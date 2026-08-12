Ce a spus David Popovici după ce a doborât recordul la Campionatele Europene de Natație. Sportivul a recunoscut care e visul lui

David Popovici luptă pentru medalia de aur la 100 m liber de la ora 19:52 (ora României), În Finala CE de natație de la Paris, după ce în semifinale a doborât recordul de timp al competiției.

David Popovici a făcut senzație în semifinalele probei de 100 metri liber de la CE 2026, unde a doborât recordul competiției. Timpul înregistrat de David Popovici a fost de 46.72 secunde. Recordul mondial îi aparține prietenului chinez al lui David Popovici. Pan Zhanle a înotat în finala de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice într-un timp de 46.40 secunde, iar David Popovici își dorește să doboare recordul mondial, însă nu pune presiune pe el. Dacă se va întâmpla în Finala de pe 12 august, va fi o mare bucurie.

„O să fac ce am făcut și până acum: să-mi păstrez calmul, o să îmbunătățesc ce nu a fost chiar perfect la cursa asta, să încerc să mă apropii de acea «perfecțiune» între ghilimele. Pentru că pentru un record mondial trebuie să provoci limitele alea. Trebuie să aproape atingi limitele alea ale perfecțiunii”, a spus campionul într-un interviu susținut după ce a câștigat detașat a doua semifinală.

„Mi-aș dori foarte tare. (n.r. să doboare recordul mondial) Numai că, în același timp, încerc să nu mă grăbesc, pentru că a funcționat pentru mine încă de când eram mic chestia asta. Da, îmi doresc să o fac și da, o să o fac. Nu știu dacă în această Finală și, sincer, nici nu-mi pasă… sau nu contează atât de tare pentru mine dacă o fac mâine. Numai că mi-ar plăcea și, cu siguranță, dacă înot cum trebuie și cum știu, ar trebui să fiu acolo.

Mă simt bine la Paris. E un oraș, relativ asemănător cu Bucureștiul, «micul Paris», deși îmi place mai mult la noi acasă, la mine acasă. Dar da, e un loc în care mă simt bine și e un loc în care mă simt iubit și pentru că am foarte mulți dintre membrii familiei și prietenii mei extrem de buni aici cu mine în tribună. E un obiectiv impresionant (n.r: recordul mondial), ceva ce sigur am undeva acolo în spatele minții. Dar, din nou, e ceva secundar. E ceva ce, dacă vine, îmi doresc să vină datorită timpilor buni pe care îi reușesc.

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Ora Finalei lui David Popovici. Sportivul luptă pentru aur în Finala Campionatelor Europene de Natație, la 100 m liber

David Popovici va concura în Finala CE de 100 m de la Paris de la ora 19:52, ora României, miercuri, pe 12 august. Chiar dacă a făcut senzație în semifinale și este marele favorit pentru aur, românul nu lasă garda jos și nu își subestimează adversarii europeni.

„Da, simt că se poate (n.r: să doboare recordul mondial). În același timp, nici nu vreau să-mi las garda jos să… nu știu, pentru că m-am calificat primul acum, să am impresia că «Gata, nu mă mai poate întrece nimeni». Adevărul e că mă pot întrece câțiva. Adversarii mi se par puternici, mi se par demni de o finală olimpică aproape. Clar lipsesc câteva continente, dar suntem foarte, foarte puternici cu toții. Și, din nou, ar fi o greșeală să las garda jos cu totul doar pentru că m-am calificat primul. Așa că sunt ancorat în ce trebuie să fac pentru mâine”, a mai declarat David Popovici.

David Popovici va porni de pe culoarul 4 în Finala CE de natație de la Paris.

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