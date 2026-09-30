Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa

Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa

În conflictul dintre Beleuț și Ande a intervenit și Veronica. Concurenta Mireasa a spus la Mireasa,Capriciile Iubirii că Andrei Beleuț s-a lăudat și acum, dar și în trecut cu femeile care l-au înconjurat. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 10:47 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 10:53
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Veronica și-a amintit că Alberto i-a spus că Beleuț a avut o mulțime de partenere extraordinare: „Alberto s-a certat cu mine și mi-a spus că nu putea Beleuț să aibă o atracție fizică față de mine că el a avut în afară o grămadă de femei wow. Am auzit că Beleuț i-a spus și lui Ande asta. Nu e ok să se spună așa vorbe. Eu mă consider o femeie foarte frumoasă, de ce trebuie să facă astfel de comparații”, a spus Veronica.

Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut ei înainte de a intra în casa Mireasa: „A fost o chestie între noi ca băieți”

Beleuț a recunoscut astfel că înainte de a intra în emisiune, după filmarea cărților de vizită, i-a arătat lui Alberto poze din telefonul lui cu femeile care l-au înconjurat.

„I-am arătat pe telefon. A fost o chestie între noi ca băieți când ne-am întâlnit după cărțile de vizită. Vorbeam cu Alberto și i-am arătat poze din telefon”, a recunoscut Beleuț.

Ande a fost deranjată de glumele și replicile lui Andrei Beleuț: „Nu pot să zic că sunt aprinsă. Eu nu am afirmat niciodată că am avut bărbați mulți. El a afirmat că a avut multe femei. Și din 100 de femei, mă gândesc că îi era imposibil să rămână la una”, a spus Ande.

Colaj cu concurenții Mireasa

Citește și: Mama Paulei a intervenit în direct la Capricii, la scurt timp de la declarațiile neașteptate ale lui Alberto. Ce a avut de spus

Mama Paulei a intervenit în direct la Capricii, la scurt timp de la declarațiile neașteptate ale lui Alberto. Ce a avut ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Primul anunţ al Simonei Halep despre relaţie şi familie cu Dorin Mateiu: „Îmi doresc să fiu lăsată…” Primul anunţ al Simonei Halep despre relaţie şi familie cu Dorin Mateiu: &#8222;Îmi doresc să fiu lăsată&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână
Antena 3 O țară europeană furnizează materie primă pentru mașina de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari fabrici ar putea fi sancționată O țară europeană furnizează materie primă pentru mașina de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari fabrici ar putea fi sancționată
Comentarii


„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Radu din sezonul 14 Mireasa a răbufnit când a văzut ce i-a spus doamna Flori lui Anne-Mary, după ce ei s-au despărțit
Radu din sezonul 14 Mireasa a răbufnit când a văzut ce i-a spus doamna Flori lui Anne-Mary, după ce ei s-au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Valentin din sezonul 14 Mireasa, declarație controversată despre Maria. Ce temperament și-ar dori de la viitoarea parteneră
Valentin din sezonul 14 Mireasa, declarație controversată despre Maria. Ce temperament și-ar dori de la viitoarea...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x