Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Mihai și Daniela au zis ce cuplu cred că se va despărți! Tânăra, confesiuni neașteptate despre ea

În episodul 5 din Mireasa: Confesiuni, Daniela și Mihai au dat cărțile pe față și au zis care este cuplul despre care cred că nu are viitor! În plus, tânăra a vorbit despre George, Darius și doamna Melinda.

În episodul 4 al show-ului Mireasa: Confesiuni, protagoniștii au fost chiar Daniela și Mihai, care au vorbit deschis despre relația pe care o au și despre viitorul lor, dar și despre cele întâmplate în casă, în timpul celui de-al 13-lea sezon.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Urmărește episodul integral AICI!

Mihai și Daniela au zis ce cuplu cred că se va despărți! Tânăra, confesiuni neașteptate despre ea, la Mireasa: Confesiuni

Protagoniștii celui de-al cincilea episod al show-ului Mireasa: Confesiuni au fost chiar Daniela și Mihai, care au avut ocazia să răspundă la numeroasele întrebări adresate de Andreea Frățilă.

Care consideră că este cuplul care merita cel mai mult să câștige marele premiu al emisiunii Mireasa?

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„Clar, am mers din prima cu Ema și Alan. Le-am zis și lor, înainte să anunțe. Aveam mare încredere în ei”, a zis Mihai.

„Aveai încredere în ei că știai că sunt susținuți sau aveai încredere în ei pentru că știai că iubirea lor e mai presus?”, a dorit să afle Andreea Frățilă.

„Asta am vrut să zic, am văzut cât de bine se înțeleg, am văzut că orice problemă pe care o aveau o rezolvau imediat, nu stăteau supărați, se înțelegeau mereu unul pe altul. Și totodată și susținerea care a venit din partea noastră și a Roxanei și a celorlalți concurenți. Plus că au meritat să câștige, chiar au meritat să câștige”, a mai fost de părere tânărul.

„Din punctul meu de vedere, oricine ar fi câștigat premiul ar fi meritat din plin, însă probabil susținătorii s-au adunat și au mers pe ceea ce am susținut. Toți ar fi meritat să câștige”, a zis Daniela.

Întrebați care sunt cuplurile despre care cred că nu vor rezista în afara competiției, Daniela și Mihai și-au luat inima în dinți și au dezvăluit ce păreri au.

„Eu cred că Bianca și Denis nu vor rezista, cât eu? O lună de relație. Asta în casa Mireasa. Acum, afară, nu știu cum sunt lucrurile dintre ei. Relația lor ar putea să scârțâie din cauza distanței, din cauza faptului că Denis e plecat prin țări”, a fost de părere Mihai.

„Eu nu știu ce să zic, eu în ultima săptămână i-am văzut pe ei foarte apropiați, chiar foarte apropiați. Nu știu, chiar nu știu, lăsăm timpul să decidă pentru noi”, a zis tânăra.

Aceasta a recunoscut faptul că a intrat în emisiune în luna ianuarie cu gândul de a sta cel mult două luni și a recunoscut totodată că a avut gânduri serioase, de căsătorie. Totuși, a mărturisit faptul că nu i-a plăcut faptul că alții puneau accentul pe combatibilități, lucru ce i-a adus o stare neplăcută: „M-am simțit ca pe vremuri, când dacă un băiat plăcea o fată, atunci fata trebuia să rămână cu același băiat”.

Tot în cadrul aceluiași material, aceasta a spus ce sentimente a avut pentru George, dar și detalii despre relația ei cu Denis.

Întrebată dacă a fost îndrăgostită de Darius, Daniela și-a deschis inima și a explicat ce a simțit de-a lungul timpului, recunoscând faptul că doamna Melinda a fost un factor important în relația ei.

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