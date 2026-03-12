Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele Ucrainei a salutat Garda de Onoare în limba română

Volodimir Zelenski a sosit la București pentru prima sa vizită oficială în România. Președintele Ucrainei a salutat Garda de Onoare în limba română și se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru discuții bilaterale și declarații comune.

Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele Ucrainei a salutat garda în limba română. Vizita sa oficială în România a fost anunțată de ceva timp.

Volodimir Zelenski a ajuns la București

Zelenski s-a întâlnit cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, iar o întâlnire cu Ilie Bolojan este, de asemenea, programată. Președintele ucrainean și prim-ministrul României urmează să facă declarații comune începând cu ora 15:00. Ulterior, liderul de la Kiev va fi primit într-o ședință de lucru de către premierul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Administrația României a anunțat joi dimineață agenda oficială a întâlnirii dintre cei doi președinți. Șefii de stat vor avea convorbiri tête-à-tête, urmate de declarații comune de presă.

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a transmis Administrația Prezidențială.

Volodimir Zelenski a fost primit de Nicușor Dan la Cotroceni. A urmat prezentarea onorului de către Garda de Onoare, iar mai apoi au fost intonate imnurile celor două țări. Președintele ucrainean a făcut un gest neașteptat, salutând Garda de Onoare în limba română.

Ulterior, Zelenski și-a continuat discuțiile cu Nicușor Dan conform agendei stabilite. Aceasta reprezintă prima vizită oficială a președintelui ucrainean în România. Președintele Zelenski și Nicușor Dan sunt așteptați să susțină declarațiile comune la ora 15:00.

Ce a declarat Palatul Cotroceni despre discuțiile celor doi președinți

„România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.”

„Agenda discuțiilor dintre Președintele României și Președintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor. Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și a proiectelor transfrontaliere, precum și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, se arată într-un comunicat oficial.

Cei doi președinți urmează să discute și despre problemele politice actuale, securitatea în regiunea Mării Negre și evoluțiile recente la nivel regional și global.