Mireasa, sezon 14. Femeia căreia Andreea îi spune „mami” nu este mama ei naturală. Tânăra a făcut mărturisiri grele

Încă din prima zi din sezonul 14 Mireasa, Andreea a plâns după mami. În emisia live de pe 19 august, tânăra a recunoscut că acea „mami” nu este mama naturală, ci o doamnă pe care a cunoscut-o în urmă cu un an și care i-a oferit iubirea și susținerea de care nu a avut parte de la părinții naturali.

Andreea a povestit că a avut o copilărie grea, în care a fost bătută de tată și nu a avut parte de iubire părintească.

„Mami” după care plângea Andreea nu este mama ei naturală. Concurenta Mireasa a făcut mărturisiri grele despre familia ei: „O cunosc pe mami de un an”

„Mami despre care eu v-am tot vorbit nu este mama mea naturală. Și este normal ca eu, care n-am simțit niciodată iubirea de mamă… Nu sunt înfiată, părinții mei naturali sunt încă în viață. Țin legătura cu ei rar, nu sunt mândră ce au făcut pentru mine, nu m-au pus în valoare absolut deloc. Eu nu o cunosc pe mami de foarte mult timp, e un an de când o cunosc. Lucram la un restaurant și ea cânta acolo. Până să vin aici am stat împreună, m-a învățat să mă descurc singură. Mama naturală nu a știut, așa e ea. De când a avut primul copil nu a știut să se îngrijească de el. Frații mei au crescut la bunici.

Eu la 14 ani, după o viață grea, m-am mutat în oraș cu sora mea. Mama nu a știut să afișeze dragostea față de noi niciodată. Când a apărut mami, a fost omul trimis de Dumnezeu pentru mine și omul care mi-a arătat ce înseamnă iubirea. Mie tot timpul mi s-a spus că nu am fost un copil dorit”, a spus Andreea.

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