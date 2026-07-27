Astrele le sugerează nativilor să meargă exact așa cum bate vântul și să nu-și mai facă planuri în avans. Citește totul despre cea mai norocoasă zi a lunii august pentru fiecare zodie în parte.

Cea mai norocoasă zi a lunii august pentru fiecare zodie în parte. Ce arată astrele | Shutterstock

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Acesta este momentul tău, Berbec. Pe marți, 11 august, Juno retrograd intră în Capricorn, aducând un plus de angajament și o perioadă de reevaluare a acordurilor și parteneriatelor profesionale. Juno va rămâne retrogradă în Capricorn până pe 23 octombrie, oferindu-ți șansa de a aborda cariera dintr-o perspectivă nouă.

În această perioadă, devotamentul față de visurile și obiectivele tale poate fi pus la încercare, însă este esențial să nu renunți. În loc să crezi că trebuie să faci totul de unul singur, caută să colaborezi cu oameni care te pot sprijini și rămâi deschis la oportunitățile noi care îți ies în cale.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

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Acesta este sezonul tău al bucuriei, Taur. Deși s-ar putea să îți fie greu să lași proiectele sau munca pe planul al doilea, exact asta ești îndrumat să faci odată cu începutul sezonului Fecioarei, pe 22 august.

Energia Fecioarei îți pune în lumină capacitatea de a te bucura de viață și de a-ți face timp pentru oamenii care contează cu adevărat pentru tine. Este o perioadă în care vei realiza că echilibrul dintre viața profesională și cea personală este la fel de important ca succesul în carieră. Profită de acest interval pentru a petrece mai mult timp alături de familie și prieteni și pentru a te reconecta cu lucrurile care îți aduc liniște și fericire.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Meriți pe cineva care să observe eforturile pe care le faci. Pe 28 august, eclipsa de lună în Pești îți aduce un moment clar de recunoaștere a puterilor pe care le ai. Observi ce ai făcut bine și lași în urmă ceea ce te-a deranjat. Cel mai mult te contectezi cu sinele atunci când ești la locul de muncă.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Lasă universul să lucreze în favoarea ta, Rac. Deși ai muncit cu perseverență pentru a-ți urma visurile și pentru a construi viața pe care ți-o dorești, nu mai este nevoie să forțezi lucrurile în permanență.

Pe 14 august, asteroidul Pallas își începe mișcarea retrogradă în Berbec, aducând în planul tău profesional mai multă înțelepciune, claritate și intervenții providențiale. Este o perioadă în care vei descoperi că unele oportunități apar exact atunci când încetezi să controlezi fiecare detaliu și lași lucrurile să se așeze de la sine.

Ai încredere în intuiția ta și rămâi deschis la schimbările care apar. Uneori, cele mai importante reușite vin din direcții neașteptate, iar această perioadă îți poate demonstra că nu trebuie să duci singur toată povara pentru a ajunge acolo unde îți dorești.

Leu (23 iulie – 22 august)

Permite-ți să evoluezi, Leu. Luna Nouă și eclipsa de Soare în Leu, care are loc pe 12 august, îți aduc o oportunitate profundă de transformare și dezvoltare personală.

O eclipsă de Soare aduce adesea schimbări neașteptate și răsturnări de situație, însă, pentru tine, faptul că aceasta are loc chiar în semnul Leului înseamnă că tot ceea ce se întâmplă face parte dintr-un proces important de evoluție sufletească.

Chiar dacă unele evenimente îți pot părea surprinzătoare sau îți pot schimba direcția, ele au rolul de a te apropia de persoana care ești menit să devii. Ai încredere în acest proces, renunță la ceea ce nu te mai reprezintă și fii deschis către un nou început. Luna Nouă îți oferă șansa de a-ți rescrie povestea și de a face alegeri mai aliniate cu adevăratele tale dorințe și valori, arată acest site.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Stabilitatea nu înseamnă că totul trebuie să rămână la fel, Fecioară. Fii atent la momentul în care Juno retrogradă intră în Capricorn, pe 11 august.

Acest tranzit marchează începutul unei perioade de reflecție asupra a ceea ce înseamnă, cu adevărat, stabilitatea pentru tine. Vei fi îndemnat să privești dincolo de factorii exteriori, precum averea, succesul profesional sau chiar relațiile romantice, și să descoperi ce îți oferă cu adevărat sentimentul de siguranță și echilibru.

