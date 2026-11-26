Maria Iordănescu s-a cazat într-unul dintre cele mai bântuite hoteluri din Londra, fără să știe ce povești ascunde locul. Ce i-au dezvăluit angajații despre camera 33 și cele cinci fantome despre care se vorbește?

Maria Iordănescu a avut parte de o surpriză neașteptată în timpul șederii sale la Londra. Fiica lui Anghel Iordănescu a aflat abia înainte de sosire că hotelul ales de soțul ei are o reputație înfricoșătoare și este considerat unul dintre cele mai bântuite locuri din capitala Marii Britanii. Curioasă să afle mai multe, a stat de vorbă cu angajații hotelului, care i-au povestit despre camera 33, presupuse apariții misterioase și experiențele neobișnuite ale unor turiști.

Maria Iordănescu, surprinsă de poveștile despre hotelul din Londra

Maria Iordănescu a mărturisit că nu știa nimic despre reputația hotelului atunci când soțul ei a făcut rezervarea. A aflat despre presupusele apariții misterioase abia cu o noapte înainte să ajungă acolo. Curiozitatea a făcut-o să caute mai multe informații despre locul în care urma să se cazeze.

„Hotelul în care stau acum este unul dintre cele mai frumoase din Londra, dar înainte să vin aici nu am știut că este și cel mai bântuit hotel din Londra. Rezervarea a fost făcută de soțul meu și își dorea foarte mult să venim să stăm la acest hotel, însă nu știam această informație înainte să ajungem aici, am aflat-o cu o noapte înainte. Ar exista o cameră, camera 33 de la etajul 3. Credeam că e o informație pur și simplu care circulă, dar lucrurile s-au schimbat însă după ce am ajuns aici. Doamna de la recepție, după ce am făcut check-in, ne-a condus către cameră și atunci ne-a povestit câteva lucruri despre acest hotel”, a povestit Maria Iordănescu.

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Odată ajunsă la hotel, a vrut să afle mai multe despre istoria clădirii și despre poveștile care au făcut-o cunoscută. Recepționera i-a vorbit despre personalitățile care au trecut pragul hotelului și despre câteva dintre momentele importante din istoria acestuia.

Povestea femeii îmbrăcate în haine de epocă, văzută în hotel

Printre întâmplările povestite de recepționeră s-a numărat și cea a unui bărbat care se cazase în hotel. Acesta ar fi mers la spa, unde ar fi văzut o femeie îmbrăcată într-o rochie lungă, asemănătoare celor purtate în alte vremuri.

Maria Iordănescu a povestit că angajata, care era și ea româncă, i-a relatat această întâmplare în timpul discuției.

„E vorba de personalitățile care au trecut pragul acestui hotel, performanțele unice ale acestui hotel, însă la un moment dat am întrebat-o ce se întâmplă și care este povestea camerei 33. Mi-a spus că este real, că din păcate a trebuit să închidă acea cameră pentru că se crease foarte mult haos, toată lumea încerca să vină aici la hotel și să filmeze, să documenteze, să aducă tot felul de aparatură. Doamna de la recepție, româncă fiind, mi-a povestit la un moment dat că un bărbat care s-a cazat aici în hotel, la un moment dat a coborât la spa și a văzut pe acolo trecând o doamnă îmbrăcată ca în anii de epocă, o rochie lungă și frumoasă, și la un moment dat a întrebat la recepție dacă se filmează ceva în hotel, iar cei de la recepție au spus că nu există nicio filmare, și și-au dat seama că cel mai probabil văzuseră unul dintre sufletele neadormite care bântuie acest hotel”, a mai spus ea.

Cinci fantome ar bântui hotelul din Londra. Ce poveste a aflat despre un jucător de cricket

Curiozitatea Mariei Iordănescu nu s-a oprit la povestea camerei 33. Vedeta a aflat că presupusele fenomene paranormale nu ar fi legate doar de acea încăpere, ci de întregul hotel.

Potrivit informațiilor pe care le-a primit, inclusiv o echipă de la BBC ar fi ajuns acolo pentru a investiga aceste întâmplări. Jurnaliștii ar fi folosit aparatură specială și ar fi apelat la experți în paranormal. În urma investigației, ar fi fost identificate cinci presupuse fantome. De asemenea, ar exista un alt spirit despre care se spune că ar atinge persoanele cazate în hotel.

„Cei de la BBC au venit special aici, au adus aparaturi sofisticate și cei mai buni experți de paranormal și că și-au dat seama și au concluzionat că ar fi vorba despre 5 fantome, un alt spirit care aparent atinge și oamenii și persoanele care se cazează aici. Ar fi vorba de un jucător de cricket care s-a cazat aici în hotel cu echipa lui. A nimerit în camera 333, a dormit, iar noaptea s-a trezit pentru că era foarte cald. Când s-a trezit a auzit cum au început robinetele să meargă la baie. În momentul în care s-a dus la baie și a aprins lumina, robinetele s-au oprit. A stins lumina, robinetele au pornit, și tot așa s-au întâmplat lucruri până spre dimineață când el s-a săturat, și-a făcut bagajele și a plecat. Nu a mai vrut să se întoarcă în acest hotel”, a mai povestit Maria Iordănescu.

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