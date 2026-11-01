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Obiceiul de a mânca noaptea ar putea crește riscul unei boli grave cu până la 30%. Ce spun specialiștii

Descoperă care este boala gravă pe care riști să o faci dacă ai obiceiul de a servi mici gustări seara sau în timpul nopții.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 23:31 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 23:40
Descoperă despre ce boală gravă este vorba | Profimedia
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Gustarea din timpul nopții pare un obicei „nevinovat”, ce te ajută să dormi mai bine. Un pachet de biscuiți, o felie de pâine cu ceva deasupra, ceva dulce înainte de culcare. Pe moment, gustările nocturne îți liniștesc foamea. Totuși, mâncatul la ora nepotrivită ar putea ridica riscul unei boli grave cu până la 30%, ce lasă urme permanente. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce afecțiune este vorba.

Obiceiul de a mânca noaptea ar putea crește riscul unei boli grave cu până la 30%. Ce spun specialiștii și despre ce afecțiune este vorba

Un studiu nou, publicat în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, a urmărit aproape 200.000 de oameni, în cadrul a trei cercetări. Concluzia: gustările târzii cresc semnificativ, în timp, riscul de boli de ficat.

Cercetarea a arătat faptul că cei care mâncau după cină sau după ora de culcare câte o gustare (sau chiar o masă suplimentară) au avut un risc mai mare de boală hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (MASLD) sau cirozei, într-o perioadă medie de urmărire de 16 ani.

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Comparativ cu cei care nu mâncau noaptea, creșterea pentru toate formele de boală de ficat a fost între 20% și chiar 30%.

Se spune că ficatul este un organ ce se regenerează. Totuși, acesta are un anumit ritm după care își coordonează metabolismul. De aceea, cercetătorii au vrut să vadă cât de mult contează momentul în care mâncăm.

„Ne interesează să schimbăm momentul în care mâncăm, într-un fel care să facă diferența pentru sănătate, fără să schimbăm ce mănâncă oamenii”, a explicat pentru Independent dr. Robert Wilechansky, autorul principal al studiului, potrivt nypost.com.

Boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (adică ficat gras non-alcoolic) este una dintre cele mai frecvente tipuri de boală de ficat. Apare atunci când se adună grăsime în ficat, ceea ce poate duce în timp la inflamație. Boala poate să nu dea niciun simptom, dar, netratată la timp, se poate transforma în forme mai grave, precum fibroza severă sau ciroza.

Ciroza este o boală de ficat în stadiu avansat. Țesutul sănătos se cicatrizează și se deteriorează definitiv, iar ficatul nu își mai poate face treaba: să producă proteine, să lupte cu infecțiile, să curețe sângele și să ajute la digestie. Simptomele pot include oboseală, piele îngălbenită, vânătăi apărute ușor, mâncărime severă, pietre la fiere și insuficiență renală.

Chiar dacă mulți participanți au avut un risc crescut, dr. Wilechansky a precizat că dintre cei care au dezvoltat ficat gras, doar o mică parte ajung la forme grave, precum ciroza.

Vestea bună este că echipa a observat și că evitarea gustărilor în orele dinaintea culcării poate scădea riscul de boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice, ciroză și alte boli de ficat.

Cercetătorii spun că rezultatele arată un lucru important: nu contează doar ce punem în farfurie, ci și când. Acest lucru se întâmplă și în cazul altor obiceiuri de viață ce ne influențează sănătatea.

„Vedem iar și iar că momentul în care facem lucrurile, fie că e vorba de somn, mâncare sau mișcare, contează cu adevărat”, a spus coautorul studiului, dr. Andrew W. McHill, pentru Independent.

Explicația e simplă. Noaptea, când ceasul intern al corpului se pregătește de somn, capacitatea organismului de a procesa mâncarea eficient scade. În timp, asta poate duce la probleme de sănătate, printre care obezitatea, diabetul și un ficat afectat, steatic.

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