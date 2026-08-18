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Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală

Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă, după ce a început tratamentul pentru cancerul cu metastaze. Mesajul emoționant transmis de vedetă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 21:38 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 21:39
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Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală | Hepta
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Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Vedeta a început recent tratamentul pentru cancerul cu metastaze cu care se confruntă, însă, chiar dacă lupta cu boala este abia la început, aceasta încearcă să își păstreze optimismul și să găsească motive de bucurie în lucrurile simple.

Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer

Recent, Alina Pușcău s-a filmat în timp ce se plimba pe plajă. Vedeta a profitat de momentele în care s-a simțit puțin mai bine pentru a ieși afară, a se bucura de soare și de aerul liber. Imaginile au fost însoțite de un mesaj profund, iar gestul său a emoționat comunitatea din mediul online.

În videoclipul publicat pe contul său de Instagram, la secțiunea Stories, Alina a ales o melodie al cărei mesaj vorbește despre recunoștință și despre mulțumirea adresată lui Dumnezeu pentru fiecare clipă.

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„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cealaltă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare moment și vorbesc serios”, se auzea în melodia aleasă de vedetă pentru fundal.

Alina Pușcău se roagă pentru vindecare

Vedeta a povestit, tot în mediul online, că se roagă pentru vindecarea sa și încearcă să rămână puternică în această perioadă. Alina și-ar fi dorit să ajungă la biserică, însă starea de sănătate nu i-ar fi permis să facă acest lucru.

Într-un mesaj transmis urmăritorilor săi, aceasta a vorbit și despre momentele dificile prin care trece, dar și despre dorința de a le încuraja pe femeile care urmează tratamente pentru cancer să nu își piardă speranța.

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„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a spus vedeta, potrivit Cancan.

Pentru Alina Pușcău, fiecare moment în care reușește să se simtă mai bine pare să reprezinte un motiv de recunoștință. Chiar și o simplă plimbare pe plajă a devenit o ocazie de a se bucura de prezent și de a transmite un mesaj de încurajare celor care trec prin experiențe similare.

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Vedeta încearcă astfel să își păstreze speranța și să privească înainte, în ciuda perioadei dificile pe care o traversează.

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