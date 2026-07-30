(P) Locul unde Fuego merge cu încredere: artistul a ales clinica Dent Park

Pe scenă e Fuego: voce, lumini, mii de oameni care cântă cu el. Într-un cabinet stomatologic din București e, pur și simplu, Paul: un pacient care vine la control, povestește cu medicii și pleacă zâmbind. Între cele două ipostaze nu e nicio contradicție. E doar povestea unui om care și-a găsit locul unde merge cu încredere atunci când e vorba de sănătatea lui, iar despre locul acela vorbește astăzi deschis, fără să i-o ceară nimeni.

Povestea nu are nimic din rețeta obișnuită a colaborărilor dintre vedete și branduri. Nu a început cu un contract, ci cu o programare. Iar faptul că artistul vorbește public despre clinica unde merge spune ceva simplu: acolo unde ești tratat bine, te întorci. Și, la un moment dat, începi să și povestești.

Din prima clipă, altfel

Paul a simțit diferența încă de la prima vizită. Între el și Dr. Adrian Croitoru, medicul coordonator de protetică și estetică dentară al clinicii, s-a legat o chimie aparte din prima clipă. L-a surprins plăcut felul în care Adrian i-a explicat toate procedurile: ce i se potrivește, de ce are nevoie și care sunt pașii firești pentru o sănătate orală cât mai bună. Fără cuvinte complicate, fără grabă, fără presiune.

Cu timpul, relația medic-pacient s-a transformat în prietenie. Iar la finalul unei vizite, Paul a ținut să le spună tuturor celor din clinică ce a simțit: că sunt o echipă de oameni profesioniști, tineri, plini de viață, care transmit încredere și care își doresc ca fiecare pacient să plece cât mai mulțumit și să revină fără teamă. Pentru el, fiecare vizită a avut ceva de întâlnire de familie: o atmosferă caldă și plăcută, de la recepție până în cabinet.

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Un loc în care te simți în siguranță

Fuego a ales Dent Park pentru că este o clinică ce îi oferă încredere și siguranță. Iar asta se traduce în lucruri concrete: consulturi în care ți se explică totul pe limba ta, un plan de tratament construit împreună cu tine și o echipă care te sună după intervenție să vadă cum te simți.

Siguranța vine și din felul în care e organizată clinica. Totul se întâmplă într-un singur loc: consultația, computerul tomograf, radiografiile digitale și protezele fixe lucrate în laboratorul propriu. Pacientul nu e plimbat între cabinete și centre de imagistică din tot orașul; echipa de 80 de profesioniști de la Dent Park acoperă toate etapele, de la primul consult până la controalele de după tratament.

Rutina care ține problemele departe

În spatele acestei relații stă dorința și nevoia lui Paul de a preveni eventualele probleme stomatologice care pot apărea atunci când nu mergi la control la timp și nu ai grijă de sănătatea ta. O rutină banală în aparență, dar pe care puțini o respectă: un control și o igienizare la fiecare șase luni.

Medicii spun că această rutină face toată diferența. Problemele dentare mari încep aproape întotdeauna mic: o carie care nu doare, o gingie care sângerează din când în când, o lucrare veche care nu mai stă perfect. Prinse devreme, se rezolvă repede și simplu. Lăsate ani de zile, ajung să însemne dinți pierduți și o refacere completă a danturii. Diferența dintre cele două scenarii e, de cele mai multe ori, o programare făcută la timp.

Există și o parte pe care puțini o pun în calcul: banii. Controlul și igienizarea făcute din șase în șase luni sunt o formă de îngrijire care protejează și bugetul, pentru că previn exact tratamentele ample și scumpe de care se tem cei care amână. Cine se întreabă cât costă sănătatea danturii ar trebui să înceapă cu acest calcul simplu: e întotdeauna mai ieftin să previi decât să repari.

Igienizarea regulată mai are un rol pe care mulți îl descoperă târziu: protejează gingiile și osul care țin dinții pe loc. Placa bacteriană și tartrul adunate în timp întrețin inflamația gingiilor, iar inflamația netratată poate ajunge la structurile care susțin dinții. Curățarea profesională, împreună cu periajul corect de acasă, întrerupe acest lanț înainte să se producă pagube.

Cui i se potrivește o astfel de schimbare

Alegerea artistului vorbește mai multor categorii de oameni. Nu trebuie să fii persoană publică pentru ca zâmbetul să conteze în viața ta de zi cu zi: la masă cu familia, la o fotografie cu nepoții sau pur și simplu în oglindă, dimineața. Unii dintre cei care citesc aceste rânduri se vor regăsi mai jos:

oameni trecuți de 45 de ani care au nevoie de o refacere completă a danturii și vor o soluție fixă, stabilă, pe termen lung;

purtători de proteză mobilă care s-au săturat de compromisuri și își doresc din nou senzația de dinți ficși;

pacienți cu lucrări vechi, uzate sau inestetice, care au nevoie de o reevaluare făcută pe imagini actuale;

adulți care au amânat ani de zile vizita la stomatolog și vor să reînceapă cu un control complet, fără reproșuri și fără judecată;

membrii familiei aflați în căutarea unei clinici de încredere pentru părinții lor, din București sau veniți din alte orașe.

