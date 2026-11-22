Francesca Sarao se confruntă cu probleme după ce a devenit mamă pentru prima dată. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a povestit că nașterea i-a provocat câteva neplăceri la care nu se aștepta, iar durerile cu care a rămas îi îngreunează activitățile de zi cu zi.

În perioada sarcinii, Francesca Sarao a aflat că bebelușul avea probleme cu circulația sângelui prin cordonul ombilical și la nivel cerebral. Mai mult, timp de aproximativ o lună și jumătate, micuțul nu a mai luat în greutate. Nici nașterea nu a fost lipsită de emoții, întrucât copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a rămas în spital, sub supravegherea medicilor.

Cu ce probleme se confruntă Francesca Sarao după naștere



În prezent, Francesca Sarao se concentrează pe recuperarea după naștere și nu se grăbește să scape de kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Fosta concurentă spune că încă are dureri, iar o parte din posterior a rămas amorțită după operație. Ea bănuiește că problema ar fi apărut în urma injecțiilor calmante, când ar fi fost atinși anumiți nervi.

Francesca Sarao a vorbit pe larg despre problemele apărute după naștere. Aceasta spune că încă are dureri și sensibilitate, dar și varice, pe care le asociază cu trombofilia. Fosta concurentă a mers și la medic pentru a afla de ce are amorțeli în zona posterioară. Potrivit explicației primite, un nerv ar fi putut fi atins în momentul administrării injecțiilor calmante după cezariană, și nu în timpul rahianesteziei.

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Recuperarea Francescăi Sarao ar putea dura chiar și un an, după cum a aflat aceasta. Fosta concurentă a povestit că a vorbit și cu alte mame care s-au confruntat cu probleme asemănătoare, inclusiv cu stări de amețeală. Deși spune că se simte mai bine, încă are zile în care îi este greu. Cu umor, Francesca a mărturisit că așteaptă să își revină complet și să își simtă din nou corpul ca înainte de naștere.



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