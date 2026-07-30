Joe DiMeo este primul bărbat din lume care și-a făcut un transplant complet de față și de mâini, după un accident tragic de mașină. Cum arăta înainte!

Primul bărbat din lume care și-a făcut transplant complet de față! Cum arăta înainte de accidentul care i-a schimbat viața | Captură TikTok

Joe DiMeo avea doar 18 ani când a avut loc accidentul care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Se întorcea acasă de la muncă într-o noapte, iar tot ce își amintește este că era la volanul mașinii sale. În următorul moment, s-a trezit într-o secție pentru mari arși, potrivit unei surse.

Conform anchetei, tânărul ar fi adormit la volanul mașinii. Autoturismul a ieșit de pe carosabil, a lovit o bordură și a fost cuprins de flăcări. Doi trecători au intervenit rapid și au reușit să îl scoată, însă Joe suferise arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului, mai transmite sursa citată mai sus.

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O intervenție medicală fără precedent

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Doi ani mai târziu, în anul 2020, medicii au realizat o intervenție medicală fără precedent: un transplant de față și de ambele mâini, procedură care avea să îi ofere lui Joe o nouă șansă la viață.

Tânărul își amintește momentul în care medicii i-au explicat gravitatea leziunilor, după ce s-a trezit din comă.

„Medicii au venit și mi-au spus: <<A trebuit să-ți amputăm vârfurile degetelor până la a doua articulație, pleoapele ți-au fost arse complet, nu mai poți deschide gura complet... Și ai arsuri pe 80% din corp>>”, a dezvăluit acesta, potrivit ladbible, citat de sursa menționată mai sus.

Recuperarea a fost lungă și dificilă. Înainte de transplant, Joe a trecut prin 20 de operații, iar intervenția care i-a schimbat viața a durat 23 de ore. Procedura a mai fost încercată anterior la alți doi pacienți, însă fără succes.

Pentru Joe, operație a fost un succes, iar tânărul și-a recăpătat treptat mobilitatea mâinilor după luni întregi de exerciții. În cele din urmă, a reușit chiar să conducă din nou, mai notează sursele citate mai sus.

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Cum arăta tânărul înainte de accidentul care i-a schimbat complet viața

Soția lui Joe, Jessica, a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apar mai multe imagini cu tânărul înainte de incidentul tragic.

„Îmi amintesc că m-am uitat la fotografiile cu el înainte și după accident și m-am gândit: <<Doamne, ce păcat, era un tip foarte chipeș>>. Dar asta a fost tot ce am gândit atunci”, a dezvăluit soția lui, citată de o sursă.

Jessica a mărturisit că optimismul lui Joe a fost una dintre calitățile care au cucerit-o.

„După tot ce a trăit, a rămas atât de pozitiv și este o lumină pentru cei din jur. Îl iubesc pe Joe pentru ceea ce este, atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară. Este un om amuzant, știa foarte bine ce își dorea de la viață și era extrem de matur pentru vârsta lui”, a spus femeia.

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