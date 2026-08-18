De curând s-a desfășurat un cunoscut festival de muzică în Cluj, eveniment ce atrage anual peste o sută de mii de persoane. Una dintre marile surprize ale acestui an a fost atunci când pe scenă a urcat celebra formație Animal X, ce cucerea topurile muzicale în anii 2000 cu piese precum „Să pot ierta”, „Pentru ea”, „N-am crezut”, „Balada”, „Mai mult ca oricând” sau „Nisip purtat de vânt”.
După un asemenea succes, mulți dintre fani s-au întrebat dacă băieții din formația au planuri legate de muzică în viitor. Descoperă în rândurile de mai jos ce a făcut Hienă (Șerban Copoț) după reuniunea Animal X și în ce ipostază a fost surprins.
Ce a făcut Hienă, după succesul uriaș avut la reuniunea Animal X! În ce ipostază a fost surprins Șerban Copoț
Formația Animal X s-a reușit după 14 ani și a oferit publicului un show de senzație. Spectacolul de pe scenă a fost unul la superlativ și mulți au observat și apreciat nu doar energia electrizantă a artiștilor de pe scenă, ci și faptul că nu au uitat deloc mișcările de dans ce i-au consacrat.
După succesul înregistrat, numeroș fani i-au întrebat pe membrii formației dacă se pregătește o revenire în industria muzicii, iar cel care a răspuns la această întrebare a fost chiar Șerban Copoț (Hienă) de la Animal X. Acesta a explicat faptul că „e prea bătrân ca să îl mai ia valul”, dar a ținut să își exprime aprecierea față de fanii care i-au rămas alături.
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La scurt timp după succesul uriaș de la reuniunea Animal X, Hienă a fost surprins într-o ipostază relaxată, în natură, alături de copiii săi.
„Fasole le ceaun, cartofi la disc, unelte preistorice si apa racoroasa de munte. Ce sa mai vrei de la viata asta? 🤣🤣🤣 poate o vacanta la plaja 🤣🤣🤣 #familie❤️ #vacanță”, a fost mesajul publicat de Șerban Copoț în dreptul filmării în care apar copiii săi bucurându-se din plin de o zi petrecută pe malul unui râu, lângă o pădure.
Cei patru apreciază în mod deosebit natura și petrec foarte mult timp în pădure, bucurându-se de tot ceea ce mediul are de oferit, departe de gălăgia de la oraș.
Ulterior, Șerban Copoț a trecut și la treabă, semn că este un bun gospodar:
„Sesiune nr. 2 de copt. 32 kg de ardei kapia. 😄🤣😄 Da, stiu, unii ii fac pe plita, altii pe tabla si noi cum vrem. Cate bordeie, atatea obiceie. 🫡🤣 #viațădevedetă🤣 #pregatiridetoamnă🍂🍁”, a glumit acesta, semn că „viața sa de vedetă” nu e așa cum crede toată lumea.