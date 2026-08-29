Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026. Ce anunță astrele pentru fiecare zodie în parte

Descoperă care sunt previziunile astrale și ce anunță astrologii în horoscopul săptămânal pentru 31 august – 6 septembrie 2026.

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul săptămânal pentru 31 august – 6 septembrie 2026 | Shutterstock/AI

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 31 august – 6 septembrie 2026. Astrele au pregătit vești bune și situații neașteptate pentru această perioadă.

Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Urmează o săptămână importantă pentru toate zodiile, cu schimbări interesante și descoperiri. Descoperă ce vești aduce horoscopul săptămâna pentru 31 august – 6 septembrie 2026.

Berbec | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

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Berbecul își dorește de mult timp anumite lucruri și în această săptămână sunt șanse mari să se și întâmple, arată horoscopul săptămânal pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026. Cea mai bună zi a ta va fi cea de sâmbătă, când ești în formă maximă.

Taurul | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Taurul s-a confruntat cu anumite situații tensionate sau cu îcnercarea cuiva de a-i pune limite, însă nativii reușesc să arate că nu pot fi îmblânziți, arată horoscopul săptămânal pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026. Sâmbătă totul merge excelent.

Gemenii | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Gemenii sunt încurajați să fie cât mai sinceri și autentici, dacă își doresc să realizeze lucrurile la care aspiră. Este o bună săptămână pentru conexiuni mai profunde și pentru a-ți face ordine în gânduri.

Racul | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Racul începe să fie într-o formă mult mai bună și mintea mai limpede îl va ajuta să pună în aplicare anumite planuri sau idei. Concentrează-te pe lucrurile care merită cu adevărat atenția ta.

Leul | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Leul va observa că soarele iese pe strada lui, așa că lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine. Vei avea ocazia să îți demonstrezi meritele, calitățile și abilitățile, arată horoscopul săptămânal pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026.

Fecioara | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Fecioara va simți că excelează la capitolul intuiția și acest lucru se va vedea mai ales în ușurința cu care nativii vor reuși să rezolve anumite sarcini sau probleme mai vechi, arată horoscopul săptămânal pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026.

Balanța | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Balanța va avea ocazia fie să întâlnească pe cineva cu totul și cu totul special, fie să se sincronizeze mult mai bine cu partenerul de cuplu. Vei simți că vă armonizați bine și că destinul îți surâde la capitolul dragoste.

Scorpionul | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Scorpionul va fi pus în situația de a ierta pe cineva care chiar are nevoie de acest lucru, arată horoscopul săptămânal pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026. Lasă de la tine, nu mai păstra resentimente în suflet .

Săgetătorul | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Săgetătorul primește un avertisment de la destin. E important să te încrezi în intuiția ta și în semnele pe care viața ți le scoate în cale. Așa vei reuși să înțelegi niște lecții importante, lucru ce te va face să evoluezi.

Capricornul | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Capricornul s-ar putea confrunta cu situații tensionate sau cu reproșuri, însă nativii sunt sfătuiți să nu pună la suflet, ci să demonstreze cât de valoroși sunt, arată horoscopul săptămânal pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026.

Vărsător | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Vărsătorul se lasă purtat de val în această săptămână și lucrurile par să meargă de minune pentru acești nativi. E un bun moment să îți asumi mai multe riscuri, informează yourtango.com.

Peștii | Horoscop săptămânal 31 august – 6 septembrie 2026

Peștii sunt încurajați să nu fie reticenți la schimbări, ci să accepte cu încredere tot ceea ce destinul are de oferit, arată horoscopul săptămânal pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026. Pregătește-te să faci unele schimbări în viața ta.