Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament

Căderea părului poate avea cauze foarte variate - de la stres și deficiențe nutriționale, până la afecțiuni ale scalpului. Înainte de a recurge la tratamente farmaceutice, poți încerca metode naturale de refacere a podoabei capilare. Iată cum poți stimula regenerarea părului.

Perderea a până la 100 de fire de păr pe zi este considerată normală, dar depășirea acestui număr este un semn de cădere excesivă sau alopecie | Shutterstock

Zilnic, pierdem în mod natural până la 100 de fire de păr, ca parte a ciclului normal de creștere. De obicei, firele pierdute sunt înlocuite de unele noi. Însă, atunci când pierdem mai multe fire decât cresc în loc, vorbim despre pierderea excesivă a părului sau alopecie.

Căderea părului poate fi temporară sau permanentă și poate afecta adulți de orice vârstă sau sex (dar și copii uneori). Atunci când devine excesivă sau persistentă, poate afecta încrederea în sine și calitatea vieții.

Care sunt tipurile de cădere a părului

Identificarea cauzei este esențială pentru un tratament corect și eficient. În funcție de aceasta, căderea părului poate lua diverse forme, de la pierdere localizată, subțiere generală, retragerea liniei frontale a părului sau zone clar delimitate fără păr.

Tipurile de cădere a părului sunt:

Alopecia androgenetică. Este cea mai comună formă de pierdere excesivă și prematură a părului. Este moștenită genetic și cunoscută drept chelie de tip masculin la bărbați sau subțierea părului la femei.

Este cea mai comună formă de pierdere excesivă și prematură a părului. Este moștenită genetic și cunoscută drept chelie de tip masculin la bărbați sau subțierea părului la femei. Alopecia areata. Este o boală autoimună care determină sistemul imunitar să atace în mod eronat foliculii de păr. Duce la apariția unor pete rotunde sau neregulate fără păr, care pot apărea atât pe scalp, cât și pe alte zone ale corpului.

Este o boală autoimună care determină sistemul imunitar să atace în mod eronat foliculii de păr. Duce la apariția unor pete rotunde sau neregulate fără păr, care pot apărea atât pe scalp, cât și pe alte zone ale corpului. Efluviul telogen. Provoacă o cădere rapidă a părului într-o perioadă scurtă, de obicei la câteva luni după un eveniment stresant fizic sau emoțional. Poate fi cauzat și de schimbări hormonale bruște, conform centrului medical Cleveland Clinic. În majoritatea cazurilor părul crește din nou odată ce cauza este eliminată.

Provoacă o cădere rapidă a părului într-o perioadă scurtă, de obicei la câteva luni după un eveniment stresant fizic sau emoțional. Poate fi cauzat și de schimbări hormonale bruște, conform centrului medical Cleveland Clinic. În majoritatea cazurilor părul crește din nou odată ce cauza este eliminată. Efluviul anagen. Este o altă formă de cădere rapidă a părului, care apare de obicei ca efect secundar al unor tratamente medicale agresive, precum chimioterapia. Podoaba capilară se reface de obicei după oprirea tratamentului.

Este o altă formă de cădere rapidă a părului, care apare de obicei ca efect secundar al unor tratamente medicale agresive, precum chimioterapia. Podoaba capilară se reface de obicei după oprirea tratamentului. Alopecia cicatricială. Este o formă permanentă de cădere a părului cauzată de distrugerea foliculilor de păr și înlocuirea lor cu țesut cicatricial care împiedică regenerarea firelor. Poate fi cauzată de boli dermatologice, traumatisme sau arsuri.

Cauzele principale ale căderii părului

Fiecare tip de alopecie are la bază o cauză diferită. Înțelegerea acestora este primul pas spre un păr mai puternic și sănătos. Principalele motive care pot declanșa căderea părului sunt:

Dezechilibrele hormonale

Hormonii au un rol esențial în reglarea ciclului de creștere ale părului, iar dezechilibrele acestora pot accelera procesul de cădere. Fluctuațiile hormonale cauzate de afecțiuni ale tiroidei, de menopauză sau de administrarea anticoncepționalelor pot duce la subțierea firelor de păr. De asemenea, sindromul ovarelor polichistice este adesea asociat cu pierderea părului.

