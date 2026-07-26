Raluca Bădulescu a făcut o dezvăluire neașteptată: „Mi-e rușine”. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise

Raluca Bădulescu a făcut o mărturisire neașteptată despre viața sa personală. Vedeta a explicat de ce nu invită pe nimeni acasă și care este motivul pentru care evită să își sărbătorească ziua de naștere.

Raluca Bădulescu nu se teme niciodată să spună lucrurilor pe nume. Cunoscută pentru stilul său extravagant și sinceritatea debordantă, vedeta a făcut recent o mărturisire neașteptată despre viața sa personală. Deși este o prezență nelipsită de la evenimentele mondene și pare extrem de sociabilă, aceasta a dezvăluit că evită să invite oameni la ea acasă, iar motivul este unul cât se poate de personal.

Raluca Bădulescu a făcut o dezvăluire neașteptată

Puțini s-ar fi așteptat ca Raluca Bădulescu să își țină prietenii departe de locuința sa. Vedeta spune însă că apartamentul în care locuiește este departe de imaginea impecabilă pe care mulți și-o imaginează. În timp, a adunat numeroase haine, accesorii și obiecte de care nu s-a putut despărți, iar acestea ocupă acum mare parte din spațiul locuinței.

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Raluca Bădulescu recunoaște că este o persoană atașată de lucrurile sale și că îi este foarte greu să renunțe la ele. De-a lungul anilor, a strâns piese vestimentare, genți și accesorii care îi amintesc de diferite etape din viața sa, motiv pentru care preferă să le păstreze, chiar dacă nu le mai folosește.

„Eu nu prea invit pe nimeni la mine acasă, pentru că mi-e rușine. Din hol sunt cutii din care nu am scos hainele care au venit prin curier. Dar sunt ale mele, asta e important. Sunt cutii cu cutiuțe, geamantane, nu am unde să le pun, nu mai am loc. Și am și garaj, și am mai pus și acolo. Și sunt și lucruri pe care le am din perioada când eram grasă”, a declarat vedeta, potrivit Viva.

Confesiunea a surprins mulți dintre admiratorii săi, mai ales că Raluca Bădulescu este recunoscută pentru pasiunea sa pentru modă și pentru colecțiile impresionante de haine și accesorii. Vedeta a explicat că multe dintre obiectele pe care le deține au o valoare sentimentală, iar acesta este principalul motiv pentru care nu se îndură să le arunce sau să le doneze.

De ce nu își sărbătorește niciodată ziua de naștere

În același context, Raluca Bădulescu a dezvăluit că nu este adepta petrecerilor organizate cu ocazia zilei sale de naștere. Deși mulți s-ar aștepta ca o personalitate atât de exuberantă să organizeze evenimente spectaculoase, vedeta spune că preferă să marcheze acest moment într-un mod discret, departe de agitație și de petrecerile fastuoase.

Ea mărturisește că nu simte nevoia unor aniversări grandioase și că preferă să petreacă timpul alături de oamenii foarte apropiați sau chiar să transforme această zi într-un moment de liniște și reflecție.

Sinceritatea cu care vorbește despre viața sa personală este unul dintre motivele pentru care Raluca Bădulescu continuă să fie apreciată de public. Chiar dacă imaginea sa publică este asociată cu extravaganța și luxul, vedeta demonstrează că, dincolo de aparențe, se confruntă cu aceleași situații și emoții ca oricine altcineva.