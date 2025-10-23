Antena Căutare
Home Lifestyle Health Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament

Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament

Căderea părului poate avea cauze foarte variate - de la stres și deficiențe nutriționale, până la afecțiuni ale scalpului. Înainte de a recurge la tratamente farmaceutice, poți încerca metode naturale de refacere a podoabei capilare. Iată cum poți stimula regenerarea părului.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 11:10
Perderea a până la 100 de fire de păr pe zi este considerată normală, dar depășirea acestui număr este un semn de cădere excesivă sau alopecie | Shutterstock

Zilnic, pierdem în mod natural până la 100 de fire de păr, ca parte a ciclului normal de creștere. De obicei, firele pierdute sunt înlocuite de unele noi. Însă, atunci când pierdem mai multe fire decât cresc în loc, vorbim despre pierderea excesivă a părului sau alopecie.

Căderea părului poate fi temporară sau permanentă și poate afecta adulți de orice vârstă sau sex (dar și copii uneori). Atunci când devine excesivă sau persistentă, poate afecta încrederea în sine și calitatea vieții.

Care sunt tipurile de cădere a părului

Identificarea cauzei este esențială pentru un tratament corect și eficient. În funcție de aceasta, căderea părului poate lua diverse forme, de la pierdere localizată, subțiere generală, retragerea liniei frontale a părului sau zone clar delimitate fără păr.

Articolul continuă după reclamă

Tipurile de cădere a părului sunt:

  • Alopecia androgenetică. Este cea mai comună formă de pierdere excesivă și prematură a părului. Este moștenită genetic și cunoscută drept chelie de tip masculin la bărbați sau subțierea părului la femei.
  • Alopecia areata. Este o boală autoimună care determină sistemul imunitar să atace în mod eronat foliculii de păr. Duce la apariția unor pete rotunde sau neregulate fără păr, care pot apărea atât pe scalp, cât și pe alte zone ale corpului.
  • Efluviul telogen. Provoacă o cădere rapidă a părului într-o perioadă scurtă, de obicei la câteva luni după un eveniment stresant fizic sau emoțional. Poate fi cauzat și de schimbări hormonale bruște, conform centrului medical Cleveland Clinic. În majoritatea cazurilor părul crește din nou odată ce cauza este eliminată.
  • Efluviul anagen. Este o altă formă de cădere rapidă a părului, care apare de obicei ca efect secundar al unor tratamente medicale agresive, precum chimioterapia. Podoaba capilară se reface de obicei după oprirea tratamentului.
  • Alopecia cicatricială. Este o formă permanentă de cădere a părului cauzată de distrugerea foliculilor de păr și înlocuirea lor cu țesut cicatricial care împiedică regenerarea firelor. Poate fi cauzată de boli dermatologice, traumatisme sau arsuri.

Cauzele principale ale căderii părului

Fiecare tip de alopecie are la bază o cauză diferită. Înțelegerea acestora este primul pas spre un păr mai puternic și sănătos. Principalele motive care pot declanșa căderea părului sunt:

Dezechilibrele hormonale

Hormonii au un rol esențial în reglarea ciclului de creștere ale părului, iar dezechilibrele acestora pot accelera procesul de cădere. Fluctuațiile hormonale cauzate de afecțiuni ale tiroidei, de menopauză sau de administrarea anticoncepționalelor pot duce la subțierea firelor de păr. De asemenea, sindromul ovarelor polichistice este adesea asociat cu pierderea părului.

Stresul cronic

Stresul prelungit este o cauză importantă a căderii părului, mai ales la persoanele cu predispoziție genetică, tulburări hormonale sau boli autoimune. Nivelurile crescute de cortizol (hormonul stresului) perturbă ciclul natural de creștere și împing foliculii în faza de repaus (telogen), când firele se desprind ușor. Rezultatul este efluviul telogen, o formă de cădere masivă, dar temporară a părului.

Totodată, stresul agravează afecțiunile existente și contribuie la dezechilibre hormonale și răspunsuri imunitare anormale care cresc riscul de alopecie androgenetică sau alopecie areata.

Deficiențele nutriționale

Sănătatea și rezistența părului depind de nutrienți precum vitaminele B, vitamina D, fierul, zincul și cuprul. „Obiceiurile alimentare nesănătoase, în special dietele bogate în carbohidrați rafinați, zaharuri adăugate și alimente procesate, pot contribui la inflamație, dezechilibre hormonale și deficiențe nutriționale. Toți acești factori afectează sănătatea scalpului și perturbă ciclul de creștere a părului”, explică pe blogul său dr. Eric Berg, specialist american în sănătate și nutriție.

