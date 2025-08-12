În România, lipsa unei asigurări de sănătate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) poate transforma o simplă internare într-o cheltuială greu de suportat.

Cât costă spitalizarea o zi dacă nu esti asigurat la CNAS. Ce se întâmplă atunci când pacientul nu poate plăti | Shutterstock

Persoanele neasigurate beneficiază doar de un pachet minimal de servicii medicale, ceea ce înseamnă că doar urgențele și câteva investigații preventive sunt gratuite. Restul se plătește integral.

Cât costă o zi de spitalizare pentru neasigurați

Tariful minim practicat într-un spital public pentru o persoană fără asigurare pornește de la 240 de lei pe zi, sumă întâlnită, de exemplu, în cazul pacienților cronici din București. În funcție de secția în care este internat pacientul și de complexitatea îngrijirii, costurile pot crește rapid:

Secțiile de boli infecțioase sau terapie intensivă: peste 1.000 de lei/zi

Cazuri medicale complexe (chirurgie oncologică, intervenții cardiovasculare): până la 4.000 de lei/zi sau chiar mai mult

Articolul continuă după reclamă

Costurile sunt calculate prin sistemul DRG (Diagnosis Related Group), pe baza formulei:

Tarif = TCP (tarif pe caz ponderat) × ICM (indice de complexitate medie)

De exemplu, un spital cu un TCP de 1.854 lei și un ICM de 1,64 va factura aproximativ 3.040 lei pentru un caz mediu.

Ce se întâmplă în caz de urgență

Dacă o persoană neasigurată ajunge la spital în regim de urgență, primele intervenții și consultații sunt gratuite. Însă, din momentul în care starea nu mai este critică, internarea continuă devine taxabilă, potrivit viva.ro.

Cei care nu plătesc nota de plată a spitalului pot fi acționați în instanță, iar unitatea medicală poate declanșa proceduri de recuperare a creanțelor, inclusiv executare silită. În timp, datoriile pot crește considerabil.

Citește și: Schimbări semnificative la starea civilă. Când intră în vigoare și ce se întâmplă cu actele respective

Cum se poate evita situația

Persoanele fără venituri sau care lucrează fără contract se pot asigura voluntar. Contribuția la CASS este de 10% din salariul minim brut pe economie. Pentru șase luni, suma totală este de aproximativ 1.215 lei, iar asigurarea oferă acces complet la toate serviciile medicale decontate de stat.

Cine este exceptat de la plata CASS

Există categorii care beneficiază gratuit de servicii medicale, chiar fără plata contribuției:

Copiii până la 18 ani

Tinerii 18–26 de ani (în anumite condiții)

Studenții și ucenicii

Absolvenții de Medicină, Stomatologie și Farmacie (până la 6 luni după absolvire)

Persoanele în pregătire militară pentru soldați sau gradați profesioniști

Ce servicii medicale sunt gratuite pentru neasigurați

Pachetul minimal oferă acces la:

Consultații și prescripții pentru afecțiuni acute și cronice

Investigații de laborator și examinări paraclinice

Vaccinări și imunizări

Monitorizarea sarcinii și a lehuziei

Servicii stomatologice profilactice și curative

Internare pentru urgențe medicale

Transport sanitar neasistat pentru internare/externare

Atenție: Investigațiile și tratamentele recomandate de medic, în afara urgențelor, sunt plătite integral de pacient.

Citește și: Cât a ajuns să coste asigurarea de sănătate pe o singură lună în 2025. Cine e scutit de la plata contribuției

În lipsa unei asigurări, o spitalizare prelungită poate deveni un lux extrem de costisitor. Dacă urgențele sunt gratuite, continuarea tratamentului sau internarea în secții specializate poate genera facturi de mii de lei. Singura soluție sigură pentru a evita datorii mari rămâne încheierea unei asigurări de sănătate.