Rețeta de marinadă aromată pentru pui, cu portocală, usturoi și condimente are o combinație echilibrată de ingrediente care transformă carnea de pui într-un preparat fraged, suculent și foarte aromat.

O marinadă bine pregătită poate schimba considerabil gustul unui preparat simplu din pui. Pieptul de pui, pulpele dezosate sau pulpele cu os pot fi lăsate în acest amestec înainte de gătire, iar carnea va căpăta treptat aromele ingredientelor. Pentru rezultate bune, lasă puiul la marinat cel puțin două ore. Dacă pregătești carnea din timp, o poți păstra la frigider peste noapte, astfel încât aromele să aibă suficient timp să se combine. EatingWell recomandă minimum două ore de marinare și menționează că aceeași cantitate de marinadă poate fi folosită pentru aproximativ 900 g de pui.

Unul dintre ingredientele care fac această rețetă deosebită este portocala. Folosește atât puțin suc proaspăt, cât și coajă rasă fin pentru a obține o aromă mai intensă. Nu exagera însă cu partea albă a cojii, deoarece poate aduce un gust amar. Sosul de soia contribuie la gustul sărat și umami, în timp ce oțetul de vin roșu echilibrează dulceața zahărului brun. Ceapa și usturoiul completează baza aromată, iar ienibaharul, cimbrul, cuișoarele și scorțișoara aduc un profil condimentat, cald și ușor dulceag. Combinația de condimente este inspirată din rețeta-sursă.

Zahărul brun are un rol important în această marinadă. Nu este folosit doar pentru dulceață, ci ajută și la obținerea unei suprafețe frumos rumenite atunci când gătești puiul la grătar, în tigaie sau la cuptor. Dacă îți place mâncarea picantă, adaugă puțin sos iute. Pentru o variantă mai blândă, poți renunța complet la acesta.

Marinada poate fi pregătită în avans și păstrată pentru o utilizare ulterioară. După ce se răcește complet, o poți congela într-un recipient etanș sau într-o pungă specială pentru congelator. Se recomandă păstrarea la congelator timp de până la trei luni. Pregătește însă întotdeauna separat cantitatea pe care vrei să o păstrezi și nu congela marinada după ce a intrat în contact cu puiul crud.

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Marinadă aromată pentru pui - Ingrediente

60 ml ulei de floarea-soarelui sau ulei de rapiță

1 ceapă medie

6 căței de usturoi

120 ml sos de soia cu conținut redus de sare

60 ml oțet de vin roșu

½ linguriță coajă rasă fin de portocală

60 ml suc proaspăt de portocală

3 linguri zahăr brun

2 lingurițe ienibahar măcinat

¾ linguriță piper negru măcinat

½ linguriță cimbru uscat

½ linguriță cuișoare măcinate

½ linguriță scorțișoară măcinată

5–6 picături sos iute, opțional

900 g–1 kg carne de pui.

Rețeta marinadei aromate pentru pui - Mod de preparare

Curăță ceapa și taie-o mărunt. Curăță usturoiul și toacă-l fin sau zdrobește-l cu lama cuțitului, apoi mărunțește-l.

Încinge uleiul într-o crăticioară, la foc mediu. Adaugă ceapa și usturoiul și gătește-le aproximativ două minute, amestecând constant. Lasă ceapa să se înmoaie și usturoiul să își elibereze aroma, dar nu le lăsa să se rumenească puternic.

Transferă ceapa și usturoiul într-un bol încăpător și lasă-le câteva minute să se răcorească.

Adaugă sosul de soia, oțetul de vin roșu, coaja rasă și sucul de portocală. Amestecă bine pentru a combina ingredientele.

Încorporează zahărul brun, ienibaharul, piperul, cimbrul, cuișoarele și scorțișoara. Dacă dorești o marinadă ușor picantă, adaugă și sosul iute. Amestecă până când zahărul se dizolvă cât mai bine, iar condimentele se distribuie uniform.

Lasă marinada să se răcească complet înainte să adaugi carnea. Nu pune puiul crud într-o marinadă fierbinte.

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Cum folosești marinadă aromată pentru pui

Pregătește carnea de pui. Dacă folosești piept de pui, porționează-l în bucăți de grosime apropiată pentru a se găti uniform. Dacă alegi pulpe dezosate, curăță-le de excesul de grăsime. Pentru pulpe cu os, păstrează pielea dacă dorești o crustă mai rumenă și mai crocantă.

Pune carnea într-un vas încăpător, într-o caserolă cu capac sau într-o pungă alimentară rezistentă. Toarnă marinada rece peste pui și întoarce bucățile de mai multe ori pentru a le acoperi complet.

Închide recipientul și păstrează-l la frigider cel puțin două ore. Pentru un gust mai intens, lasă puiul la marinat peste noapte. Nu este necesar să lași carnea foarte mult timp, deoarece aciditatea din oțet și portocală poate începe să modifice textura cărnii.

Scoate puiul din marinadă înainte de gătire și lasă excesul de lichid să se scurgă. Nu refolosi marinada care a intrat în contact cu puiul crud. Dacă dorești să pregătești sos pentru servire, păstrează separat o parte din marinadă înainte să adaugi carnea.

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Pentru grătar, încinge bine grătarul la temperatură mediu-ridicată și unge ușor grilajul. Așază bucățile de pui și gătește-le, întorcându-le atunci când s-au rumenit bine. Pentru pieptul sau pulpele dezosate, timpul depinde de grosimea bucăților, însă verifică întotdeauna carnea în partea cea mai groasă. Puiul trebuie să atingă o temperatură internă de 74°C pentru a fi gătit în siguranță. Sursa recomandă aceeași temperatură internă și oferă, ca reper, aproximativ 6–8 minute pe fiecare parte pentru pieptul sau pulpele dezosate, în funcție de grosime.

Pentru prepararea la cuptor, așază puiul într-o tavă și gătește-l până când este bine pătruns și rumenit. Dacă vrei o suprafață mai caramelizată, folosește funcția grill în ultimele minute, dar supraveghează atent carnea deoarece zahărul brun poate favoriza rumenirea rapidă.

Pentru tigaie, încălzește bine vasul și adaugă puțin ulei. Așază bucățile de pui fără să aglomerezi tigaia și lasă-le să se rumenească înainte de a le întoarce. Gătește-le până când ajung la temperatura internă de 74°C.

Lasă puiul gătit să se odihnească aproximativ cinci minute înainte de servire. Astfel, sucurile se vor redistribui în carne, iar bucățile vor rămâne mai fragede.

Servește puiul marinat cu cartofi natur, cartofi copți, orez simplu, legume sotate, legume la grătar sau o salată proaspătă. Pentru un meniu complet, poți adăuga felii de portocală, verdeață proaspătă și o salată crocantă de varză.

Păstrarea marinadei

Dacă vrei să pregătești marinada în avans, las-o să se răcească complet și pune-o într-un recipient etanș. O poți congela pentru o utilizare ulterioară, timp de până la trei luni, conform recomandării rețetei-sursă. Porționează marinada înainte de a adăuga carnea și notează data congelării pe recipient. Dezgheață-o la frigider și folosește-o doar dacă a fost păstrată separat de carnea crudă.