Obiceiurile de îngrijire greșite

Decolorarea sau vopsirea excesivă, soluțiile de permanent, precum și procedurile de îndreptare a părului cu substanțe chimice și termice pot deteriora foliculii și slăbi structura firelor, ducând la ruperea și căderea lor. De asemenea, coafurile foarte strânse, precum cozile sau codițele împletite, dar și extensiile aplicate frecvent exercită tensiune constantă asupra scalpului și pot duce la pierderea părului.

Soluții naturale care combat căderea părului

Pentru a opri pierderea podoabei capilare și a stimula regenerarea acesteia, este important să identificăm și să tratăm cauzele care stau la baza problemei. Unele forme de cădere a părului pot fi gestionate eficient cu remedii naturale. Acestea sunt mai eficiente în special în cazul căderii temporare provocate de stres, dezechilibre nutriționale sau hormonale ușoare.

În cazul căderii genetice sau permanente, soluțiile naturale pot susține sănătatea părului, dar adesea sunt necesare și tratamente medicale.

Redu stresul

Pentru că stresul cronic este o cauză majoră a căderii părului, este important să găsești modalități de a-i contracara efectele. Include în rutina zilnică tehnici de relaxare, cum ar fi respirația profundă, plimbările în natură sau hobby-urile. Somnul de calitate joacă, de asemenea, un rol important în susținerea sănătății scalpului și a creșterii firelor de păr.

Mănâncă mai puțini carbohidrați rafinați

O alimentație bogată în carbohidrați rafinați poate declanșa sau agrava dezechilibre hormonale asociate cu încetinirea creșterii părului și cu pierderea acestuia, potrivit dr. Berg. Urmează o dietă bogată în vitamine, minerale și proteine pentru a sprijini creșterea sănătoasă a părului.

Consumă alimente bogate în vitamina B

Vitaminele din complexul B, în special biotina, vitamina B12 și acidul folic, sunt esențiale pentru activitatea normală a foliculilor de păr. Cele mai bune surse de vitamine B sunt ouăle, somonul, sardinele, nucile, semințele și legumele verzi. Aceste alimente susțin regenerarea firelor de păr și mențin scalpul sănătos.

Menține un nivel optim de vitamina D

Vitamina D are un rol important în ciclul de creștere al părului, iar lipsa acesteia din organism poate afecta regenerarea podoabei capilare. Expunerea la soare timp de 15-30 de minute de câteva ori pe săptămână și consumul de alimente bogate în vitamina D (somon, macrou, sardine, gălbenușuri de ou, unt natural, ficat de vită) pot ajuta la diminuarea căderii părului.

Citește și: Cât de eficient este sucul de ceapă pentru creșterea părului. Rețeta și pașii pentru aplicarea corectă

Masează scalpul

Masajul regulat al scalpului este o metodă naturală simplă și eficientă de a susține regenerarea părului. Prin stimularea circulației sanguine către foliculi, masajul ajută la transportul oxigenului și al nutrienților esențiali necesari creșterii și regenerării firelor de păr.

Practicat câteva minute pe zi, cu mișcări blânde și circulare, acesta are un efect relaxant și poate reduce stresul. Pentru un efect și mai benefic, poți folosi și uleiuri naturale precum cel de ricin, rozmarin și argan. Acestea hidratează scalpul, stimulează creșterea părului și îi cresc rezistența.

Citește și: Medicool sezonul 9, 24 septembrie 2025. Secrete naturiste pentru sănătatea scalpului și prevenirea căderii părului

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ce s-a întâmplat cu un tânăr care a mâncat 720 de ouă într-o lună. Ce a descoperit la analize...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce s-a întâmplat cu un tânăr care a mâncat 720 de ouă într-o lună. Ce a descoperit la analize
Ce s-a întâmplat cu un tânăr care a mâncat 720 de ouă într-o lună. Ce a descoperit la analize
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
(P) Cum ajută RMN-ul toracic la depistarea afecțiunilor pulmonare și cardiace
(P) Cum ajută RMN-ul toracic la depistarea afecțiunilor pulmonare și cardiace
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat HelloTaste.ro
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x