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Arsurile la stomac în timpul sarcinii. Ce alimente le declanșează și cum le eviți

Sarcina schimbă corpul unei femei în moduri surprinzătoare. Unele transformări sunt așteptate și primite cu emoție, altele își fac apariția exact când viitoarea mamă încearcă să se bucure de un preparat delicios sau noaptea, când are cea mai mare nevoie de odihnă.

Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 12:32 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 12:38
Arsurile la stomac în timpul sarcinii. Ce alimente le declanșează și cum le eviți. | Shutterstock
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Printre ele se numără și arsurile la stomac, acea senzație neplăcută care pornește din capul pieptului, urcă spre gât și pare să se intensifice în cursul nopții.

Deși sunt frecvente în timpul sarcinii, arsurile la stomac nu trebuie tratate cu indiferență și nici combătute prin restricții alimentare drastice.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, explică de ce apar arsurile la stomac în timpul sarcinii, ce greșeli alimentare le întrețin și ce soluții simple pot reda confortul viitoarelor mame.

De ce apar arsurile la stomac în sarcină

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Arsurile la stomac, cunoscute medical sub numele de pirozis, sunt provocate de urcarea conținutului acid din stomac în esofag. În timpul sarcinii, acest fenomen este favorizat atât de modificările hormonale, cât și de presiunea exercitată de uterul aflat în creștere asupra stomacului.

„Din perspectiva medicului obstetrician, arsurile trebuie înțelese ca parte a unei transformări mult mai ample prin care trece organismul gravidei. Hormonii de sarcină relaxează musculatura tubului digestiv. În același timp, pe măsură ce uterul crește, organele abdominale au tot mai puțin spațiu. Conținutul stomacului poate urca mai ușor spre esofag, mai ales după o masă bogată sau când gravida se întinde”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Senzația poate fi însoțită de gust acru sau amar, regurgitații, balonare, eructații, greață ori senzația de stomac prea plin. Simptomele pot apărea în orice etapă a sarcinii, dar sunt adesea mai frecvente și mai intense în trimestrele al doilea și al treilea, când uterul crește și exercită presiune asupra stomacului. În ultimele luni de sarcină, arsurile pot apărea inclusiv după o porție care înainte părea mică.

„Intensitatea arsurilor nu ne spune dacă sarcina evoluează bine sau rău și nu are legătură cu sexul copilului ori cu faptul că bebelușul va avea mult păr, așa cum spune un mit popular. Este, în primul rând, un simptom digestiv favorizat de transformările fiziologice ale sarcinii”, precizează medicul obstetrician-ginecolog.

Ce alimente declanșează cel mai des arsurile la stomac

Fiecare organism reacționează diferit, dar există câteva categorii de alimente și băuturi care pot accentua refluxul:

  • preparatele prăjite sau foarte grase;
  • mâncărurile picante;
  • roșiile și sosurile de roșii;
  • citricele și sucurile acide;
  • ciocolata;
  • cafeaua și alte băuturi cu cofeină;
  • băuturile carbogazoase;
  • menta;
  • mesele foarte bogate.

„Nu îi recomand unei gravide să elimine preventiv zece alimente doar pentru că a citit că pot provoca arsuri. Alimentația în sarcină trebuie să rămână variată și echilibrată. Este mai util să observăm ce aliment a fost consumat, în ce cantitate, la ce oră și în ce combinație”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Uneori, nu un anumit ingredient este problema, ci întregul context: o masă mare, consumată rapid, urmată de desert și de o băutură carbogazoasă, apoi de poziția culcat.

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Chiar trebuie să mănânci „pentru doi” în timpul sarcinii?

Ideea că o femeie însărcinată trebuie să mănânce pentru două persoane poate încuraja consumul unor porții mult mai mari decât are nevoie. În cazul refluxului, stomacul foarte plin crește probabilitatea ca acidul gastric să urce în esofag.

„Recomandările depind de greutatea de la începutul sarcinii, de evoluția acesteia, de analize și de eventualele afecțiuni asociate. Pentru controlul arsurilor, mesele mici și mai frecvente sunt, de multe ori, mai bine tolerate decât două sau trei mese foarte consistente”, explică medicul.

Cum ar trebui să arate cina unei gravide care are arsuri la stomac

O cină ușoară poate include, în funcție de toleranță, carne slabă pregătită la cuptor sau fiartă, pește bine preparat termic, legume gătite, orez, cartof copt ori o supă simplă.

