la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea funcției inimii. Astfel, inima poate pompa într-un mod mai eficient sângele cu oxigen și nutrienți în corp. Totodată, frunzele de sfeclă au un conținut ridicat de zinc și pot sprijini sănătatea sistemului osos.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.