Stresul cronic

Stresul prelungit este o cauză importantă a căderii părului, mai ales la persoanele cu predispoziție genetică, tulburări hormonale sau boli autoimune. Nivelurile crescute de cortizol (hormonul stresului) perturbă ciclul natural de creștere și împing foliculii în faza de repaus (telogen), când firele se desprind ușor. Rezultatul este efluviul telogen, o formă de cădere masivă, dar temporară a părului.

Totodată, stresul agravează afecțiunile existente și contribuie la dezechilibre hormonale și răspunsuri imunitare anormale care cresc riscul de alopecie androgenetică sau alopecie areata.

Deficiențele nutriționale

Sănătatea și rezistența părului depind de nutrienți precum vitaminele B, vitamina D, fierul, zincul și cuprul. „Obiceiurile alimentare nesănătoase, în special dietele bogate în carbohidrați rafinați, zaharuri adăugate și alimente procesate, pot contribui la inflamație, dezechilibre hormonale și deficiențe nutriționale. Toți acești factori afectează sănătatea scalpului și perturbă ciclul de creștere a părului”, explică pe blogul său dr. Eric Berg, specialist american în sănătate și nutriție.

Obiceiurile de îngrijire greșite

Decolorarea sau vopsirea excesivă, soluțiile de permanent, precum și procedurile de îndreptare a părului cu substanțe chimice și termice pot deteriora foliculii și slăbi structura firelor, ducând la ruperea și căderea lor. De asemenea, coafurile foarte strânse, precum cozile sau codițele împletite, dar și extensiile aplicate frecvent exercită tensiune constantă asupra scalpului și pot duce la pierderea părului.

Soluții naturale care combat căderea părului

Pentru a opri pierderea podoabei capilare și a stimula regenerarea acesteia, este important să identificăm și să tratăm cauzele care stau la baza problemei. Unele forme de cădere a părului pot fi gestionate eficient cu remedii naturale. Acestea sunt mai eficiente în special în cazul căderii temporare provocate de stres, dezechilibre nutriționale sau hormonale ușoare.

În cazul căderii genetice sau permanente, soluțiile naturale pot susține sănătatea părului, dar adesea sunt necesare și tratamente medicale.

Redu stresul

Pentru că stresul cronic este o cauză majoră a căderii părului, este important să găsești modalități de a-i contracara efectele. Include în rutina zilnică tehnici de relaxare, cum ar fi respirația profundă, plimbările în natură sau hobby-urile. Somnul de calitate joacă, de asemenea, un rol important în susținerea sănătății scalpului și a creșterii firelor de păr.

Mănâncă mai puțini carbohidrați rafinați

O alimentație bogată în carbohidrați rafinați poate declanșa sau agrava dezechilibre hormonale asociate cu încetinirea creșterii părului și cu pierderea acestuia, potrivit dr. Berg. Urmează o dietă bogată în vitamine, minerale și proteine pentru a sprijini creșterea sănătoasă a părului.

Consumă alimente bogate în vitamina B

Vitaminele din complexul B, în special biotina, vitamina B12 și acidul folic, sunt esențiale pentru activitatea normală a foliculilor de păr. Cele mai bune surse de vitamine B sunt ouăle, somonul, sardinele, nucile, semințele și legumele verzi. Aceste alimente susțin regenerarea firelor de păr și mențin scalpul sănătos.

Menține un nivel optim de vitamina D

Vitamina D are un rol important în ciclul de creștere al părului, iar lipsa acesteia din organism poate afecta regenerarea podoabei capilare. Expunerea la soare timp de 15-30 de minute de câteva ori pe săptămână și consumul de alimente bogate în vitamina D (somon, macrou, sardine, gălbenușuri de ou, unt natural, ficat de vită) pot ajuta la diminuarea căderii părului.

Masează scalpul

Masajul regulat al scalpului este o metodă naturală simplă și eficientă de a susține regenerarea părului. Prin stimularea circulației sanguine către foliculi, masajul ajută la transportul oxigenului și al nutrienților esențiali necesari creșterii și regenerării firelor de păr.

Practicat câteva minute pe zi, cu mișcări blânde și circulare, acesta are un efect relaxant și poate reduce stresul. Pentru un efect și mai benefic, poți folosi și uleiuri naturale precum cel de ricin, rozmarin și argan. Acestea hidratează scalpul, stimulează creșterea părului și îi cresc rezistența.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.