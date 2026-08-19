Mireasa, sezon 14. Cine e Andrei Beleuț. Fostul concurent Survivor a pornit în căutarea dragostei în cadrul show-ului matrimonial

Andrei Beleuț este pentru a doua oară într-un mare show de televiziune. Concurentul Mireasa a participat în trecut la Survivor, iar acum își dorește să-și găsească partenera ideală.

Fetele de la Mireasa l-au cunoscut mai bine pe Andrei Beleuț în emisia live de pe 19 august.

Andrei Beleuț, în vârstă de 34 de ani, fost concurent al reality show-ului Survivor, vine din Pitești și se descrie folosind cuvântul șarm.

Andrei Beleuț, de la Survivor la Mireasa. Are 34 de ani și locuiește cu părinții. Cu ce se ocupă

„Șarm. Eu și dacă mă duc pe stradă, și dacă mă duc la toaletă, tot Andrei Beleuț sunt. Încă de mic eram foarte frumușel. Sunt cuceritor, pentru că lupt pentru ceea ce îmi place, dar în același timp sunt și pretențios, pentru că știu ce-mi doresc”, a declarat Andrei Beleuț.

„Sunt energic, romantic, cu zâmbetul pe buze și am o inimă mare.experiența la SUrvivor a fost una complet diferită și am vrut să fac o trecere extremă de la foamete și lipsa iubirii la dragoste, confort”, a spus Andrei Beleuț.

Concurentul Mireasa a precizat că locuiește cu familia și că are o relație bună atât cu părinții cât și cu sora.

Andrei Beleuț a precizat că nu ar ține cont de părerea mamei în alegerea partenerei. Întrebat de Simona Gherghe ce ocupație are, Andrei Beleuț nu a vrut să dea prea multe detalii despre „afacerile” lui, precizând că a terminat Facultatea de Științe Economice și că este antreprenor.