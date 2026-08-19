El Niño poate schimba vremea la nivel global și poate influența precipitațiile, temperaturile, uraganele și economia. Află ce ne așteaptă și cum apare fenomenul.

Ce este El Niño și cum ne poate da peste cap vremea, apa și economia globală. Ce ne așteaptă, de fapt | Shutterstock

El Niño este un fenomen climatic caracterizat prin temperaturi ale suprafeței mării mai ridicate decât în mod normal, în special în zona Pacificului ecuatorial. Fenomenul face parte din ciclul climatic natural El Niño–Oscilația Sudică (ENSO) și poate avea efecte resimțite la mii de kilometri distanță de zona în care apare.

Ce este El Niño și cum ne poate da peste cap vremea

Agențiile meteorologice și cercetătorii monitorizează cu atenție evoluția temperaturilor oceanice, deoarece El Niño poate declanșa o adevărată reacție în lanț în atmosferă. Atunci când căldura acumulată în ocean este eliberată în atmosferă, aceasta poate modifica circulația atmosferică și poate influența precipitațiile, temperaturile și chiar activitatea uraganelor în mai multe regiuni ale lumii.

Cum apare fenomenul El Niño

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Pentru ca El Niño să se dezvolte, temperaturile apelor din Pacificul ecuatorial trebuie să depășească un anumit prag față de valorile normale. Încălzirea oceanului modifică schimburile de căldură dintre apă și atmosferă, ceea ce poate influența tiparele meteorologice de pe suprafețe foarte mari.

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Unul dintre cele mai importante efecte este schimbarea distribuției precipitațiilor. Unele regiuni se pot confrunta cu ploi abundente și inundații, în timp ce altele pot traversa perioade de secetă. De asemenea, temperaturile pot deveni neobișnuit de ridicate în anumite zone ale globului.

Ce ne poate aștepta în perioada următoare

Specialiștii urmăresc îndeaproape evoluția fenomenului, mai ales atunci când încălzirea apelor din Pacific se intensifică într-un ritm accelerat. Un episod El Niño puternic poate produce perturbări importante ale tiparelor meteorologice și poate influența inclusiv agricultura, resursele de apă și prețurile anumitor produse.

Totuși, efectele nu sunt exclusiv negative. În regiunile afectate în mod obișnuit de secetă, apariția unui episod El Niño poate aduce mai multe precipitații în anumite perioade ale anului. De exemplu, sud-vestul Statelor Unite poate beneficia, în anumite situații, de un sezon mai umed în timpul iernii.

Impactul fenomenului nu este însă identic de la un episod la altul. Intensitatea lui, perioada în care se dezvoltă și interacțiunea cu alți factori climatici determină efectele concrete asupra vremii.

El Niño poate avea consecințe și asupra economiei globale. Modificările temperaturilor și ale precipitațiilor pot afecta producția agricolă, transporturile, pescuitul și disponibilitatea unor resurse. În cazul unor culturi importante, recoltele mai slabe din anumite regiuni pot contribui la creșterea prețurilor pe piețele internaționale.

De aceea, fenomenul este urmărit nu doar de meteorologi, ci și de economiști, agricultori și autorități. Evoluția temperaturilor oceanice din Pacific poate oferi indicii importante despre ceea ce s-ar putea întâmpla cu vremea în lunile următoare.

Cum îi poate afecta El Niño pe români

Deși El Niño se formează în Pacificul ecuatorial, efectele sale pot ajunge indirect și în România. Schimbările produse în circulația atmosferică la nivel global pot influența tiparele de temperatură și precipitații din Europa, inclusiv în țara noastră. Asta înseamnă că, în anumite situații, România poate avea parte de perioade mai calde sau mai reci decât normal, precum și de modificări ale cantității de precipitații.

Un alt efect important poate fi resimțit în agricultură. Temperaturile neobișnuite și schimbările în regimul precipitațiilor pot afecta culturile agricole, mai ales în perioadele în care plantele au nevoie de apă. În cazul unor recolte slabe în România sau în alte mari țări producătoare, prețurile alimentelor ar putea fi influențate.