Zodii care atrag norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026. Ce nativi au parte de surprize din partea astrelor

Patru zodii atrag norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026. Racii, Gemenii, Fecioarele și Peștii au parte de schimbări importante și oportunități rare.

Patru zodii atrag norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026. Racii, Gemenii, Fecioarele și Peștii au parte de schimbări importante și oportunități rare. | Shutterstock

Astrologii susțin că unele zodii reușesc să atragă norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026. Acești nativi sunt plini de surprize și se bucură de multe reușite. Cele patru semne zodiacale au parte de momente de neuitat.

Zodii care atrag norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026

Jupiter, planeta norocului și a abundenței, se află în Rac în luna mai. Uranus este în Gemeni, iar Mercur, planeta comunicării, se află în Taur până la mijlocul lunii mai. Mercur le oferă Taurilor o gândire pozitivă. Uranus aduce un plus de noroc comunicării atunci când este în Gemeni, facilitând conversațiile cu oamenii din jur. Jupiter favorizează norocul în multe feluri, în special în plan familial.

Unele luni sunt mai bune pentru anumite semne zodiacale decât pentru altele. În cele din urmă, norocul va apărea în viața tuturor nativilor, însă patru zodii sunt avantajate în mod special.

Racii sunt norocoși pe tot parcursul lunii mai

Rac sunt norocoși în această lună și atrag abundența în viața lor. Aceștia se bucură de o perioadă de bun augur. Acesta poate fi un moment excelent pentru a întâlni prieteni noi sau parteneri romantici.

Citește și: Horoscopul dragostei pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Ce arată astrele în această perioadă

Se așteaptă ca Racii să petreacă timp de calitate cu cei apropiați. Jupiter, planeta norocului și a câștigului, va rămâne în Rac până pe 30 iunie. Jupiter tranzitează acest semn doar o dată la 12 ani, motiv pentru care este important ca Racii să profite la maximum de această perioadă și să își consolideze siguranța pentru viitor.

Norocul le surâde Gemenilor în luna mai 2026

Pentru Gemeni, această perioadă este una minunată. Luna Plină în Scorpion cade în casa a șasea a muncii și sănătății pe 1 mai. Este posibil ca Gemenii să înceapă un nou regim de sănătate sau să finalizeze un proiect important.

Luna Nouă cade în Taur, în casa finalurilor care guvernează subconștientul. Acum este momentul ca Gemenii să se elibereze de energiile negative. Acest lucru face ca luna mai să fie excelentă pentru Gemeni, în special în ceea ce privește abundența financiară.

Jupiter tranzitează a doua casă a banilor în luna mai și îi ajută pe Gemeni să atragă norocul prin intermediul finanțelor. Este unul dintre cele mai bune momente ale anului pentru creșterea averii, obținerea unei măriri de salariu sau alte câștiguri materiale.

Fecioarele au parte de revelații importante

Fecioară sunt într-o continuă mișcare. Vacanțele și timpul petrecut cu familia devin prioritare în luna mai.

Luna Plină cade în casa a treia, casa ideilor, a călătoriilor scurte și a familiei apropiate. În prima jumătate a lunii mai, atât Soarele, cât și Mercur se află într-o poziție favorabilă, aducând multe revelații spirituale.

Jupiter tranzitează casa a XI-a, care guvernează prieteniile, grupurile și proiectele de viitor. Fecioarele au șanse mari să realizeze obiective importante și să primească sprijin din partea oamenilor potriviți.

Peștii se bucură de schimbări majore

Pești au parte de o lună mai extrem de norocoasă. Este momentul să se bucure de noi reușite și să facă schimbări importante în viața lor.

Jupiter tranzitează casa a cincea, care guvernează dragostea, creativitatea și copiii. Pe 19 mai, Venus părăsește casa familiei și intră în casa iubirii, unde va rămâne până pe 12 iunie.

Acest fenomen nu se întâmplă foarte des și nu se va repeta prea curând, spun astrologii. Pentru Pești, această perioadă poate aduce împliniri sentimentale și oportunități rare în plan personal.