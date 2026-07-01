(P) Protocolul de implant dentar de la Atelierul de Zâmbete: etapele pe care le parcurge fiecare pacient din Sectorul 3, București

Pierderea unui dinte nu afectează doar zâmbetul, ci poate influența masticația, digestia, vorbirea, poziția celorlalți dinți, sănătatea osului și a articulației mandibulare, având în timp un impact asupra sănătății generale și a calității vieții.

De aceea, tot mai mulți pacienți din Sectorul 3 al Bucureștiului caută o soluție stabilă și de durată, iar implantul dentar a devenit una dintre cele mai cerute metode de reabilitare orală.

Ce nu se vede însă în fotografiile cu zâmbete refăcute este drumul parcurs până acolo. Un implant reușit nu înseamnă doar un șurub din titan inserat în os, ci un protocol clar, gândit pas cu pas, în care fiecare etapă pregătește terenul pentru următoarea. La Atelierul de Zâmbete, clinica familiei tale din 2008, acest protocol este aplicat la fel pentru fiecare pacient, indiferent dacă vine din Vitan, Dristor, Titan sau Baba Novac.

În rândurile care urmează, Dr. Mihaela Stanciu, medic chirurg și coordonator al echipei, explică etapele pe care le parcurge un pacient de la prima consultație până la coroana finală, precum și motivele pentru care ordinea acestor pași contează atât de mult.

De ce contează protocolul, nu doar implantul

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Filozofia echipei este simplă de enunțat și mereu de respectat în practică: întâi încercăm să salvăm dintele natural, iar opțiunea de inserare de implant este pusă în discuție doar atunci când nu mai există o alternativă rezonabilă în ceea ce privește prezervarea dintelui. Această abordare conservativă schimbă complet modul în care este privit un caz.

Un implant pus în grabă, fără o evaluare completă a stării gingiilor și a osului, poate părea o rezolvare rapidă, dar riscă să creeze probleme pe termen lung. Protocolul există tocmai pentru a elimina acest risc. El transformă o intervenție într-un proces previzibil, în care medicul și pacientul știu de la început ce urmează la fiecare pas.

Tot aici intră și transparența costurilor. La Atelierul de Zâmbete, prețul de pe deviz devine un angajament, fără costuri ascunse adăugate pe parcurs, astfel încât pacientul să poată lua o decizie informată înainte de a începe tratamentul.

Etapa 1: Evaluarea inițială și planificarea digitală

Totul pornește de la o consultație detaliată. Medicul evaluează starea generală a cavității orale, discută istoricul pacientului și stabilește dacă implantul este într-adevăr soluția potrivită sau dacă dintele natural mai poate fi recuperat.

Pentru un diagnostic corect, clinica folosește radiografie digitală realizată chiar în cabinet și un scanner intraoral care înlocuiește amprentele clasice cu o amprentă optică digitală. Pe baza acestor date se face o planificare digitală a implantului, prin care poziția viitorului șurub din titan este stabilită înainte de orice intervenție.

Această etapă este momentul în care pacientul primește un plan de tratament clar, cu etapele și costurile aferente. Pentru cineva din Sectorul 3 care vrea predictibilitate, planificarea digitală reduce semnificativ surprizele de pe parcurs și reduce mult timpii operatori.

Tot acum se discută și obiceiurile care pot influența rezultatul final, de la igiena zilnică până la fumat sau anumite afecțiuni generale. Aceste detalii nu sunt formalități, ci factori de care depinde vindecarea postoperatorie și durabilitatea implantului pe termen lung. Cu cât informația de la început este mai completă, cu atât planul construit pentru pacient este mai realist.

Etapa 2: Pregătirea terenului și sănătatea parodontală

Aici se află una dintre regulile cele mai ferme ale clinicii: nu se recomandă implanturi înainte de a rezolva o problemă parodontală preexistentă. Un implant inserat într-un teren inflamat, cu gingii bolnave, nu are bazele necesare pentru o integrare stabilă.

De aceea, dacă evaluarea arată semne de parodontopatie sau inflamație gingivală, prima prioritate devine tratarea acestora. Echipa integrează tehnologia laser Er:YAG în protocoalele de tratament minim invaziv pentru controlul infecției și regenerarea țesuturilor, prin proceduri de parodontologie cu laser în Sectorul 3 din București. În terapia parodontală, laserul acționează selectiv asupra țesuturilor afectate, realizează decontaminarea pungilor parodontale, reduce biofilmul bacterian, stimulează regenerarea și susține refacerea atașamentului parodontal, contribuind la o vindecare predictibilă și la stabilitatea pe termen lung a rezultatelor.

Abia după ce gingiile și osul ajung într-o stare care permite realizarea intervențiilor chirurgicale, se trece la etapa următoare. Laserul nu este aici un accesoriu de marketing, ci un instrument medical valoros, extrem de util pentru că ajută la o vindecare predictibilă a țesuturilor.

