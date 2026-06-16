(P) Senzație de picioare grele și glezne umflate vara? Află cum să ameliorezi disconfortul

O circulație sanguină eficientă este esențială pentru menținerea sănătății generale. Însă, dincolo de funcționarea sistemului cardiovascular în ansamblu, circulația periferică, responsabilă de transportul sângelui către extremitățile corpului, se numără printre problemele zilnice cu care ne putem confrunta, mai ales în sezonul cald.

Problemele care apar la acest nivel se pot manifesta prin senzația de picioare grele, umflături sau mâncărimi, simptome întâlnite frecvent în rândul persoanelor sedentare sau al celor care petrec multe ore în picioare.

Ce spun studiile: femeile, mai afectate decât bărbații

Comform National Library of Medicine, incidența afecțiunilor venoase în rândul adulților este de aproximativ 77% la femei și de 57% la bărbați, cu o frecvență mai mare la persoanele mai în vârstă, deoarece venele își pierd elasticitatea, iar funcția valvelor se deteriorează în timp. Prin urmare, femeile sunt mai predispuse decât bărbații la apariția varicelor și a altor afecțiuni venoase, probabil din cauza schimbărilor hormonale (de exemplu, sarcina, menopauza) și a probabilității mai mari de dilatare venoasă la femei, arată cercetările.

Factorii de mediu, ocupaționali și de stil de viață se află la originea problemelor menționate și includ:

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Statul în picioare sau șezutul prelungit - ceea ce crește presiunea venoasă, provoacă o reacție inflamatorie la nivelul peretelui venos și afectează fluxul sanguin, ducând la disfuncția valvelor și dilatarea venelor.

Obezitatea și greutatea corporală crescută - duc la o presiune mai mare asupra sistemului venos, în special la nivelul extremităților inferioare, contribuind la insuficiența valvelor și la insuficiența venoasă.

Fumatul - este asociat cu o varietate de boli venoase, deoarece contribuie la disfuncția endotelială și crește riscul de tromboză.

Schimbările hormonale din timpul sarcinii dar și presiunea venoasă crescută din cauza uterului aflat în creștere, pot duce la dilatarea venelor.

De ce este importantă sănătatea circulației periferice?

Circulația periferică are rolul de a transporta sângele către membrele inferioare și superioare, furnizând oxigen și nutrienți țesuturilor. Atunci când acest proces este afectat, pot apărea simptome precum:

senzația de picioare grele;

oboseala accentuată a membrelor inferioare;

umflarea gleznelor;

disconfort după perioade lungi de stat în picioare sau pe scaun;

senzația de căldură sau tensiune la nivelul picioarelor.

Pentru menținerea sănătății vaselor de sânge sunt recomandate măsuri simple, precum:

activitatea fizică regulate

hidratarea adecvată

evitarea pozițiilor statice prelungite

utilizarea unor produse destinate îngrijirii locale, atunci când este necesar

Ce ingrediente sunt asociate cu susținerea confortului picioarelor?

Există numeroase produse destinate persoanelor care se confruntă cu senzația de picioare grele sau cu disconfort asociat circulației periferice. Un exemplu este Diolex Gel de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena. Produsul conține o combinație de ingrediente care contribuie la confortul local și la susținerea tonusului vascular:

Microalga Porphyridium cruentum

Această microalgă este o sursă de oligozaharide și oligoelemente care are rol în

susținerea tonusului vascular și la reducerea senzației de picioare obosite și grele.

Extractul de castan

Castanul sălbatic este cunoscut de mult timp în domeniul îngrijirii circulației venoase. Extractul său este utilizat tradițional pentru susținerea sănătății venelor și capilarelor și pentru ameliorarea senzației de disconfort la nivelul membrelor inferioare. Conform unei analize a mai multor studii realizate de-a lungul timpului și publicate de National Library of Medicine, s-a ajuns la concluzia că eficacitatea preparatelor care conțin extract de semințe de castan sălbatic (Aesculus hippocastanum L.) se datorează în mare parte efectului inhibitor asupra degradării lanțurilor lungi de carbohidrați (glicozaminoglicani) din structura proteoglicanilor (componente de bază ale țesutului conjunctiv). Patru studii clinice efectuate pe pacienți cu insuficiență venoasă cronică și un studiu pe pacienți cu varice au demonstrat eficacitatea acestor preparate prin măsurarea reducerii edemului și prin ameliorarea durerii și mâncărimii la nivelul picioarelor, inclusiv în cazul produselor sub formă de gel pentru uz topic. Astfel, s-a ajuns la concluzia că reprezintă o alternativă pentru persoanele cu insuficiență venoasă ușoară până la moderată.