Drumul către dinți ficși, văzut prin ochii pacientului

Pentru mulți dintre cei care se regăsesc în rândurile de mai sus, cel mai greu pas e primul, pentru că nu știu la ce să se aștepte. Exact aici contează felul de a lucra care l-a convins și pe Paul: nimic nu se întâmplă fără să fie explicat înainte. Iar clinica din București s-a specializat, din 2018 încoace, exact pe astfel de cazuri: implanturi dentare și danturi fixe, adică dinți ficși prinși pe implanturi.

Văzut prin ochii pacientului, drumul către o dantură fixă la Dent Park e mai simplu decât pare de la distanță. Începe cu o consultație și o evaluare pe computer tomograf, în care medicul îți arată exact cum stau lucrurile și ce opțiuni ai. Urmează montarea implanturilor, planificată digital, pas cu pas, cu anestezie locală sau, pentru cei cu emoții mari, cu sedare conștientă. Pleci acasă cu o proteză fixă provizorie, deci nu rămâi nicio zi fără dinți, iar după perioada de vindecare primești dantura definitivă, lucrată în laboratorul propriu al clinicii.

Planul de tratament ține cont de situația și de dorințele fiecărui pacient, iar toate detaliile, inclusiv cele legate de costuri, se discută deschis la consultație. După intervențiile chirurgicale, echipa sună pacientul să vadă cum se simte. Duratele exacte ale fiecărei etape le găsești la întrebările frecvente de la finalul articolului.

Cuvântul medicului

"Pacienții ne spun des că cel mai greu le-a fost să sune prima dată. După primul consult, când văd că au opțiuni și că nimeni nu îi ceartă pentru anii în care au amânat, totul devine mai ușor. Ne dorim ca oamenii să plece de la noi zâmbind și să se întoarcă fără teamă, exact așa cum ne-am dori pentru oricine ne este drag", explică Dr. Adrian Croitoru.

Rezultatele oricărui tratament pot varia în funcție de situația fiecărui pacient, de starea osului și de igiena zilnică, motiv pentru care evaluarea individuală rămâne întotdeauna punctul de plecare.

Fă primul pas pentru tine

Din încrederea construită vizită cu vizită s-a născut un îndemn pe care Paul îl transmite tuturor celor care au amânat prea mult: "Fă primul pas pentru tine!". Cei care simt că a venit momentul pot programa o consultație cu evaluare pe imagini la clinica din București, de luni până vineri între 9:00 și 21:00 și sâmbăta între 9:00 și 16:00, iar echipa call center-ului intern îi ghidează de la primul telefon până la programare.

Locul în care mergi cu încredere nu se găsește printr-o reclamă. Se recunoaște după felul în care te simți când ieși de acolo. Iar uneori, recomandarea unui om care chiar este pacient acolo e tot ce îți trebuie ca să faci, în sfârșit, primul pas.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă la prima vizită? O consultație cu examinare pe computer tomograf, care durează de obicei între 30 și 45 de minute. La final, medicul îți prezintă situația reală și opțiunile, iar planul se construiește împreună cu tine.

Doare intervenția? Implanturile se montează cu anestezie locală, iar pentru pacienții cu emoții mari există și opțiunea sedării conștiente. Confortul pacientului este urmărit pe tot parcursul tratamentului și după aceea, inclusiv printr-un telefon de verificare. Experiența poate diferi de la om la om, iar medicul îți explică la consult la ce să te aștepți în fiecare etapă.

Cât durează până am dinți ficși? Montarea implanturilor durează de obicei între una și trei ore pentru o arcadă, cu extracțiile făcute în aceeași ședință dacă e nevoie. O proteză fixă provizorie se montează în perioada imediat următoare intervenției, deci nu rămâi fără dinți. Dantura definitivă vine după vindecarea de patru până la șase luni, în funcție de situația fiecăruia.

Cât costă o dantură fixă? Nu există un preț valabil pentru toată lumea, pentru că totul depinde de situația fiecărui pacient: câte implanturi sunt necesare, starea osului, tipul lucrării. Costul exact se află la consultație, odată cu planul de tratament, iar lista completă de prețuri este disponibilă pe site-ul clinicii.

Cum aleg clinica? Contează părerile altor pacienți? Da, părerile și recenziile altor pacienți sunt un punct de plecare bun, iar experiența povestită de un pacient real, așa cum face Paul, spune mai mult decât orice reclamă. Părerea completă ți-o formezi însă la consultație, unde vezi cu ochii tăi cum ți se explică și cum ești tratat.

Ce specialiști găsesc în clinică? Echipa acoperă implantologia, chirurgia dentară și orală, protetica și estetica dentară, endodonția, ortodonția, parodontologia, gnatologia și radiologia. Indiferent de problemă, evaluarea și tratamentul se fac în aceeași clinică din București, fără trimiteri în altă parte.