Etapa 3: Inserția implantului și opțiunile de încărcare

Inserția propriu-zisă este etapa la care se gândesc cei mai mulți pacienți, deși este doar una dintre verigile lanțului. Pe baza planificării digitale realizate anterior, medicul poziționează șurubul din titan (biocompatibil) în os, respectând întru totul poziția determinată în etapa de planificare, înainte de intervenție.

Pentru cazurile de edentație extinsă, clinica oferă protocoale de tip All-on-4, All-on-6 și All-on-8, cu posibilitatea de încărcare imediată. În aceste situații, pacientul poate primi o lucrare fixă provizorie în perioada imediat următoare intervenției, prin sistemul Fast & Fixed, ceea ce înseamnă că nu rămâne fără dinți în perioada de vindecare. Astfel de soluții sunt utile mai ales pentru persoanele care au purtat ani la rând proteze mobile incomode.

Pacienții care caută un implant dentar în Sectorul 3 din București află în această etapă și ce tip de încărcare li se potrivește, în funcție de calitatea osului, de patologiile asociate și de situația clinică, pentru că rezultatele pot varia de la caz la caz.

Etapa 4: Integrarea osoasă și protezarea finală

După inserție urmează o perioadă de osteointegrare, în care implantul se lipește treptat de os. În general, acest proces de osteointegrare durează câteva luni, timp în care țesutul osos se consolidează în jurul șurubului din titan.

Când integrarea este completă, se trece la etapa protetică. Pe implant se montează coroana finală, realizată din materiale precum zirconiul, iar pentru reabilitările complexe, clinica folosește sisteme protetice care combină BioHPP cu zirconiu. Amprenta digitală luată la început asigură o adaptare cât mai exactă a lucrării.

Abia în acest moment pacientul revine la funcția masticatorie și la aspectul natural al zâmbetului. Tocmai pentru că fiecare etapă a fost pregătită cu grijă, rezultatul are șanse mari să rămână stabil în timp.

Protezarea finală nu încheie însă relația cu medicul. După montarea coroanei, pacientul intră într-un program de controale periodice și de igienizare profesională, prin care starea implantului și a țesuturilor din jur este monitorizată. Un implant îngrijit corect, cu o igienă riguroasă acasă și verificări regulate la cabinet, poate funcționa mulți ani fără probleme. Această componentă de urmărire face parte din modul în care o clinică stomatologică de familie privește tratamentul, ca pe o relație pe termen lung, nu ca pe o intervenție izolată.

Candidatul ideal pentru un implant dentar

Nu orice situație clinică este la fel, însă există câteva tipologii de pacienți care beneficiază în mod special de acest protocol.

Un prim exemplu este persoana care a pierdut un singur dinte, de exemplu în urma unei fracturi sau a unei infecții care nu a mai putut fi tratată, și care nu vrea să șlefuiască dinții vecini pentru o punte clasică. Implantul devine aici o soluție care păstrează dinții naturali din jur.

Un al doilea profil este pacientul cu edentație extinsă sau totală, care poartă de ani buni o proteză mobilă și își dorește o lucrare fixă. Pentru el, protocoalele All-on-4 sau All-on-6 pot reprezenta o schimbare semnificativă de confort și de calitate a vieții.

Un al treilea exemplu este persoana care a amânat tratamentul din cauza unei probleme parodontale și care are nevoie întâi de reabilitare din punct de vedere parodontal. În cazul ei, ordinea etapelor din protocol este esențială.

În toate aceste situații, decizia finală se ia după evaluarea completă realizată de Dr. Mihaela Stanciu și de echipa de medici specialiști, pentru că un plan corect pornește întotdeauna de la datele reale ale pacientului.

Întrebări frecvente

Cât durează tot procesul? Depinde de starea inițială a gingiilor și a osului. Dacă este nevoie de tratament parodontal, durata de tratament se prelungește, pentru că etapa de tratament al bolii parodontale nu poate fi ignorată sau amânată.

Implantul doare? Intervenția se realizează sub anestezie loco-regională, iar folosirea laserului pentru anumite proceduri conduce la tratamente cu disconfort minim. Senzațiile de după intervenție variază de la un pacient la altul, dar utilizarea laserului poate contribui la o recuperare mai rapidă și o vindecare favorabilă.

Pot pune implant dacă am gingii sensibile? Acesta este exact motivul pentru care protocolul începe cu evaluarea parodontală. Gingiile trebuie aduse într-o stare sănătoasă înainte de inserție.

Concluzie și pasul următor

Un implant dentar reușit este rezultatul unui protocol respectat cu disciplină, nu al unei singure proceduri spectaculoase. De la evaluarea digitală inițială până la coroana finală, fiecare etapă are rolul ei, iar la Atelierul de Zâmbete acest parcurs este explicat pacientului de la bun început.

Dacă te afli în București și te gândești la un implant, primul pas nu este intervenția, ci o discuție onestă despre situația ta. Programează o consultație de evaluare la clinica stomatologică din Sectorul 3 și află care dintre etapele protocolului ți se potrivesc, în funcție de starea ta clinică reală.