(P) Prevenirea micozelor și a bătăturilor: importanța protecției picioarelor în zonele de agrement

Ce ascund zilele petrecute la piscină, pe plajă sau într-un spa? Există o mulțime de riscuri la care te expui fără să știi, mai ales pentru piele sau pentru picioare. Contactul cu suprafețe umede și intens circulate, nisipul fierbinte sau încălțămintea nepotrivită poate favoriza apariția micozelor și a bătăturilor, două probleme foarte comune în sezonul cald.

Ce ascund zilele petrecute la piscină, pe plajă sau într-un spa? Există o mulțime de riscuri la care te expui fără să știi, mai ales pentru piele sau pentru picioare | Magnific.com

Începe cu alegerea corectă a încălțămintei ca să îți poți proteja picioarele și să te poți bucura fără griji de vacanță și de activitățile preferate.

Importanța protecției picioarelor la plajă și la piscină

Poate părea un detaliu minor, dar încălțămintea potrivită este detaliul care face diferența pentru sănătatea picioarelor tale. Atunci când alegi produse confortabile și adaptate sezonului reduci riscul apariției infecțiilor și leziunilor pielii.

Pentru femei există o mulțime de modele de sandale de damă de plajă pentru plimbările lungi pe faleză sau pentru ieșirile relaxate la terasă. Îți oferă aerisire și confort, fără să pună presiune asupra tălpilor. În același timp, o pereche de papuci de plajă de damă sau șlapi este practică pentru accesul rapid la piscină sau pe malul mării. Dacă alegi modele ergonomice și realizate din materiale de calitate, vei reduce semnificativ riscul apariției bătăturilor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru bărbați, poți alege modele de șlapi sau papuci de plajă de bărbați pentru confortul zilnic din vacanță. Sunt recomandați pentru zonele de spa, dușuri publice sau zone de relaxare unde igiena este esențială.

Cum apar micozele și bătăturile vara

Micozele sunt infecții fungice care apar mai ales în medii calde și umede. Zonele cu piscine, dușuri publice sau vestiarele sunt locurile ideale pentru dezvoltarea fungilor. Dacă mergi desculț pe suprafețe contaminate, riscul de infecție crește și mai mult. Primele semne ale unei micoze sunt:

● mâncărime între degete

● senzație de arsură

● piele uscată sau descuamată

● miros neplăcut

● apariția unor fisuri dureroase

În același timp, bătăturile apar atunci când pielea este supusă presiunii constante. Papucii incomozi, nisipul fierbinte sau mersul prelungit în încălțăminte inconfortabilă pot favoriza apariția acestora. Dacă porți încălțăminte nepotrivită pentru plajă sau piscină, disconfortul poate apărea rapid și îți poate afecta întreaga vacanță.

Zonele cu risc ridicat în sezonul cald

Vara, picioarele tale sunt expuse mai mult ca oricând. Există câteva locuri cu risc crescut pentru bacterii:

● piscine și ștranduri

● spa și saune

● dușuri publice

● plaje și zone cu nisip fierbinte

● campinguri și vestiare sportive

Cum alegi încălțămintea potrivită pentru sezonul cald

Atunci când alegi încălțămintea pentru plajă sau piscină, nu trebuie să te ghidezi doar după aspect sau brand. Confortul și protecția sunt la fel de importante. Iată câteva criterii de care să ții cont:

● alege materiale rezistente la umezeală

● optează pentru talpă antiderapantă

● evită modelele foarte rigide

● verifică dacă încălțămintea oferă susținere la nivelul tălpii

● alege mărimea potrivită pentru a preveni frecarea

Modelele moderne de papuci de damă de plajă sunt create astfel încât să combine stilul cu funcționalitatea. În plus, îți oferă un plus de amortizare și stabilitate, ideale pentru plimbările lungi sau zilele petrecute la piscină.

Sfaturi practice pentru îngrijirea picioarelor vara

Pe lângă încălțămintea potrivită există câteva obiceiuri simple care te ajută să îți menții picioarele sănătoase pe timpul verii.

Usucă picioarele după contactul cu apa

După piscină sau duș, asigură-te că ștergi foarte bine zona dintre degete. Umiditatea persistentă favorizează dezvoltarea fungilor.

Nu merge desculț în spațiile publice

Chiar dacă pare confortabil, mersul desculț în zonele publice crește riscul de infecții. Poartă mereu papuci de plajă de damă sau de bărbați sau alte modele dedicate zonelor umede.

Hidratează pielea tălpilor

Pielea uscată este mai predispusă la fisuri și bătături. Folosește creme hidratante și exfoliază periodic pielea îngroșată.

Schimbă încălțămintea umedă

Dacă papucii sau șlapii rămân umezi mult timp, bacteriile și fungii se pot dezvolta mai rapid. Lasă încălțămintea să se usuce complet înainte să o porți din nou.

Vacanțele și zilele petrecute la plajă ar trebui să însemne relaxare și stare de bine. Cu alegerea încălțămintei potrivite, îți poți proteja picioarele în orice spațiu.