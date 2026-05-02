Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă

Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă

Acest horoscop săptămânal începe cu o energie intensă și evoluează treptat spre claritate și stabilitate. Luna pornește în semnul Scorpionului pe 4 mai (în cădere), se mută în Săgetător pe 5 mai (după-amiaza), apoi în Capricorn pe 8 mai și, în final, ajunge în Vărsător pe 10 mai (după-amiaza).

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 14:45 | Actualizat Sambata, 02 Mai 2026, 14:47
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026 | Shutterstock

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 4 mai – 10 mai 2026.

Berbec | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Horoscopul săptămânal pentru Berbec începe cu Luna în semnul Scorpionului pe 4 mai (în cădere), aducând intensitate emoțională și posibile preocupări legate de bani. Când Luna se mută în semnul Săgetătorului pe 5 mai (după-amiaza), crește optimismul și apar idei noi.

Taur | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Articolul continuă după reclamă

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) pune accent pe evoluția în carieră. Venus în semnul Taurului întărește atracția și stabilitatea în relații. Venus, guvernatorul ascendentului tău, este puternică în Taur, oferind confort și echilibru emoțional.

Gemeni | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) susține învățarea și călătoriile. Mercur, aflat în combustie în semnul Berbecului, poate provoca neînțelegeri, așa că este bine să fii atent. Fiind guvernatorul ascendentului tău, Mercur în această poziție face ca claritatea în comunicare să fie esențială.

Rac | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) aduce profunzime emoțională și transformare. Marte în semnul Peștilor îți întărește intuiția și forța interioară. Luna, guvernatorul ascendentului tău, își schimbă frecvent poziția, ceea ce poate provoca fluctuații emoționale.

Leu | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) aduce accent pe relații. Soarele în semnul Berbecului susține leadershipul și dezvoltarea. Fiind guvernatorul ascendentului tău, Soarele este puternic în Berbec, sporindu-ți încrederea și autoritatea, arată acest site.

Fecioară | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) pune accent pe rutina zilnică și muncă. Mercur, aflat în combustie în semnul Berbecului, poate aduce confuzie, așa că este bine să fii atent. Fiind guvernatorul ascendentului tău, Mercur este slăbit în această poziție, așa că gândește înainte să vorbești.

Balanță | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) îți îmbunătățește creativitatea și viața socială. Venus în semnul Taurului susține relațiile. Fiind guvernatorul ascendentului tău, Venus este puternică și aduce armonie și echilibru.

Scorpion | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) scoate în evidență aspectele legate de casă și familie. Marte în semnul Peștilor îți susține forța emoțională. Fiind guvernatorul ascendentului tău, Marte în Pești te face intuitiv, dar și mai sensibil din punct de vedere emoțional.

Săgetător | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Horoscopul săptămânal pentru Săgetător începe cu Luna în semnul Scorpionului pe 4 mai, încurajând odihna și introspecția. Când Luna intră în semnul Săgetătorului pe 5 mai (după-amiaza), cresc încrederea și optimismul. Luna în semnul Capricornului pe 8 mai pune accent pe finanțe și stabilitate.

Capricorn | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Horoscopul săptămânal pentru Capricorn începe cu Luna în semnul Scorpionului pe 4 mai, îmbunătățind conexiunile sociale. Când Luna intră în semnul Săgetătorului pe 5 mai (după-amiaza), crește nevoia de reflecție emoțională.

Vărsător | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) îți crește încrederea și claritatea. Rahu în Vărsător susține inovația. Saturn, guvernatorul ascendentului tău, aduce progres lent, dar sigur.

Pești | Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026

Luna în semnul Vărsătorului pe 10 mai (după-amiaza) te îndeamnă la introspecție. Marte în semnul Peștilor îți crește energia și determinarea. Jupiter, guvernatorul ascendentului tău, aduce oportunități de creștere, dar necesită concentrare.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x