Este un moment potrivit pentru a-ți reevalua prioritățile și pentru a construi o bază solidă care să nu depindă de circumstanțele din jurul tău. Cu cât îți vei găsi mai multă liniște în interior, cu atât vei face față mai ușor schimbărilor și provocărilor care pot apărea.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Trebuie să conștientizezi cât de mult meriți în această viață, Balanță. Pe 6 august, Venus intră în semnul tău, marcând începutul unei perioade importante de pregătire înainte de retrogradare.

Venus va intra oficial în mișcare retrogradă pe 3 octombrie, iar pe 25 octombrie va reveni în Balanță. Între 25 octombrie și 4 decembrie, planeta iubirii și a valorilor personale își va continua tranzitul prin semnul tău, ajutându-te să închei lecțiile începute și să dobândești mai multă claritate în privința valorii tale și a imaginii de sine.

Această perioadă te va învăța să nu îți mai măsori valoarea prin validarea celor din jur sau prin relațiile pe care le ai. Vei fi încurajat să îți recunoști calitățile, să îți stabilești limite sănătoase și să alegi ceea ce este cu adevărat în acord cu tine. Ai multe motive să privești cu optimism spre lunile următoare, pentru că ele pot aduce transformări importante în felul în care te vezi și în relațiile pe care le construiești.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Reinventează-te în această lună, Scorpion. Te afli la începutul unei etape extraordinare în plan profesional, una care poate aduce prosperitate, succes și chiar recunoaștere publică.

Pe 12 august, Luna Nouă și eclipsa de Soare în Leu devin un adevărat catalizator în drumul tău spre împlinirea visurilor. Energia acestui eveniment astrologic poate declanșa o schimbare neașteptată de destin, deschizând uși pe care nici nu le luai în calcul.

Ai curajul să îți urmezi scopul și să profiți de oportunitățile care apar, chiar dacă implică riscuri. Uneori, cele mai importante transformări încep exact atunci când ieși din zona de confort și ai încredere că schimbările lucrează în favoarea ta. Luna august îți poate aduce începutul unui nou capitol profesional, cu rezultate pe termen lung.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Permite lucrurilor să își încheie firesc ciclul, Săgetător. Pe 28 august, Luna Plină și eclipsa de Lună în Pești marchează finalul unei etape importante, începută pe 17 septembrie 2024.

Energia acestei eclipse te-a ajutat, în ultimele luni, să te vindeci emoțional, să îți stabilești limite mai sănătoase și să construiești un cămin sau un spațiu în care să te simți cu adevărat în siguranță. Este o perioadă în care poți privi în urmă și observa cât de mult ai evoluat.

Acum este momentul să închei definitiv ceea ce nu îți mai este de folos și să lași trecutul acolo unde îi este locul. Ai încredere că finalurile din această perioadă fac loc unor noi începuturi, mai apropiate de nevoile și valorile tale. Copilul tău interior are acum mai multe motive să se simtă protejat, iubit și împăcat.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Fii dispus să încerci ceva nou, Capricorn. Sezonul Fecioarei începe pe 22 august și aduce în viața ta o nouă etapă plină de noroc și oportunități.

Totuși, pentru a profita din plin de această energie, va fi nevoie să ieși din rutină și să accepți schimbarea. Este momentul să îți permiți să călătorești, să explorezi locuri, idei sau experiențe noi și să pornești în căutarea unui sens mai profund al vieții.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Acesta este începutul unei noi călătorii pentru tine, Vărsător. Treci printr-un proces profund de transformare în plan profesional, care ar putea culmina, în această toamnă, cu un nou loc de muncă sau cu o funcție mai importantă.

Totuși, ceea ce începi în această lună va avea o influență majoră asupra viitorului tău. Pe 6 august, Venus intră în Balanță, aducând un val de noroc și favorizând toate noile inițiative. Este un moment excelent pentru a pune bazele unor proiecte, pentru a accepta provocări profesionale sau pentru a face pași importanți în carieră.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Este timpul să privești spre viitor, Pești. Pe 28 august, Luna Plină și eclipsa de Lună în Pești se formează în sectorul identității și al dezvoltării personale, ajutându-te să îți îndrepți atenția către următorul capitol al vieții tale.

Din septembrie 2024, seria eclipselor pe axa Pești–Fecioară te-a încurajat să renunți la iluzii, să te vindeci de răni mai vechi și să evoluezi atât emoțional, cât și spiritual. Acum, această călătorie ajunge la un punct de cotitură.