Mentolul

Mentolul este apreciat pentru efectul său răcoritor. Aplicarea locală poate oferi o senzație imediată de prospețime și confort, aspect important pentru persoanele care resimt oboseală la nivelul picioarelor după activitățile zilnice.

Uleiul de eucalipt

Uleiul obținut din frunzele de eucalipt este utilizat frecvent în produsele destinate relaxării și calmării zonelor afectate de discomfort, acesta completând acțiunea celorlalte ingrediente prin efectul său revigorant. Efectele sale au fost analizate în lucrarea “Uleiul de eucalipt și efectele sale asupra venelor: o analiză cuprinzătoare” (Eucalyptus Oil and Its Effects on Veins: A Comprehensive Review) publicată în International Journal of Innovative Research in Technology.

Astfel, de-a lungul timpului s-a demonstrat că principalul compus bioactiv din uleiul de eucalipt, eucaliptolul (1,8-cineol), are proprietăți antiinflamatorii semnificative. Acesta își exercită efectele prin inhibarea producției de citokine proinflamatorii, care contribuie la inflamația și umflarea țesuturilor. Prin reducerea producției acestora, uleiul de eucalipt ajută la ameliorarea umflăturii și a disconfortului asociate adesea cu afecțiunile venoase, făcându-l o opțiune eficientă pentru gestionarea afecțiunilor precum flebita (inflamația venelor) și varicele.

Vasodilatația, sau lărgirea vaselor de sânge reprezintă un mecanism esențial în îmbunătățirea circulației și reducerea tensiunii arteriale. Iar uleiul de eucalipt a demonstrat efecte vasodilatatoare, care ajută la creșterea fluxului sanguin în vene. Mai exact, compusul alfa-pinen, prezent în uleiul de eucalipt, induce vasodilatația, îmbunătățind astfel circulația și ameliorând simptomele fluxului sanguin deficitar, precum umflarea, durerea etc. Uleiul de eucalipt poate fi utilizat și pentru tonifierea generală a venelor și susținerea circulației. Acesta poate acționa prin îmbunătățirea circulației generale, ceea ce ajută la reducerea simptomelor insuficienței circulatorii și îmbunătățește sănătatea venelor.

Rolul farmacistului în consilierea pacienților

Dintotdeauna, rolul farmacistului a fost și rămâne important în relația cu pacientul. Dincolo de eliberarea produselor recomandate, farmacistul poate oferi informații utile despre modul de utilizare, precauții și măsuri complementare pentru susținerea sănătății. Atunci când o persoană se confruntă cu simptome precum picioare umflate, senzație de greutate sau disconfort persistent, farmacistul poate contribui la îndrumarea corectă a pacientului și, atunci când situația o impune, poate recomanda consult medical de specialitate.

Printre informațiile pe care un farmacist le poate oferi în acest caz, se numără:

recomandări privind utilizarea corectă a produselor pentru circulație sanguină;

explicații despre ingredientele active;

sfaturi privind schimbări necesare ale stilului de viață;

informații despre interacțiuni sau precauții;

sfatul de a consulata un medic în cazul simptomelor persistente.

Această componentă de consiliere este una dintre caracteristicile importante în cazul farmaciilor moderne, care își propun să ofere pacienților nu doar produse, ci și informații relevante pentru sănătate.

Avantajele unei farmacii moderne

În prezent, farmaciile moderne, un exemplu elocvent în acest sens fiind lanțul de farmacii Catena, oferă acces la o gamă extinsă de produse pentru sănătate, programe de fidelizare și personal specializat.

Acestea vin în întâmpinarea nevoilor pacienților prin:

disponibilitatea produselor necesare;

existența unui program convenabil;

accesul la consiliere farmaceutică;

posibilitatea de a primi recomandări personalizate;

rețea extinsă de locații.

În marile orașe, dar și în numeroase localități din țară, rețelele farmaceutice contribuie la accesul rapid al populației la produse și servicii de sănătate. Catena este un exemplu cunoscut de rețea farmaceutică ce are o prezență extinsă la nivel național, cu peste 950 de locații, unde pacienții pot găsi atât produse dedicate circulației periferice, precum Diolex Gel de la Naturalis, cât și sprijin din partea personalului farmaceutic pentru alegerea unei soluții adecvate nevoilor individuale.

Surse:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11992006/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16644618/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7144685/

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