Cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nu e nici în top 40

Experții au dezvăluit care sunt cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei, și unii dintre cei mai cunoscuți atleți nu intră nici în top 40.

Cristiano Ronaldo e unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din istorie | Getty Images

Experții au folosit Raportul de Aur pentru a descoperi cei mai frumoși jucători care concurează în Canada, Mexic și Statele Unite.

Raportul de Aur e o ecuație matematică dezvoltată în Grecia antică, în încercarea de a măsura frumusețea, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, lista cu cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial nu are legătura cu nivelul de faimă.

Raportul de Aur poate fi aplicat aproape oricărui lucru și a fost folosit chiar și de Leonardo da Vinci pentru reprezentarea corpului masculin perfect în celebra sa lucrare, Omul Vitruvian.

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Cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei

Potrivit analizei, Rodrigo De Paul e cel mai frumos jucător, înaintea germanului Kai Havertz și a englezului Noni Madueke.

„Partea distractivă a acestui clasament e că nu reflectă pur și simplu faima în fotbal,”, a explicat Georgi Dimitrov, CEO-ul DreamAI SRL, compania care a realizat analiza.

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„Unele dintre numele pe care oamenii s-ar aștepta să le vadă dominând clasamentul sunt mult mai jos, în timp ce Rodrigo De Paul ajunge pe primul loc înaintea unora dintre cei mai recognoscibili jucători din lume,” a continuat Dimitrov.

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„Cristiano Ronaldo e probabil cel mai bun exemplu în acest sens. E unul dintre fotbaliștii cei mai preocupați de imagine din toate timpurile, dar aici ocupă locul 45. Ceea ce arată cât de specific e Raportul de Aur,” susține Dimitrov.

„Acesta nu măsoară stilul, îngrijirea personală, încrederea în sine sau cât de ușor poate fi promovat cineva. El analizează proporțiile feței, ceea ce e cu totul altceva,” a continuat expertul.

Raportul de Aur poate fi aplicat aproape oricărui lucru. A fost folosit chiar și de Leonardo da Vinci pentru reprezentarea corpului masculin perfect în celebra sa lucrare, Omul Vitruvian.

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Potrivit Raportului de Aur, cu cât proporțiile unei fețe sau ale unui corp sunt mai apropiate de numărul 1,618 (Phi), cu atât acestea devin mai frumoase.

Ce fotbaliști ocupă primele locuri în top

Pentru studiul lor, experții de la DreamAI au luat o listă cu cei mai căutați pe Google 150 de fotbaliști care participă la Cupa Mondială și au introdus-o în instrumentul Golden Face Ratio.

Per total, Rodrigo De Paul s-a clasat pe primul loc, cu un scor de 74.18%.

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Germanul Kai Havertz a fost al doilea (74.10%), urmat de englezul Noni Madueke (73.29%), egipteanul Mohamed Salah (73.27%) și brazilianul Endrick (73.25%).

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Mai multe nume importante au intrat în top 25, inclusiv Cody Gakpo, Bruno Fernandes, Alisson, Neymar și Jude Bellingham.

Surprinzător, Cristiano Ronaldo s-a clasat pe locul 45, cu un scor de 70.98%, în timp ce Vinícius Jr. l-a urmat îndeaproape pe locul 46, cu 70,97%.

„Faptul că Germania se descurcă atât de bine în partea superioară a clasamentului e, de asemenea, o surpriză plăcută,” a spus Dimitrov.

Iată cei mai frumoși fotbaliști de la Cupa Mondială, potrivit științei: