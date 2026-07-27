Andreea Ibacka a postat pe Instagram o imagine în costum de baie, iar urmăritorii au rămas fără cuvinte.

Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie: „Mi-am făcut curaj să postez”. Pe fani i-a lăsat fără cuvinte | Antena 1/Captură Instagram

Andreea Ibacka se numără printre cele mai frumoase și elegante femei din România. Actrița și-a obișnuit fanii cu apariții rafinate, purtând ținute atât casual, cât și elegante. De această dată, vedeta și-a luat prin surprindere admiratorii cu o ipostază în care de puține ori este văzută pe rețelele de socializare.

Citește și: Andreea Ibacka, lăsată fără cuvinte de gestul fiicei sale. Ce i-a dăruit Namiko: „Mi-a mai crescut puțin inima”

Andreea Ibacka a făcut furori cu trupul său în costum de baie

Fanii nu se așteptau să o vadă așa! Andreea Ibacka a postat o imagine, la Instastory, în care apare îmbrăcată doar în costum de baie, în timp ce pozează într-o ipostază extrem de sexy.

Articolul continuă după reclamă

În apariția la plajă, actrița s-a făcut remarcată cu silueta de invidiat, observându-se faptul că are mare grijă de felul în care arată. Andreea Ibacka se mândrește cu un abdomen perfect sculptat și cu picioare tonifiate, semn că sportul și alimentația sănătoasă fac parte din viața ei de zi cu zi, iar rezultatele nu întârzie să apară.

Vedeta a mărturisit că și-a făcut curaj să posteze o astfel de imagine, făcând referire la faptul că nu obișnuiește să pozeze în costum de baie pe rețelele de socializare. Reacțiile urmăritorilor ei au fost pe măsură.

„Mi-am făcut curaj să postez prima poză în costum de baie din acest sezon. Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”, a transmis Andreea Ibacka pe contul personal de Instagram.

Citește și: Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent

Andreea Ibacka s-a hotărât să își facă o nouă casă la mare: „Căsuța prinde contur, iar eu prind răbdare”

Andreea Ibacka are în desfășurare un proiect important pe litoral. Pe lângă relaxarea de pe plajă, actrița se implică în amenajarea noii sale case de la mare, care mai are puțin și este gata. Vedeta se arată entuziasmată de felul în care decurg lucrurile și așteaptă cu nerăbdare să se bucure din plin de noua sa locuință.

„Oscilez zilnic între <<o să iasă superb>> și <<trăiesc într-un grup de WhatsApp cu meșterii>>. Căsuța de la mare prinde contur, iar eu prind răbdare. Mereu mai durează <<puțin>>. Da, marea are efect terapeutic. Dar momentan o privesc de pe șantier”, a scris Andreea Ibacka, pe Instagram, potrivit Spynews.

2026 a fost anul schimbărilor pentru actriță. După separarea de soțul său, vedeta s-a implicat tot mai mult în proiectele personale.