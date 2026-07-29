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Crioterapia: de la recuperare musculară la ritualuri pro‑longevitate

Două minute la –110 °C. Atât îi trebuie crioterapiei ca să transforme frigul extrem într-un ritual de regenerare. Deși a devenit un fenomen pe rețelele sociale — promovat ca soluție pentru slăbit sau combaterea celulitei — puțini știu ce se întâmplă în corp în timpul unei ședințe și cât de amplu este spectrul beneficiilor sale.

Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 17:57
Crioterapia: de la recuperare musculară la ritualuri pro‑longevitate | Shutterstock
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Crioterapia este, în esență, o expunere controlată la frig intens, folosită în scopuri medicale, fizioterapice și estetice. Dincolo de hype-ul digital, tratamentul are rădăcini solide în lumea performanței sportive, unde este folosit pentru recuperare musculară, gestionarea durerii și reducerea inflamației — acolo unde fiecare detaliu contează, iar regenerarea rapidă face diferența.

Crioterapia dincolo de trend: ce spune știința despre frigul extrem?

Interesul științific pentru crioterapie a crescut semnificativ, iar studiile recente analizează nu doar efectele locale, ci și impactul sistemic al expunerii la frig extrem. Cercetări publicate în 2024 arată că ședințele whole‑body pot reduce anumiți markeri ai inflamației chiar și la persoane sănătoase, sugerând un posibil rol preventiv înainte ca inflamația cronică să se instaleze.

Pe măsură ce interesul pentru longevitate, regenerare și prevenție crește, crioterapia se conturează ca un instrument cu potențial real în menținerea sănătății pe termen lung — motiv pentru care a fost integrată în numeroase protocoale pro‑longevity.

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Crioterapia: ce este de fapt?

Din grecescul kryos, „frig”, crioterapia presupune expunerea întregului corp sau a unei zone specifice la temperaturi extrem de scăzute, între –110 °C și –160 °C, pentru intervale scurte de 2–4 minute.

„Această expunere controlată declanșează o serie de răspunsuri fiziologice intense, folosite în recuperarea musculară, gestionarea durerii și reducerea inflamației, dar și în tratamente estetice moderne”, explică Mihaela Sușcă, medic specialist în cadrul Ensana Health Spa Sovata.

Etapele fiziologice ale crioterapiei

1. Șocul termic - Receptorii cutanați detectează instant frigul extrem și trimit semnale rapide către sistemul nervos central.

2. Vasoconstricția - Vasele superficiale se contractă, reducând fluxul sanguin periferic și diminuând inflamația și durerea.

3. Vasodilatația reflexă - După ședință, vasele se dilată, crescând aportul de oxigen și nutrienți în țesuturi.

4. Activarea circulației și eliminarea reziduurilor - „Creșterea circulației favorizează eliminarea substanțelor de degradare și modularea moleculelor implicate în inflamație”, subliniază specialistul.

Beneficiile crioterapiei sunt numeroase și variază în funcție de motivul pentru care este folosită

Cel mai cunoscut efect este reducerea inflamației și a durerii musculare, motiv pentru care această tehnică este integrată de ani buni în medicina sportivă — atât după antrenamente intense, cât și în recuperarea după traumatisme minore.

Expunerea la frig pare să stimuleze și eliberarea de endorfine, ceea ce contribuie la o stare generală de bine și la diminuarea percepției durerii. Este unul dintre motivele pentru care mulți sportivi descriu crioterapia ca pe un ritual de regenerare, nu doar ca pe un tratament.

Din punct de vedere estetic, crioterapia este adesea recomandată ca tratament complementar în caz de celulită, retenție de apă sau senzație de „picioare grele”. Alternanța dintre vasoconstricție și vasodilatație îmbunătățește temporar microcirculația și poate oferi o plăcută senzație de ușurare și tonifiere.

Un efect similar de ușurare a circulației se regăsește și în terapiile balneare de la Sovata, unde apa sărată din Lacul Ursu acționează ca un „antrenament natural” pentru sistemul vascular. Datorită stratificării sale termice unice, lacul creează o alternanță blândă între straturi calde și reci, stimulând microcirculația și reducând senzația de picioare grele — mai ales vara. De aceea, în programele de recuperare, băile în apa lacului sunt adesea recomandate pentru efectele lor de ușurare vasculară și regenerare, oferind un beneficiu complementar procedurilor de fizioterapie și relaxare.

Un posibil efect asupra metabolismului energetic

Crioterapia crește ușor consumul energetic, deoarece corpul folosește energie pentru a reveni la temperatura normală după expunerea la frig. Unele estimări vorbesc despre câteva sute de kilocalorii arse în orele următoare, însă valorile diferă mult de la o persoană la alta și rămân, în general, reduse. Prin urmare, crioterapia nu este un tratament de slăbit. Poate susține un parcurs de wellness, dar nu înlocuiește alimentația echilibrată și activitatea fizică regulată.

Contraindicațiile crioterapiei

Deși este în general bine tolerată, crioterapia nu este indicată tuturor. Printre principalele contraindicații se numără: hipertensiunea arterială necontrolată; boli cardiovasculare severe; fenomenul Raynaud; crioglobulinemia; urticaria la frig; insuficiența respiratorie severă; sarcina (cu excepția cazurilor în care medicul recomandă altfel).

Există și contraindicații temporare, precum: răni deschise, infecții acute și anumite condiții neurologice. În aceste situații, este esențială consultarea medicului înainte de a apela la tratament. În majoritatea cazurilor, sunt recomandate cicluri de mai multe ședințe, mai ales când obiectivul este recuperarea musculară sau gestionarea inflamației cronice.

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