Importantă este și ora: masa ar trebui să fie luată suficient de devreme încât digestia să înceapă înainte de culcare.

„Le recomand pacientelor să lase câteva ore între cină și momentul în care se întind în pat. După masă poate fi utilă o plimbare ușoară, dacă sarcina permite mișcarea și nu există o contraindicații. Statul în poziție verticală ajută mai mult decât așezarea imediată pe canapea sau în pat”, spune dr. Vythoulkas.

Poziția de somn poate reduce refluxul?

Arsurile tind să se accentueze când gravida stă întinsă, deoarece acidul urcă mai ușor din stomac spre esofag. Ridicarea părții superioare a corpului poate fi de ajutor.

„În special în trimestrele avansate, poziția de somn trebuie privită și din perspectivă obstetricală, nu doar digestivă. Gravida trebuie să găsească o poziție confortabilă și sigură pentru etapa de sarcină în care se află. Este preferabil ca trunchiul să fie ușor ridicat, nu doar gâtul, pentru a evita o poziție incomodă care poate accentua durerile de spate deja frecvente în sarcină”, explică specialistul.

Ce poate lua o femeie însărcinată pentru arsuri la stomac

Dacă modificarea meselor și a stilului de viață nu este suficientă, medicul poate recomanda un tratament compatibil cu sarcina.

„În sarcină, automedicația trebuie evitată, inclusiv atunci când produsul se eliberează fără prescripție. Medicul trebuie să știe ce substanță folosește pacienta, în ce doză și cât de des. Unele medicamente trebuie administrate la distanță de anumite suplimente, deoarece pot influența absorbția lor”, avertizează dr. Andreas Vythoulkas.

Nici remediile considerate „naturale” nu ar trebui folosite fără recomandarea medicului obstetrician. Bicarbonatul, ceaiurile concentrate și suplimentele din plante pot avea efecte nedorite sau pot interacționa cu tratamentele prescrise în sarcină.

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Arsurile la stomac ale gravidei pot afecta bebelușul?

Arsurile obișnuite reprezintă un disconfort pentru gravidă și, în general, nu indică faptul că bebelușul este în pericol. Totuși, dacă simptomele sunt atât de intense încât gravida nu se poate alimenta, vomită frecvent, pierde în greutate sau nu se poate hidrata corespunzător, este necesară evaluarea medicală.

„Nu tratăm doar simptomul, ci privim starea mamei în ansamblu. Ne interesează dacă se poate alimenta și hidrata, cum evoluează greutatea, ce tensiune arterială are, ce tratamente urmează și dacă există alte simptome asociate. Uneori, ceea ce pacienta descrie drept «arsură» poate avea o altă explicație”, subliniază medicul.

Când devin îngrijorătoare arsurile la stomac în sarcină

Chiar dacă arsurile la stomac sunt considerate normale în sarcină, ele nu trebuie ignorate atunci când devin severe sau afectează calitatea vieții.

Durerea sub coaste sau în capul pieptului, mai ales după jumătatea sarcinii, trebuie evaluată rapid dacă este însoțită de durere puternică de cap, tulburări de vedere, greață severă, creșterea tensiunii arteriale ori umflarea bruscă a feței și mâinilor. Aceste manifestări pot apărea în preeclampsie și nu trebuie atribuite automat refluxului.

Sunt motive de evaluare medicală și dificultatea la înghițire, vărsăturile repetate, prezența sângelui în vărsături, scaunele foarte închise la culoare sau o durere abdominală care nu se ameliorează. Durerea abdominală în sarcină este adesea trecătoare, dar poate avea și cauze care necesită investigații.

„Una dintre cele mai importante recomandări pe care le ofer pacientelor este să observe caracterul durerii. Refluxul are de obicei legătură cu mesele și cu poziția corpului. O durere severă, persistentă sau însoțită de alte modificări nu trebuie pusă pe seama unei cine mai grele. În sarcină, este întotdeauna mai sigur să cerem sfatul obstetricianului”, spune dr. Vythoulkas.

Fiecare sarcină are particularitățile ei și recomandările trebuie adaptate femeii, trimestrului în care se află și modului în care evoluează sarcina. În majoritatea cazurilor, câteva ajustări aduc o ameliorare importantă, iar atunci când ele nu sunt suficiente, există opțiuni de tratament care pot fi recomandate în siguranță de medic.

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