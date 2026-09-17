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Horoscopul lunii octombrie 2026. Cele 3 zodii care scapă de ghinion și nativii care întâmpină schimbări în dragoste

Horoscopul lunii octombrie 2026 aduce noroc pentru 3 zodii și schimbări importante în dragoste și bani pentru numeroși nativi.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 14:11 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 14:16
Mercur și Venus vor intra în retrograd în octombrie 2026, ceea ce va afecta nativii | Shutterstock
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În luna octombrie, vor avea loc mai multe schimbări pe plan astrologic, ce vor afecta toate zodiile.

Mercur și Venus intră ambele în retrograd, ceea ce poate aduce răsturnări de situație în relații, bani, comunicare și călătorii, scrie Farmers’ Almanac.

Venus va intra în retrograd pe 3 octombrie, așa că sunt posibile neînțelegeri care pot duce la despărțiri.

În același timp, 3 zodii vor avea parte de noroc după o perioadă lungă de încercări, atât în dragoste, cât și pe plan financiar.

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Horoscopul lunii octombrie 2026

Luna Nouă în Balanță, pe 10 octombrie, e ideală pentru semnarea contractelor, inițierea unor acțiuni în instanță sau începutul unor noi parteneriate.

Soarele intră în Scorpion pe 23 octombrie, ceea ce pornește o perioadă de 4 săptămâni în care nativii pot rezolva mai ușor problemele.

Dar Mercur intră în mișcare retrogradă pe 24 octombrie. În această perioadă, care durează până pe 13 noiembrie, pot să apară probleme legate de călătorii, comunicare și tehnologie.

Iată ce schimbări aduce horoscopul lunii octombrie 2026 pentru cele 12 zodii:

Berbec

Marte, planeta guvernatoare a Berbecilor, va oscila între Leu și Fecioară până în primăvara lui 2027, scrie Vogue. Ca urmare, luna octombrie îi îndeamnă să încetinească ritmul.

În loc să preia conducerea, Berbecii vor fi mai tentați să urmărească din culise evenimentele din această lună. Răbdarea lor va fi recompensată, însă, când le va reveni în forță energia în această primăvară. Până atunci, trebuie să fie atenție la noi relații, contracte sau orice decizie importantă.

Taur

Cum Mercur și Venus sunt în retrograd, Taurii vor fi tentați să analizeze relațiile din trecut și să își schimbe comportamentul față de cei apropiați.

După o perioadă mai dificilă, calmul din această lună îi va ajuta să își regăsească esența. Cu o atitudine mai calmă, norocul le va bate la ușă atunci când se așteaptă cel mai puțin. E posibil chiar ca un fost partener să reapară în viața lor, dar oportunitatea trebuie privită obiectiv, înainte să fie luată vreo decizie importantă.

Gemeni

Gemenii ar putea întâmpina dificultăți pe plan profesional și financiar. La birou pot să apară neînțelegeri și tensiuni, dar o atitudine calmă poate ajuta Gemenii să treacă rapid peste astfel de incidente.

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În octombrie 2026, e indicat să ignore ofertele și să economisească banii pentru următoarele luni. Pe plan romantic, vor avea parte de o surpriză la care nu s-ar fi așteptat în urmă cu doar câteva săptămâni.

Rac

După ce au avut parte de câteva luni mai tensionate, Racii se află în pragul unei transformări. Sunt sfătuiți să fie atenți la modul în care pot profita din plin de norocul de care vor avea parte în octombrie.

Această transformare i-ar putea forța să se analizeze în profunzime și să își dea seama ce îi sabotează din interior. Dar dacă vor face față acestui proces, vor avea parte de o viață așa cum își doresc.

Leu

Leii vor avea în continuare o perioadă aglomerată, așa că sunt sfătuiți să fie atenți și la nevoile lor. Chiar dacă toată lumea le vrea atenția, timpul lor trebuie folosit eficient.

Cum Mercur și Venus sunt în retrograd, e indicat să își facă timp pentru ei. Câteva seri relaxante îi vor pregăti pentru schimbările care vor avea loc, mai ales pe plan romantic.

Fecioară

Fecioarele, cunoscute pentru faptul că pun multă presiune pe ele, sunt sfătuite să aibă o abordare mai relaxată în această perioadă.

Energia lor va fi afectată de Mercur în retrograd, așa că vor putea simți nevoia de izolare. Din fericire, se anunță schimbări importante pe plan amoros, cu o relație care va deveni mai puternică. În plus, e posibil să aibă parte și de o surpriză romantică.

Balanță

Balanțele vor trece printr-un proces de explorare care le va influența perspectiva asupra vieții. Chiar dacă nativii acestei zodii ar putea fi obosiți după o perioadă stresantă, luna octombrie le aduce noi oportunități, de care pot profita fără prea mult efort.

Obstacolele din ultimele luni par să dispară rapid, lăsând calea liberă pentru succes pe plan financiar.

Scorpion

Scorpionii vor fi afectați de Mercur și Venus în retrograd, schimbare ce îi va forța să privească realist problemele și oportunitățile pe care le au.

Chiar dacă nu vor fi în cea mai bună formă, Scorpionii se pot bucura de relații mai puternice, care îi vor ajuta să își recapete rapid încrederea până la finalul lunii.

Săgetător

Săgetătorii preferă să rezolve problemele din culise în octombrie 2026. Sunt îndemnați să fie mai sinceri cu cei apropiați și să încerce lucruri noi.

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Chiar dacă vor resimți tensiunea astrologică, se vor bucura de mai mult timp liber și momente emoționante alături de cei dragi.

Capricorn

În octombrie 2026, Capricornii vor lua în serios opiniile persoanelor din jurul lor. În acest context, sunt sfătuiți să analizeze atent oamenii în care au încredere, mai ales atunci când vine vorba de relații noi.

Pe plan financiar, continuă să fie la fel de ambițioși, chiar dacă lumea din jurul lor încetinește. E posibil să impresioneze la locul de muncă și chiar să aibă parte de o promoție meritată.

Vărsător

Vărsătorii vor avea nevoie de persoanele apropiate pentru a putea face față încercărilor din această lună. Chiar dacă problemele nu sunt atât de mari, se vor strânge multe, așa că timp petrecut în compania persoanelor iubite poate ajuta.

În octombrie, Vărsătorii au șansa să avanseze în carieră, dar trebuie să fie atenți să nu ia decizii pripite.

Pești

În octombrie 2026, Peștii vor avea parte de o escapadă romantică, dar trebuie să fie atenți și sp verifice planurile de călătorie înainte să plece de acasă.

Înainte ca Mercur să intre în retrograd, Peștii se vor bucura de succes și la locul de muncă. Dar trebuie să fie atenți să nu muncească până la epuizare.

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