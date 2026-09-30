Iată ce se întâmplă dacă nu ai plătit impozitul până la 30 septembrie 2026! Ce penalizări se aplică de la 1 octombrie.

Nu ai plătit impozitul până la 30 septembrie 2026? Ce penalizări se aplică de la 1 octombrie | Hepta

Cei care nu au achitat integral, până la sfârșitul lunii martie, taxele și impozitele datorate mai au la dispoziție până azi, 30 septembrie, să achite a doua tranșă din impozitul anual. De la 1 octombrie, pentru sumele neachitate se percep majorări de întârziere, astfel că se poate ajunge la costuri suplimentare, potrivit adevarul.ro.

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Ce trebuie plătit până la 30 septembrie 2026

Codul fiscal prevede termenul de 30 septembrie pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport. Însă, aceste obligații sunt impozite locale, astfel că ele nu sunt administrate de ANAF, ci de autoritatea fiscală locală competentă, potrivit sursei citate mai sus.

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Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport se achită anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

Așadar, persoanele care au plătit până la 31 martie doar prima tranșă trebuie să achite până azi, 30 septembrie, diferența din impozitul datorat pentru întregul an. Sunt vizate atât persoanele fizice, cât și cele juridice, în funcție de bunurile pe care le dețin și de obligațiile stabilite de autoritatea locală, mai relatează adevarul.ro.

Mai există o obligație diferită, care nu îi privește pe toți proprietarii. Pentru anumite proprietăți de valoare mare există un impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, reglementat diferit în Codul fiscal și administrat la nivel central. În acest caz, termenul de plată este tot 30 septembrie.

Unde se pot plăti impozitele

Pentru clădiri și terenuri, impozitul se datorează bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care se află proprietatea. În cazul mijloacelor de transport, impozitul este datorat bugetului local al localității în care proprietarul își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Această distincție este importantă pentru persoanele care dețin proprietăți în mai multe localități. Obligațiile fiscale pot fi înregistrate la administrații locale diferite, iar plata către o primărie nu anulează automat eventualele datorii existente la o altă administrație, conform adevarul.ro.

Ce penalizări se aplică de la 1 octombrie

Pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale și neachitate la termen se datorează majorări de întârziere. Nivelul acestora este de 1% din suma neachitată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, calculată începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii datoriei, inclusiv. Și o întârziere de numai o zi intră în calculul unei fracțiuni de lună.

De exemplu, pentru o sumă de 500 de lei rămasă neachitată după termenul de 30 septembrie, majorarea pentru prima lună sau fracțiune de lună este de cinci lei. Dacă suma rămâne neachitată și în luna următoare, se adaugă o nouă majorare de 1% pentru perioada respectivă, potrivit adevarul.ro.

În cazul în care datoria rămâne neplătită, administrația fiscală locală poate trece la procedurile de executare silită, în condițiile prevăzute de lege.

Așadar, 30 septembrie este un termen important pentru cei care au de achitat a doua rată din impozitul anual pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport. Cei care nu și-au achitat obligațiile până azi încep să acumuleze majorări de întârziere.

Pentru a evita costurile suplimentare, contribuabilii trebuie să verifice suma care a rămas de plată în evidența administrației fiscale locale și să țină cont de faptul că obligațiile pot fi înregistrate la administrații diferite, în funcție de bunurile deținute, mai notează sursa citată mai sus.

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