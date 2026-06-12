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Furnicuțele 2026. Cum a început cariera lui Valentin Sanfira și ce rol crucial a jucat Gheorghe Porumbel în viața lui

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira rememorează cu emoție momentul în care, la vârsta de doar 18 ani, și-a văzut visul împlinit: primul post trecut în cartea sa de muncă a fost cel de solist în cadrul prestigiosului Ansamblu Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. Artistul vorbește deschis despre începuturile sale pe marea scenă și explică rolul fundamental pe care fostul director al ansamblului, Gheorghe Porumbel, l-a jucat în parcursul său profesional și personal.
Vineri, 12.06.2026, 18:00
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Furnicuțele 2026. Nicolae Datcu, spectacol total la emisiunea „Furnicuțele”! Artistul o imită pe Irina Loghin

Furnicuțele 2026. Nicolae Datcu, spectacol total la emisiunea „Furnicuțele”! Artistul o imită pe Irina Loghin

Logo show Vineri, 12.06.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira spune adevărul despre prietenii: „Există multă invidie în breasla noastră”

Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira spune adevărul despre prietenii: „Există multă invidie în breasla noastră”

Logo show Vineri, 12.06.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. De unde îi vine încăpățânarea de a face muzică? Valentin Sanfira: „Din copilărie, din hora satului!”

Furnicuțele 2026. De unde îi vine încăpățânarea de a face muzică? Valentin Sanfira: „Din copilărie, din hora satului!”

Logo show Vineri, 12.06.2026, 17:17 Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira, detalii din culisele muzicii populare: Cum culege folclorul și ce mesaje au piesele sale

Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira, detalii din culisele muzicii populare: Cum culege folclorul și ce mesaje au piesele sale

Logo show Vineri, 12.06.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Dorian, Ciprian și Daniel sunt într-o cursă de eliminare

Mireasa, sezonul 13. Dorian, Ciprian și Daniel sunt într-o cursă de eliminare

Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 13. Meci de fotbal tensionat între băieți

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Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:38 Mireasa, sezonul 13. Ce și-ar fi dorit fetele: să fie singure în casă sau alături de mame?

Mireasa, sezonul 13. Ce și-ar fi dorit fetele: să fie singure în casă sau alături de mame?

Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:32 Mireasa, sezonul 13. Gesturi tandre între Denis și Bianca

Mireasa, sezonul 13. Gesturi tandre între Denis și Bianca

Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:20 Mireasa, sezonul 13. Claudia către Denis: Te iert pentru tot, dar nu pot să uit atitudinea ta!

Mireasa, sezonul 13. Claudia către Denis: Te iert pentru tot, dar nu pot să uit atitudinea ta!

Logo show Vineri, 12.06.2026, 14:39 Mireasa, sezonul 13. Darius se bagă peste Daniela și Mihai! Nu îi lasă să se cunoască

Mireasa, sezonul 13. Darius se bagă peste Daniela și Mihai! Nu îi lasă să se cunoască

Logo show Vineri, 12.06.2026, 14:29 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Provocări spectaculoase pentru semifinalistele Amanda și Erika

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Provocări spectaculoase pentru semifinalistele Amanda și Erika

Logo show Vineri, 12.06.2026, 12:10 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Marius Aurelian Dragu

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Marius Aurelian Dragu

Logo show Vineri, 12.06.2026, 10:35
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