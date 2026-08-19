Mireasa, sezon 14. Maria, mărturisiri șocante despre fostul ei iubit. Avea două relații în paralel: „Ambele am rămas însărcinate”

Maria a povestit în emisia Mireasa de pe 19 august 2026 despre un episod traumatizant din viața ei. Fostul ei iubit avea 2 relații în paralel și ambele femei au rămas însărcinate în aceeași perioadă.

Maria a povestit despre o perioadă traumatizantă din viața ei. Tânăra în vârstă de 23 de ani are un tatuaj cu inițiala fostului iubit, pe care l-a iuibit enorm și de care s-a despărțit în luna mai. Concurenta Mireasa le-a povestit fetelor cum fostul ei iubit a lăsat două femei însărcinate în același timp. Ea a făcut întrerupere de sarcină, în timp ce cealaltă femeie are acum o fetiță. Maria a făcut chiuretaj în februarie.

Maria, mărturisiri șocante despre fostul ei iubit: „Am rămas însărcinată și în același timp era și alta gravidă cu el”. Cum s-a terminat povestea

„Ultima mea relație a fost cu un om din zodia Leu și foarte calm. Ne înțelegeam din priviri. Nu a fost un înșelat normal la mine. Eu am stat cu omul ăsta 2 ani de zile. Eu am rămas gravidă, în același timp era și alta gravidă, eu am făcut întrerupere de sarcină, eu am ajuns la spital, a fost ceva rău, omul m-a distrus psihic. E treaba lui ce a făcut, nu vreau să i se întoarcă răul pe care mi l-a făcut, nu vreau absolut nimic, mai ales că eu am probleme, mi s-a spus că nu pot să fac copii. Eram foarte ok cu el”, a mai spus Maria.

Maria a spus că înainte să-l cunoască pe fostul iubit era adepta înșelatului și nu putea să stea într-o relație. Fostul iubit a schimbat-o în bine, spune Maria, chiar dacă el a avut o relație în paralel cu cea care i-a dăruit un copil.

Acum, Maria își dorește să cunoască pe altcineva și să se vindece.