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Ținuta în care Shakira a deschis Campionatul Mondial 2026. Cum a apărut vedeta în Mexic

Shakira a deschis Campionatul Mondial 2026 cu piesa Dai, Dai. Cum a apărut vedeta în fața tuturor fanilor. Ce ținută a purtat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 21:40 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 21:45
Ținuta în care Shakira a deschis Campionatul Mondial 2026. Cum a apărut vedeta în Mexic | GettyImages
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Shakira a cântat piesa Dai Dai în deschiderea Cupei Mondiale. Vedeta s-a aflat pe scenă în Mexic alături de Burna Boy. Cei doi au urmat după J Balvin și alți artiști.

Ținuta în care Shakira a deschis Campionatul Mondial 2026

Dacă este cineva care poate să realizeze un show de excepție, aceasta este Shakira. Vedeta a cântat o nouă piesă realizată pentru Campionatul Mondial. Dai Dai a răsunat pe stadionul din Mexic, acolo unde fanii au aplaudat-o și au cântat o dată cu ea.

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Mișcările sale deja celebre au făcut furori. Shakira a purtat o ținută demnă de acest Campionat Mondial. A predominat culoare galben, iar ochelarii de vedere nu au lipsit. Burna Boy s-a alăturat și el și a cântat partea sa din melodie, versuri care nu puteau să lipsească.

Instant, atmosfera s-a aprins și mai tare, cu toate că înaintea lor au cântat alți artiști precum J Balvin sau Belinda.

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„Dai Dai”, piesa oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026, a stârnit deja un interes uriaș atât în rândul fanilor fotbalului, cât și al iubitorilor de muzică. Melodia energică îmbină ritmurile latino cu influențe Afrobeats. Este fără doar și poate un imn potrivit pentru un turneu care reunește oameni din toate colțurile lumii. În plus, cântecul susține FIFA Global Citizen Education Fund, o inițiativă care își propune să îmbunătățească accesul la educație la nivel global.

O altă Cupă Mondial pentru Shakira

Numele Shakirei este de mult timp asociat cu imnurile oficiale ale Cupei Mondiale FIFA. Artista a intrat în istorie cu „Waka Waka, This Time for Africa”, melodia lansată pentru Cupa Mondială din 2010. Aceasta continuă să fie ascultată și astăzi la evenimente sportive din întreaga lume și nu numai. Patru ani mai târziu, ea a revenit cu „La La La”, piesa dedicată turneului final din 2014.

Acum, prin „Dai Dai”, Shakira speră să creeze o nouă amintire memorabilă pentru fanii fotbalului, așa cum a declarat în mai multe interviuri. Unul dintre motivele pentru care melodia a atras atât de multă atenție este chiar titlul său. Expresia „Dai Dai” provine din limba italiană și poate fi tradusă prin „Hai!” sau „Să mergem!”, fiind frecvent folosită pentru a încuraja și a celebra.

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Repetarea acestei expresii surprinde perfect entuziasmul și emoțiile care reprezintă fotbalul din întreaga lume, mai ales în timpul Cupei Mondiale, când suporterii își susțin echipele favorite și trăiesc la intensitate maximă fiecare moment al competiției.

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