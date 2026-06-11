Mexic - Africa de Sud 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Mexic – Africa de Sud se în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.
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Mexic și Africa de Sud s-au întâlnit de patru ori de-a lugul timpului, bilanțul fiind în favoarea nord-americanilor. ” El Tricolor” a câștigat două meciuri, “Bafana Bafana” unul, iar meciul de la World Cup 2010 s-a încheiat la egalitate.
Echipe de start:
Mexic: 1. Jose Raul Rangel - 15. Israel Reyes, 3. Cesar Montes (căpitan), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Antonio Lira - 25. Roberto Alvarado, 26. Brian Gutierrez, 8. Alvaro Fidalgo, 16. Julian Andres Quinones - 9. Raul Jimenez
Rezerve: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 2. Jorge Sanchez, 4. Edson Alvarez, 20. Mateo Chavez, 24. Luis Chavez, 7. Luis Francisco Romo, 17. Orbelin Pineda, 18. Obed Vargas, 19. Gilberto Mora, 10. Ernesto Alexis Vega, 11. Santiago Gimenez, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta, 22. Guillermo Martinez. Selecţioner: Javier Aguirre
Africa de Sud: 1. Ronwen Williams (căpitan) - 20. Khuliso Mudau, 21. Ime Okon, 19. Nkosinathi Sibisi, 14. Mbekezeli Mbokazi, 6. Aubrey Modiba - 4. Teboho Mokoena, 13. Sphephelo Sithole, 23. Jayden Adams - 9. Lyle Foster, 15. Iqraam Rayners
Rezerve: 16. Sipho Chaine, 22. Stuart Goss - 2. Tholo Matuludi, 3. Khulumani Ndamane, 18. Samukele Kabini, 24. Olwethu Makhanya, 26. Bradley Cross, 5. Thalente Mbatha, 11. Themba Zwane, 7. Oswin Appollis, 8. Tshepang Moremi, 10. Relebohile Mofokeng, 12. Thapelo Maseko, 17. Evidence Makgopa, 25. Kamogelo Sebelebele. Selecţioner: Hugo BroosȚinuta în care Shakira a deschis Campionatul Mondial 2026. Cum a apărut vedeta în Mexic...