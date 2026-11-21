Potrivit celor mai recente informații, Miley Cyrus se pregătește de nuntă, eveniment ce ar avea loc chiar în acest weekend.

După mai multe luni de speculații, Miley Cyrus și Maxx Morando s-ar putea căsători chiar în acest weekend.

Informațiile au fost aflate de TMZ, de la surse apropiate cuplului care susțin că evenimentul va avea loc în sudul Californiei.

Nu se știu dată exactă, locație sau oră, iar detaliile ceremoniei sunt ținute secrete.

Aceasta ar fi a 2-a căsătorie a vedete, după ce a divorțat de Liam Hemsworth în august 2019, după mai puțin de 1 an de căsnicie.

Articolul continuă după reclamă

Miley Cyrus se pregătește de nuntă

Zvonuri despre o posibilă căsătorie au apărut în urmă cu mai multe luni. Încă din martie 2026, mai multe surse au dezvăluit că cuplul se gândește la o nuntă „mai mică”, iar o sursă a spus că Morando e „extrem de discret”, lucru care ar urma să influențeze dimensiunea evenimentului.

Cu câteva luni înainte, în decembrie 2025, se pare că artista ar fi luat în considerare și posibilitatea de a se căsători în secret. O sursă a spus atunci că Miley nu își dorește neapărat să fie din nou „mireasă” sau să facă ceva tradițional. A adăugat însă că cei 2 vor sărbători „cu siguranță în felul lor”, scrie TMZ.

Potrivit fanilor, luna trecută, Miley l-a adus pe Maxx pe scenă la Hollywood Bowl în cadrul concertului ca să cânte împreună Let’s Get Married.

Citește și: Miley Cyrus, gestul necugetat făcut la un concert. Artista și-a arătat posteriorul în fața camerelor, fără inhibiții

În mai 2026, Tish Cyrus, mama artistei, a părut să-l numească pe Morando soțul cântăreței, la ceremonia în care Miley și-a primit steaua pe Walk of Fame. Momentul a stârnit atunci zvonuri că s-ar fi căsătorit deja în secret.

Miley, în vârstă de 33 de ani, a confirmat logodna cu Maxx Morando, de 27 de ani, după 4 ani de relație, într-un interviu pentru Good Morning America. Cu o zi înainte, cântăreața apăruse cu inelul pe deget la premiera noului filmul Avatar, pe 1 decembrie 2025.

Potrivit TMZ, tatăl lui Maxx a pyblicat o serie de fotografii de la aniversarea de 33 de ani a lui Miley și într-una dintre ele se vedea inelul. Acesta ar fi fost creat din din aur galben de 14 karate, de către designerul Jacquie Aiche, scrie Hello!.

Miley a recunoscut că cererea în căsătorie a luat-o complet prin surprindere. Vedeta a povestit că nu e ușor de surprins, pentru că îi place să controleze fiecare situație, dar că de data asta „s-a lăsat dusă de val complet”.

Cine este Maxx Morando

Maxx Morando activează și el în lumea muzicii. Aristul s-a născut pe 16 noiembrie 1998 și a crescut în Los Angeles, scrie International Business Times. Maxx și Miley s-au cunoscut chiar la prima lor întâlnire și sunt împreună de 4 ani.

Citește și: Ce avere are Miley Cyrus. Câți bani a strâns „Hannah Montana” până la vârsta de 31 de ani

Morando a dezvăluit pe Instagram că a ajutat la producția și scrierea câtorva piese de pe albumul recent al lui Cyrus, Something Beautiful.

Pentru Miley, aceasta va fi a 2-a căsnicie, după cea cu Liam Hemsworth. După despărțire, artista credea că nu se va mai măritdar că Maxx „a schimbat totul pentru ea”.