Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa

În conflictul dintre Beleuț și Ande a intervenit și Veronica. Concurenta Mireasa a spus la Mireasa,Capriciile Iubirii că Andrei Beleuț s-a lăudat și acum, dar și în trecut cu femeile care l-au înconjurat.

Veronica și-a amintit că Alberto i-a spus că Beleuț a avut o mulțime de partenere extraordinare: „Alberto s-a certat cu mine și mi-a spus că nu putea Beleuț să aibă o atracție fizică față de mine că el a avut în afară o grămadă de femei wow. Am auzit că Beleuț i-a spus și lui Ande asta. Nu e ok să se spună așa vorbe. Eu mă consider o femeie foarte frumoasă, de ce trebuie să facă astfel de comparații”, a spus Veronica.

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Beleuț a recunoscut astfel că înainte de a intra în emisiune, după filmarea cărților de vizită, i-a arătat lui Alberto poze din telefonul lui cu femeile care l-au înconjurat.

„I-am arătat pe telefon. A fost o chestie între noi ca băieți când ne-am întâlnit după cărțile de vizită. Vorbeam cu Alberto și i-am arătat poze din telefon”, a recunoscut Beleuț.

Ande a fost deranjată de glumele și replicile lui Andrei Beleuț: „Nu pot să zic că sunt aprinsă. Eu nu am afirmat niciodată că am avut bărbați mulți. El a afirmat că a avut multe femei. Și din 100 de femei, mă gândesc că îi era imposibil să rămână la una”, a spus Ande.

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