Antena Căutare
Home News Social Ce este El Niño și cum ne poate da peste cap vremea, apa și economia globală. Ce ne așteaptă, de fapt

Ce este El Niño și cum ne poate da peste cap vremea, apa și economia globală. Ce ne așteaptă, de fapt

El Niño poate schimba vremea la nivel global și poate influența precipitațiile, temperaturile, uraganele și economia. Află ce ne așteaptă și cum apare fenomenul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 16:13 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 16:44
Ce este El Niño și cum ne poate da peste cap vremea, apa și economia globală. Ce ne așteaptă, de fapt | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

El Niño este un fenomen climatic caracterizat prin temperaturi ale suprafeței mării mai ridicate decât în mod normal, în special în zona Pacificului ecuatorial. Fenomenul face parte din ciclul climatic natural El Niño–Oscilația Sudică (ENSO) și poate avea efecte resimțite la mii de kilometri distanță de zona în care apare.

Ce este El Niño și cum ne poate da peste cap vremea

Agențiile meteorologice și cercetătorii monitorizează cu atenție evoluția temperaturilor oceanice, deoarece El Niño poate declanșa o adevărată reacție în lanț în atmosferă. Atunci când căldura acumulată în ocean este eliberată în atmosferă, aceasta poate modifica circulația atmosferică și poate influența precipitațiile, temperaturile și chiar activitatea uraganelor în mai multe regiuni ale lumii.

Cum apare fenomenul El Niño

Articolul continuă după reclamă

Pentru ca El Niño să se dezvolte, temperaturile apelor din Pacificul ecuatorial trebuie să depășească un anumit prag față de valorile normale. Încălzirea oceanului modifică schimburile de căldură dintre apă și atmosferă, ceea ce poate influența tiparele meteorologice de pe suprafețe foarte mari.

Citește și: România, sub Cod de caniculă! Urmează nopți tropicale și temperaturi de până la 39 de grade Celsius. Ce zone sunt vizate

Unul dintre cele mai importante efecte este schimbarea distribuției precipitațiilor. Unele regiuni se pot confrunta cu ploi abundente și inundații, în timp ce altele pot traversa perioade de secetă. De asemenea, temperaturile pot deveni neobișnuit de ridicate în anumite zone ale globului.

Ce ne poate aștepta în perioada următoare

Specialiștii urmăresc îndeaproape evoluția fenomenului, mai ales atunci când încălzirea apelor din Pacific se intensifică într-un ritm accelerat. Un episod El Niño puternic poate produce perturbări importante ale tiparelor meteorologice și poate influența inclusiv agricultura, resursele de apă și prețurile anumitor produse.

Totuși, efectele nu sunt exclusiv negative. În regiunile afectate în mod obișnuit de secetă, apariția unui episod El Niño poate aduce mai multe precipitații în anumite perioade ale anului. De exemplu, sud-vestul Statelor Unite poate beneficia, în anumite situații, de un sezon mai umed în timpul iernii.

Impactul fenomenului nu este însă identic de la un episod la altul. Intensitatea lui, perioada în care se dezvoltă și interacțiunea cu alți factori climatici determină efectele concrete asupra vremii.

El Niño poate avea consecințe și asupra economiei globale. Modificările temperaturilor și ale precipitațiilor pot afecta producția agricolă, transporturile, pescuitul și disponibilitatea unor resurse. În cazul unor culturi importante, recoltele mai slabe din anumite regiuni pot contribui la creșterea prețurilor pe piețele internaționale.

De aceea, fenomenul este urmărit nu doar de meteorologi, ci și de economiști, agricultori și autorități. Evoluția temperaturilor oceanice din Pacific poate oferi indicii importante despre ceea ce s-ar putea întâmpla cu vremea în lunile următoare.

Cum îi poate afecta El Niño pe români

Deși El Niño se formează în Pacificul ecuatorial, efectele sale pot ajunge indirect și în România. Schimbările produse în circulația atmosferică la nivel global pot influența tiparele de temperatură și precipitații din Europa, inclusiv în țara noastră. Asta înseamnă că, în anumite situații, România poate avea parte de perioade mai calde sau mai reci decât normal, precum și de modificări ale cantității de precipitații.

Un alt efect important poate fi resimțit în agricultură. Temperaturile neobișnuite și schimbările în regimul precipitațiilor pot afecta culturile agricole, mai ales în perioadele în care plantele au nevoie de apă. În cazul unor recolte slabe în România sau în alte mari țări producătoare, prețurile alimentelor ar putea fi influențate.

Elevul din Iași bătut în școală de un coleg, despăgubire uriașă! Cât îi va plăti liceul drept daună morală. Care este su...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul
Observatornews.ro Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend
Antena 3 Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului
SpyNews O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
O familie de români a dormit cu mașina în cameră, în concediul din Grecia! Care a fost motivul
O familie de români a dormit cu mașina în cameră, în concediul din Grecia! Care a fost motivul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Eleganță și rafinament: universul divertismentului ca simbol al stilului
(P) Eleganță și rafinament: universul divertismentului ca simbol al stilului
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x