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Milioane de mașini riscă să fie furate din cauza unei vulnerabilități importante. Ce trebuie să verifice șoferii

Experții avertizează că milioane de mașini riscă să fie furate din cauza unei vulnerabilități importante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 15:44 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 16:50
Hoții au descoperit o nouă metodă prin care pot fura mașini | Shutterstock
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Până acum, vulnerabilitatea a fost studiată în SUA, unde 2.2 milioane de mașini sunt în pericol. Dar sistemul e folosit și în alte țări.

Potrivit experților, acest risc de securitate permite hoților să deblocheze mașinile de la distanță și să le fure în doar câteva minute, scrie Daily Mail.

Cercetători de la Universitatea din California, San Diego (UC San Diego), au descoperit că atacatorii pot viza vehiculele afectate de la o distanță de până la aproximativ 4.5 metri.

Hoții reușesc să deblocheze ușile sau să dezactiveze sistemul de pornire, ceea ce lasă șoferii blocați.

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Milioane de mașini riscă să fie furate din cauza unei vulnerabilități importante

Majoritatea mașinilor studiate au fost vândute inițial de reprezentanțe Honda, Toyota, Mazda, Ford și Jeep din sudul Californiei începând din 2017 și până în prezent. Totuși, odată cu revânzarea vehiculelor second-hand, modelele vulnerabile sunt acum răspândite în SUA, Canada și chiar Europa și Japonia.

Problema provine de la dispozitivele antifurt KARR și SouthWest Dealer Services (SWDS), montate de reprezentanțe sub bord. Aceste sisteme permit proprietarilor să controleze încuietorile, claxonul, farurile și sistemul de pornire prin intermediul unei aplicații conectate prin Bluetooth.

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Cercetătorii au descoperit că toate dispozitivele afectate folosesc aceeași cheie digitală de securitate. E ca și cum milioane de dispozitive ar fi protejate cu aceeași parolă, de tipul 1234, fără ca utilizatorii să o poată schimba.

După ce e extrasă această cheie din aplicația oficială, ea poate fi folosită pentru a trimite comenzi către orice vehicul vulnerabil aflat în raza Bluetooth.

Mulți șoferi nici măcar nu știu că au acest dispozitiv instalat, deoarece reprezentanțele îl lasă uneori montat chiar și atunci când cumpărătorii refuză serviciul de securitate contra cost.

Ce pot face șoferii

Proprietarii pot verifica dacă mașina e echipată cu un astfel de sistem prin căutarea unui autocolant KARR sau SWDS pe geamul din partea șoferului ori un mic buton luminos amplasat sub bord.

Vulnerabilitatea nu permite pornirea de la distanță a motorului și nici preluarea controlului asupra unui vehicul aflat deja în mișcare.

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează că deblocarea silențioasă a ușilor elimină unul dintre cele mai importante obstacole pentru hoții de mașini.

Odată intrați în vehicul, infractorii pot conecta echipamente folosite în mod obișnuit de lăcătuși auto pentru a programa o cheie funcțională în doar câteva minute, după care pot porni motorul și pleca cu mașina.

Sistemul a fost creat inițial pentru a ajuta reprezentanțele să gestioneze stocurile și să protejeze automobilele împotriva furtului cât timp acestea se aflau în parcurile auto.

Montat sub bord, în partea șoferului, dispozitivul se conectează prin Bluetooth la aplicația de pe telefon și oferă funcții similare unei chei inteligente. Respectiv blocarea și deblocarea ușilor, activarea claxonului, aprinderea farurilor și blocarea pornirii motorului atunci când acesta este oprit.

Reprezentanțele promovează adesea accesul la aplicație ca pe un serviciu premium de securitate. Însă cercetătorii au constatat că dispozitivul rămâne conectat și activ chiar și atunci când clientul refuză abonamentul.

Astfel, unii proprietari ar putea conduce fără să știe că mașina lor conține un dispozitiv vulnerabil.

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Echipa a descoperit și că baze de date publice conțin informații despre locația vehiculelor echipate cu aceste sisteme.

Aceste date ar putea permite unei persoane rău intenționate să urmărească un anumit automobil, să afle unde e parcat în mod obișnuit și apoi să se apropie suficient pentru a lansa atacul prin Bluetooth.

Din motive de siguranță, experții nu au publicat detaliile tehnice care ar putea ajuta infractorii să reproducă atacul. În schimb, au raportat vulnerabilitățile producătorilor, furnizorilor implicați și Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA).

Șoferii care găsesc un autocolant KARR sau SWDS pe mașină sunt sfătuiți să descarce sau să deschidă aplicația oficială KARR Security, să conecteze telefonul la dispozitiv și să instaleze cea mai recentă versiune de firmware.

Cei care nu reușesc să identifice sau să actualizeze sistemul ar trebui să contacteze reprezentanța de la care au cumpărat mașina sau serviciul de asistență KARR.

Cercetătorii avertizează însă să nu încerce să demonteze singuri dispozitivul.

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