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David Popovici a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă. Câte kilograme are în plus: „Am mai pus mușchi”

David Popovici este într-o formă de zile mari la Campionatele Europene de natație de la Paris. După ce a doborât recordul competiției în semifinalele probei de 100 metri liber, sportivul a vorbit despre obiectivele sale, dar și despre transformarea fizică. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 01:35 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 01:51
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David Popovici a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă | Profimedia
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David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a recunoscut că a crescut în masa musculară. Față de Jocurile Olimpice de la Paris și până la Campionatele Europene organizate tot în Capitala Franței, sportivul spune că a adăugat 8-10 kilograme.

Câte kilograme are în plus David Popovici la Campionatele Europene de la Paris, față de Jocurile Olimpice

„Am mai pus (nr. mușchi). Am mai crescut. Ultima oară, adică de la Paris, de la ultimele Jocuri Olimpice, cred că 8-10 kilograme, pentru că am crescut. Am crescut și în înălțime, anvergură… e normal. Ca orice tânăr”, a spus David Popovici în interviul acordat de după semifinala de la CE 2026, proba de 100 metri liber.

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Ce a spus David Popovici după ce a doborât un record la Campionatele Europene de Natație. Sportivul a recunoscut care e visul lui: „Simt că se poate”

David Popovici a făcut senzație în semifinalele probei de 100 metri liber de la CE 2026, unde a doborât recordul competiției. Timpul înregistrat de David Popovici a fost de 46.72 secunde. Recordul mondial îi aparține prietenului chinez al lui David Popovici. Pan Zhanle a înotat în finala de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice într-un timp de 46.40 secunde, iar David Popovici își dorește să doboare recordul mondial, însă nu pune presiune pe el. Dacă se va întâmpla în Finala de pe 12 august, va fi o mare bucurie.

„O să fac ce am făcut și până acum: să-mi păstrez calmul, o să îmbunătățesc ce nu a fost chiar perfect la cursa asta, să încerc să mă apropii de acea «perfecțiune» între ghilimele. Pentru că pentru un record mondial trebuie să provoci limitele alea. Trebuie să aproape atingi limitele alea ale perfecțiunii”, a spus campionul.

„Mi-aș dori foarte tare. (n.r. să doboare recordul mondial) Numai că, în același timp, încerc să nu mă grăbesc, pentru că a funcționat pentru mine încă de când eram mic chestia asta. Da, îmi doresc să o fac și da, o să o fac. Nu știu dacă în această Finală și, sincer, nici nu-mi pasă… sau nu contează atât de tare pentru mine dacă o fac mâine. Numai că mi-ar plăcea și, cu siguranță, dacă înot cum trebuie și cum știu, ar trebui să fiu acolo.

Mă simt bine la Paris. E un oraș, relativ asemănător cu Bucureștiul, «micul Paris», deși îmi place mai mult la noi acasă, la mine acasă. Dar da, e un loc în care mă simt bine și e un loc în care mă simt iubit și pentru că am foarte mulți dintre membrii familiei și prietenii mei extrem de buni aici cu mine în tribună. E un obiectiv impresionant (n.r: recordul mondial), ceva ce sigur am undeva acolo în spatele minții. Dar, din nou, e ceva secundar. E ceva ce, dacă vine, îmi doresc să vină datorită timpilor buni pe care îi reușesc.

David Popovici va concura în Finala CE de 100 m de la Paris de la ora 19:52, ora României, miercuri, pe 12 august. Chiar dacă a făcut senzație în semifinale și este marele favorit pentru aur, românul nu lasă garda jos și nu își subestimează adversarii europeni.

„Da, simt că se poate (n.r: să doboare recordul mondial). În același timp, nici nu vreau să-mi las garda jos să… nu știu, pentru că m-am calificat primul acum, să am impresia că «Gata, nu mă mai poate întrece nimeni». Adevărul e că mă pot întrece câțiva. Adversarii mi se par puternici, mi se par demni de o finală olimpică aproape. Clar lipsesc câteva continente, dar suntem foarte, foarte puternici cu toții. Și, din nou, ar fi o greșeală să las garda jos cu totul doar pentru că m-am calificat primul. Așa că sunt ancorat în ce trebuie să fac pentru mâine”, a mai declarat David Popovici.

David Popovici

Mai multe detalii pe as.ro.

David Popovici, fenomenal în semifinala Campionatului European de nataţie de la Paris, la 100 m. Românul a stabilit un n... Ce a spus David Popovici după ce a doborât recordul la Campionatele Europene de Natație. Sportivul a recunoscut care e v...
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