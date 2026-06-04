Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Prevenirea micozelor și a bătăturilor: importanța protecției picioarelor în zonele de agrement

(P) Prevenirea micozelor și a bătăturilor: importanța protecției picioarelor în zonele de agrement

Ce ascund zilele petrecute la piscină, pe plajă sau într-un spa? Există o mulțime de riscuri la care te expui fără să știi, mai ales pentru piele sau pentru picioare. Contactul cu suprafețe umede și intens circulate, nisipul fierbinte sau încălțămintea nepotrivită poate favoriza apariția micozelor și a bătăturilor, două probleme foarte comune în sezonul cald.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 13:34 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 13:35
Ce ascund zilele petrecute la piscină, pe plajă sau într-un spa? Există o mulțime de riscuri la care te expui fără să știi, mai ales pentru piele sau pentru picioare | Magnific.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Începe cu alegerea corectă a încălțămintei ca să îți poți proteja picioarele și să te poți bucura fără griji de vacanță și de activitățile preferate.

Importanța protecției picioarelor la plajă și la piscină

Poate părea un detaliu minor, dar încălțămintea potrivită este detaliul care face diferența pentru sănătatea picioarelor tale. Atunci când alegi produse confortabile și adaptate sezonului reduci riscul apariției infecțiilor și leziunilor pielii.

Pentru femei există o mulțime de modele de sandale de damă de plajă pentru plimbările lungi pe faleză sau pentru ieșirile relaxate la terasă. Îți oferă aerisire și confort, fără să pună presiune asupra tălpilor. În același timp, o pereche de papuci de plajă de damă sau șlapi este practică pentru accesul rapid la piscină sau pe malul mării. Dacă alegi modele ergonomice și realizate din materiale de calitate, vei reduce semnificativ riscul apariției bătăturilor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru bărbați, poți alege modele de șlapi sau papuci de plajă de bărbați pentru confortul zilnic din vacanță. Sunt recomandați pentru zonele de spa, dușuri publice sau zone de relaxare unde igiena este esențială.

Cum apar micozele și bătăturile vara

Micozele sunt infecții fungice care apar mai ales în medii calde și umede. Zonele cu piscine, dușuri publice sau vestiarele sunt locurile ideale pentru dezvoltarea fungilor. Dacă mergi desculț pe suprafețe contaminate, riscul de infecție crește și mai mult. Primele semne ale unei micoze sunt:

● mâncărime între degete

● senzație de arsură

● piele uscată sau descuamată

● miros neplăcut

● apariția unor fisuri dureroase

În același timp, bătăturile apar atunci când pielea este supusă presiunii constante. Papucii incomozi, nisipul fierbinte sau mersul prelungit în încălțăminte inconfortabilă pot favoriza apariția acestora. Dacă porți încălțăminte nepotrivită pentru plajă sau piscină, disconfortul poate apărea rapid și îți poate afecta întreaga vacanță.

Zonele cu risc ridicat în sezonul cald

Vara, picioarele tale sunt expuse mai mult ca oricând. Există câteva locuri cu risc crescut pentru bacterii:

● piscine și ștranduri

● spa și saune

● dușuri publice

● plaje și zone cu nisip fierbinte

● campinguri și vestiare sportive

Cum alegi încălțămintea potrivită pentru sezonul cald

Atunci când alegi încălțămintea pentru plajă sau piscină, nu trebuie să te ghidezi doar după aspect sau brand. Confortul și protecția sunt la fel de importante. Iată câteva criterii de care să ții cont:

● alege materiale rezistente la umezeală

● optează pentru talpă antiderapantă

● evită modelele foarte rigide

● verifică dacă încălțămintea oferă susținere la nivelul tălpii

● alege mărimea potrivită pentru a preveni frecarea

Modelele moderne de papuci de damă de plajă sunt create astfel încât să combine stilul cu funcționalitatea. În plus, îți oferă un plus de amortizare și stabilitate, ideale pentru plimbările lungi sau zilele petrecute la piscină.

Sfaturi practice pentru îngrijirea picioarelor vara

Pe lângă încălțămintea potrivită există câteva obiceiuri simple care te ajută să îți menții picioarele sănătoase pe timpul verii.

Usucă picioarele după contactul cu apa

După piscină sau duș, asigură-te că ștergi foarte bine zona dintre degete. Umiditatea persistentă favorizează dezvoltarea fungilor.

Nu merge desculț în spațiile publice

Chiar dacă pare confortabil, mersul desculț în zonele publice crește riscul de infecții. Poartă mereu papuci de plajă de damă sau de bărbați sau alte modele dedicate zonelor umede.

Hidratează pielea tălpilor

Pielea uscată este mai predispusă la fisuri și bătături. Folosește creme hidratante și exfoliază periodic pielea îngroșată.

Schimbă încălțămintea umedă

Dacă papucii sau șlapii rămân umezi mult timp, bacteriile și fungii se pot dezvolta mai rapid. Lasă încălțămintea să se usuce complet înainte să o porți din nou.

Vacanțele și zilele petrecute la plajă ar trebui să însemne relaxare și stare de bine. Cu alegerea încălțămintei potrivite, îți poți proteja picioarele în orice spațiu.

(P) Ce faci dacă ai nevoie să vorbești cu un medic în timpul nopții...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât! Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât!
Observatornews.ro Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Antena 3 Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF
SpyNews Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026 Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Ce faci dacă ai nevoie să vorbești cu un medic în timpul nopții
(P) Ce faci dacă ai nevoie să vorbești cu un medic în timpul nopții
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Geluri de duș parfumate vs formule fără parfum: Ce alegi pentru pielea sensibilă
(P) Geluri de duș parfumate vs formule fără parfum: Ce alegi pentru pielea sensibilă
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF
Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece!
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece! BZI
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel 
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel  Jurnalul
Gest emoționant din partea TAROM după moartea lui Mircea Lucescu! Decizia care i-a bucurat pe români
Gest emoționant din partea TAROM după moartea lui Mircea Lucescu! Decizia care i-a bucurat pe români Kudika
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . "A inceput sa planga, mi-a zis..."
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista... Redactia.ro
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x