Mexic - Africa de Sud 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Mexic și Africa de Sud deschid cele mai mari ediții a Campionatuului Mondial de fotbal. Cele două naționale se întâlnesc pe Estadio Azteca în cadrul partidei cu numărul 1/104 de la World Cup 2026 care se va disputa în Grupa A.

Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 21:45 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 22:03

Mexic - Africa de Sud, în meciul de deschidere de la Cupa Mondială 2026 | gettyimages

Mexic și Africa de Sud s-au întâlnit de patru ori de-a lugul timpului, bilanțul fiind în favoarea nord-americanilor. ” El Tricolor” a câștigat două meciuri, “Bafana Bafana” unul, iar meciul de la World Cup 2010 s-a încheiat la egalitate.

Mexic – Africa de Sud se în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

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