Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) De ce te simți obosit chiar și după un somn aparent suficient

(P) De ce te simți obosit chiar și după un somn aparent suficient

Teoretic, ai dormit 7-8 ore, te-ai culcat la o oră rezonabilă și totuși dimineața te trezești fără energie, cu o stare de ceață mentală și senzația că ziua începe deja „în minus”. Această oboseală persistentă este una dintre cele mai frecvente plângeri ale adulților activi și nu are întotdeauna legătură cu numărul de ore dormite, ci cu calitatea reală a proceselor de refacere care au loc în timpul somnului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 16:41 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 16:42
De ce te simți obosit chiar și după un somn aparent suficient | kindora.com

Somnul nu este doar o pauză, ci un interval esențial în care organismul repară țesuturi, reglează hormonii, reduce inflamația și își reface rezervele de energie. Atunci când aceste procese sunt perturbate, te poți trezi obosit chiar și după un somn aparent suficient. Un factor adesea ignorat este inflamația în corp, care poate menține organismul într-o stare de alertă internă constantă. Inflamația de grad mic, dar cronică, consumă resurse energetice, afectează somnul profund și împiedică refacerea completă peste noapte, chiar dacă tu „dormi” un număr corect de ore.

Această legătură dintre inflamație, somn și nivelul de energie este explicată pe larg în resursele educaționale puse la dispoziție de Kindora, care abordează oboseala dintr-o perspectivă integrată, nu doar ca o problemă de somn.

Rolul somnului în procesele de refacere ale organismului

În timpul somnului profund, corpul eliberează hormoni de creștere, repară fibrele musculare, reglează sistemul imunitar și consolidează memoria. De asemenea, nivelurile de cortizol ar trebui să scadă, permițând sistemului nervos să se relaxeze.

Articolul continuă după reclamă

Dacă somnul este fragmentat sau superficial, aceste procese nu se desfășoară complet. Rezultatul este o stare de oboseală care nu dispare după cafea și care se accentuează pe parcursul zilei. Practic, corpul tău se trezește înainte să fi terminat „reparațiile” de peste noapte.

Factorii zilnici care pot afecta calitatea somnului

Calitatea somnului este influențată direct de ceea ce faci în timpul zilei. Stresul cronic, mesele târzii și grele, consumul excesiv de zahăr, lipsa mișcării sau expunerea prelungită la ecrane seara pot menține sistemul nervos într-o stare de activare constantă.

De asemenea, inflamația metabolică, dezechilibrele glicemice și deficiențele nutriționale pot afecta ciclurile normale ale somnului. Chiar dacă adormi ușor, somnul poate fi superficial, cu treziri frecvente sau lipsă de somn profund – exact tipul de somn care ar trebui să îți refacă energia.

Semnale că organismul este suprasolicitat

Oboseala care persistă în ciuda somnului este adesea însoțită de alte semne: dificultăți de concentrare, iritabilitate, poftă crescută de dulce, dureri musculare ușoare sau senzația că „te îmbolnăvești des”. Acestea sunt indicii că organismul funcționează într-un mod de supraviețuire, nu de refacere.

Când corpul este suprasolicitat, prioritizează funcțiile de bază și reduce energia disponibilă pentru claritate mentală, performanță și stare de bine. În acest context, somnul devine insuficient nu ca durată, ci ca eficiență.

Ce schimbări simple pot susține energia pe termen lung

Pentru a te simți cu adevărat odihnit, este important să susții organismul pe parcursul întregii zile. Rutina de seară, mesele echilibrate, gestionarea stresului și expunerea la lumină naturală dimineața joacă un rol major în reglarea ritmului circadian.

Energia pe termen lung nu se „repară” doar noaptea, ci se construiește prin obiceiuri zilnice care reduc inflamația, stabilizează metabolismul și permit corpului să iasă din starea de suprasolicitare.

Concluzie

Dacă te simți obosit chiar și după un somn aparent suficient, este un semnal clar că organismul tău nu reușește să se refacă eficient. Somnul, inflamația, stresul și alimentația sunt profund conectate, iar ignorarea unuia dintre aceste elemente poate afecta întregul echilibru energetic.

Cu ajustări simple, aplicate consecvent, corpul își poate recăpăta capacitatea naturală de refacere, iar energia zilnică poate deveni din nou stabilă și previzibilă.

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat
Observatornews.ro Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat
Antena 3 Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an
SpyNews Gabriela Prisăcariu s-a afișat cu perfuzia la mână! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat soția lui Dani Oțil Gabriela Prisăcariu s-a afișat cu perfuzia la mână! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat soția lui Dani Oțil

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Dietă și noul an – cum începi în forță și garantezi succesul pierderii în greutate?
(P) Dietă și noul an – cum începi în forță și garantezi succesul pierderii în greutate?
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
(P) Petele albe de pe dinți: de la cauze reale la tratamente recomandate de medicii stomatologi. Când trebuie să mergi la dentist
(P) Petele albe de pe dinți: de la cauze reale la tratamente recomandate de medicii stomatologi. Când trebuie să...
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța
După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile transatlantice s-au destrămat
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile... Jurnalul
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x