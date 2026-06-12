Furnicuțele 2026. Cum a început cariera lui Valentin Sanfira și ce rol crucial a jucat Gheorghe Porumbel în viața lui

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira rememorează cu emoție momentul în care, la vârsta de doar 18 ani, și-a văzut visul împlinit: primul post trecut în cartea sa de muncă a fost cel de solist în cadrul prestigiosului Ansamblu Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. Artistul vorbește deschis despre începuturile sale pe marea scenă și explică rolul fundamental pe care fostul director al ansamblului, Gheorghe Porumbel, l-a jucat în parcursul său profesional și personal.

Vineri, 12.06.2026, 18:00