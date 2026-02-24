Carla, fiica Mirelei Vaida, a împlinit 11 ani. Cât de mult a crescut. Fetița seamănă foarte bine cu mama ei

Antena Căutare
Carla, fiica Mirelei Vaida, a împlinit 11 ani. Cu această ocazie specială, prezentatoarea TV a publicat câteva poze cu fetița ei pe rețelele sociale. De asemenea, din dreptul postării nu a lipsit o descriere emoționantă.

Publicat: Marti, 24 Februarie 2026, 14:15 | Actualizat Marti, 24 Februarie 2026, 15:49
Cu această ocazie specială, prezentatoarea TV a publicat câteva poze cu fetița ei pe rețelele sociale | Antena 1 & Instagram

A fost sărbătoare mare în familia Mirelei Vaida. Carla, fiica prezentatoarei TV, a împlinit 11 ani. Pentru că are o activitate intensă în mediul online, vedeta nu a ezitat să dea vestea și prietenilor virtuali.

Așadar, aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și a publicat câteva fotografii cu fetița ei. Carla a reușit să cucerească inimile oamenilor de pe rețelele sociale cu frumusețea ei deosebită și părul creț.

De asemenea, Mirela Vaida a transmis și un mesaj emoționant pentru micuța ei. Postarea prezentatoarei TV a strâns mai bine de 20 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

Cât de mult a crescut Carla, fiica Mirelei Vaida. Fetița seamănă foarte bine cu mama lui

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mirela Vaida este o mămică împlinită și fericită. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, prezentatoarea TV petrece momente de neuitat alături de cei trei copii.

De curând, vedeta și-a sărbătorit fiica. Carla a împlinit 11 ani, iar mama ei a avut grijă să-i facă o surpriză. Aceasta a organizat o petrecere în familia pentru fetița ei. Micuța s-a distrat de minune în compania fraților și părinților ei.

Mai mult, Mirela Vaida i-a făcut și o urare copleșitoare pe rețelele sociale. Cuvintele ei au emoționat fanii.

„Azi, inima mea a mai crescut cu un an… 🤍Carla a împlinit 11 ani! Eu încă îi spun „fetița mea”, dar ea începe, ușor-ușor, să-mi arate că vrea să devină mare… Îmi spune că o bat la cap să mă pupe la plecare, că nu mai e bebeluș, că îi plac trupele K-pop și are deja idoli printre starurile pop… Îmi cere bluzele din dulapul meu pentru că „îi vin mai bine” și, fără să-mi dau seama când s-a întâmplat asta, purtăm deja același număr la pantofi.

Parcă ieri o țineam de mânuță să facă primii pași… iar azi își caută propriul drum. Dar, oricât ar crește, oricât s-ar schimba, oricât de mare va deveni în ochii lumii… pentru mine va rămâne mereu fetița mea. Creația mea frumoasă, sensibilă, luminoasă, pe care mami și tati, Vladi și Ciuci o vor iubi toată viața, cu aceeași emoție ca în prima zi. La mulți ani, Carla mea! Să nu uiți niciodată cât de iubită ești!”, a scris prezentatoarea TV în dreptul unor imagini cu micuța ei.

Un lucru este cert, Carla seamănă foarte bine cu mama ei. Se pare că fetița a moștenit cele mai frumoase trăsături ale feței de la cea care i-a dat viață.

„La mulți ani Carla! Să aduci multă bucurie celor dragi!”, „Doamne, o minune! La mulți ani!”, „Ce mare s-a făcut!” sau „La mulți ani, copil frumos!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

