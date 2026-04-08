(P) 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre hormonul de creștere

Hormonul uman de creștere (hGH), cunoscut și sub numele de somatotropină, este unul dintre cei mai importanți hormoni din organism, având un rol esențial atât în dezvoltarea fizică, cât și în reglarea proceselor metabolice.

Deși este frecvent asociat doar cu creșterea în înălțime, funcțiile sale sunt mult mai complexe și continuă pe tot parcursul vieții. În continuare, îți prezentăm 10 aspecte esențiale despre acest hormon.

1. Hormonul de creștere este produs de glanda pituitară și controlat de hipotalamus

Hormonul de creștere este secretat de lobul anterior al glandei pituitare, o structură endocrină de dimensiuni reduse, situată la baza creierului. Aceasta funcționează în strânsă legătură cu hipotalamusul, care reglează secreția hGH prin intermediul a doi hormoni principali: GHRH, care stimulează eliberarea hormonului de creștere, și somatostatina (GHIH), care o inhibă. Acest echilibru fin permite organismului să mențină niveluri optime de hGH în funcție de nevoi.

Un aspect important este faptul că hormonul de creștere nu este eliberat constant, ci în episoade scurte, numite pulsuri. Cele mai mari cantități sunt secretate în timpul somnului profund, în special în primele ore ale nopții. Din acest motiv, un somn de calitate este esențial pentru menținerea unui nivel optim de hGH.

Articolul continuă după reclamă

2. Rolul hGH nu se încheie odată cu maturizarea

Deși cea mai cunoscută funcție a sa este stimularea creșterii oaselor și a cartilajelor în perioada copilăriei și a adolescenței, hGH rămâne activ și la adulți. După ce cartilajele de creștere se închid, hormonul nu mai poate adăuga centimetri în înălțime, însă devine un pilon central al metabolismului. El ajută la menținerea masei musculare, reglează nivelul de zahăr din sânge (glicemia) și influențează modul în care corpul utilizează grăsimile pentru energie.

3. Excesul și deficitul de hGH se manifestă diferit la copii față de adulți

Dezechilibrele hormonale produc efecte vizibile, însă terminologia și simptomele diferă în funcție de vârstă:

· La copii: Un deficit conduce la nanism (statură mică), în timp ce un exces duce la gigantism, caracterizat printr-o creștere exagerată a oaselor lungi.

· La adulți: Excesul de hGH provoacă acromegalie. Deoarece oasele nu mai pot crește în lungime, ele încep să se îngroașe, modificând trăsăturile feței și mărind extremitățile (mâinile și picioarele). Deficitul la adulți se traduce prin oboseală, creșterea țesutului adipos și o stare redusă de bine.

4. Stilul de viață influențează nivelul hormonului de creștere

Stresul cronic, lipsa somnului și consumul excesiv de cofeină pot reduce nivelul hormonului de creștere (hGH), afectând dezvoltarea copiilor și sănătatea adulților. Cortizolul, hormonul stresului, inhibă secreția de hGH, ducând la scăderea masei musculare, creșterea grăsimii corporale și oboseală persistentă. Somnul profund stimulează eliberarea pulsatilă a hormonului, esențială pentru regenerarea țesuturilor, menținerea masei musculare și densității osoase. Dietele bogate în proteine, legume și alimente cu indice glicemic scăzut, precum fasolea verde, ananasul sau ouăle, împreună cu exercițiile intense, cresc nivelul hGH, sprijinind creșterea armonioasă la copii și sănătatea adulților.

5. Valorile de referință variază în funcție de vârstă și sex

Nivelurile hormonului de creștere (hGH) variază în funcție de vârstă și sex, iar interpretarea analizelor trebuie contextualizată. La nou-născuți, valorile normale sunt între 15 și 40 ng/mL, sprijinind dezvoltarea rapidă a organelor și țesuturilor. La copii și adolescenți, valori sub 20 ng/mL pot indica deficit de hGH sau tulburări de creștere. La adulți, femeile sub 50-60 de ani au niveluri până la 10 ng/mL, iar bărbații sub 5 ng/mL; după 60 de ani, valorile cresc ușor. Interpretarea trebuie corelată cu istoricul medical, simptomele și teste suplimentare pentru acuratețe.

Hormonul de creștere este un element esențial pentru sănătatea organismului, influențând atât dezvoltarea fizică, cât și procesele metabolice. Înțelegerea modului în care funcționează și a factorilor care îi influențează nivelul poate ajuta la prevenirea unor probleme de sănătate și la menținerea unei stări generale optime. Un stil de viață echilibrat și monitorizarea atentă a eventualelor simptome sunt pași importanți pentru menținerea unui nivel sănătos al acestui hormon.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește vizita la medic. Programează-te într-una dintre clinicile rețelei MedLife pentru o evaluare corectă.

Surse: 1. https://www.medlife.ro/glosar-medical/analize-medicale/hormon-de-crestere-gh