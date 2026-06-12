Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira spune adevărul despre prietenii: „Există multă invidie în breasla noastră”

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira vorbește deschis despre relațiile de prietenie din mediul artistic și analizează fenomenul invidiei în rândul colegilor de breaslă. Interpretul explică cum se manifestă competiția în lumea muzicii populare, cât de greu este să legi prietenii adevărate în acest domeniu și care sunt criteriile după care își alege oamenii apropiați în viața de zi cu zi.

Vineri, 12.06.2026, 17:30