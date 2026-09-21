Asia Express 2026. Clasamentul cursei din Guangzhou. Cine a câștigat imunitatea mare: „Este o performanță!”

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. După o cursă infernală în Guangzhou, presărată cu probe gastronomice extreme și mari bariere lingvistice, echipele s-au întrecut pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor. Echipa formată din Mirela și Maya Retegan a reușit să fie cea mai rapidă, ocupând primul loc în clasament și adjudecându-și râvnita imunitate.

Luni, 21.09.2026, 23:45