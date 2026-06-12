„Furnicuțele”, invitat Valentin Sanfira. Cum dansează Denise Rifai pe muzică populară

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Valentin Sanfira a dansat alături de realizatoarea emisiunii. Toată lumea a putut să vadă astfel talentul ascuns al lui Denise Rifai.

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Valentin Sanfira i-a propus lui Denise Rifai să filmeze un videoclip de muzică populară alături de el.

Cum dansează Denise Rifai pe muzică populară

De asemenea, artistul i-a arătat prezentatoarei cum se joacă „perinița” la modul corect. A explicat că acest cântec se asculta pe vremuri, la țară, atunci când băieții dorea să transmită faptul că plac o anume fată.

Valentin Sanfira are peste 120 de piese proprii pe care le-a cântat în diferite evenimente. Unul dintre cele mai mari s-a întâmplat la Sala Palatului, acolo unde artistul i-a avut alături de el pe părinții săi. A povestit cum, oameni simpli fiind, au crescut la țară. Mama sa, deși nu a crezut încă de la început că va deveni un cântăreț atât de îndrăgit de public, i-a fost mereu alături.

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Când imaginile de la Sala Palatului i-au fost arătate lui Valentin Sanfira, atât Denise Rifai cât și artistul au izbucnit în lacrimi. În prezent, acesta nu mai formează un cuplu, însă a declarat că nu este un bărbat greu de iubit.

A subliniat că este „cuminte în relații”. De asemenea, a dezvăluit că este căutat de către femei la evenimente, atunci când acestea sunt mai mult decât încântate să-i asculte muzica.

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Valentin Sanfira este originar din Comuna Dănciulești, sat Rătinești. A povestit cum mergea cu familia sa la muncă, încă de când era doar un copil.

„Dumnezeu lucrează prin oameni. Profesoara mea de suflet, directoarea școlii, doamna Nicolița, m-a îndrumat să cânt.”, a povestit artistul.

Câți bani a câștigat Valentin Sanfira din primul său concert

Era în clasa a4-a pe atunci, însă fiind îndrumat de către profesoara sa, a câștigat și primii săi bani, 30 de lei. „Cei mai valoroși bani”, așa cum singur a menționat.

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Sandu Nicolița, profesoara lui Valentin Sanfira, cea care i-a fost alături încă de la primii săi pași în muzică, a intrat în direct prin convorbire telefonică și a mărturisit că artistul nu era deloc un copil timid. Ba mai mult, îi plăcea întotdeauna să petreacă timpul alături de fete.

Deși părinții săi n-au fost convinși încă de la început de talentul său, doamna Nicolița l-a sprijinit din toate punctele de vedere pentru a ajunge un mare artist, cel care este astăzi.

„Eu mai renunțam, mi se părea că e greu și mă iubea atât de tare și mă susținea.”, a transmis Valentin Sanfira în emisiunea Furnicuțele cu Denise Rifai la Antena 1.